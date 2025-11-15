España

María Becerra: “Vivo rompiendo los límites y soy muy criticada por mis cambios extremos, pero me encanta”

La cantante argentina cuenta a ‘Infobae España’ cómo ha influido la moda en su vida personal y profesional y presenta su nueva colección con la marca de calzado española Xti

La cantante María Becerra actúa
La cantante María Becerra actúa durante la primera jornada del festival del Coca Cola Music Experience 2023 (Ricardo Rubio / Europa Press)

Desde su debut en la industria musical, María Becerra ha tenido una trayectoria profesional que ha crecido de manera exponencial y ha convergido en otros ámbitos. Sus inicios vinieron de la mano de YouTube, pero, a día de hoy, la intérprete de Miéntenme es mucho más que la artista argentina más escuchada en Spotify. Es una referente del género pop urbano en la música internacional. Y es que la de Quilmes logra acaparar las miradas en cada una de sus apariciones públicas con sus imponentes looks y estilismos, lo que le ha llevado a convertirse en todo un icono de la moda.

María Becerra cuenta con más de 14 millones de seguidores en Instagram, donde sus fans siguen al día sus sorprendentes propuestas estilísticas, caracterizadas por representar una mezcla de la moda urbana con elegancia. Ahora, ‘la nena de Argentina’ ha presentado su tercera colaboración como embajadora de la marca de calzado española Xti, donde ha creado la colección otoño-invierno Express Yourself, pensada para mostrarse sin miedo y celebrar la individualidad a través del estilo. En una charla con Infobae España, la cantante cuenta la evolución de su relación con la marca y el impacto de la moda en su vida profesional y personal.

María Becerra presenta su tercera
María Becerra presenta su tercera colección con XTI (Alejandro Higuera)

-Pregunta: ¿Qué le llevó a aceptar a ser imagen de una marca española como XTI en lugar de una marca argentina?

-Respuesta: Realmente, ellos me eligieron a mí. Y yo voy mucho con el voto de confianza. Cuando una marca como esta, tan increíble, internacional, de otro país, que yo hasta ese momento no conocía, de repente te llama y te dice: ‘Queremos que tú seas nuestra embajadora’, siendo de otro país y todo... Yo respeto mucho y valoro mucho el voto de confianza de las marcas. Entonces, ¿qué me hizo elegirlos? Que ellos confiaran en mí.

-P: ‘Express Yourself’ invita a romper etiquetas. ¿Hubo algún momento de su trayectoria en el que tuvo que luchar contra las etiquetas que otros le imponían?

-R: Es un constante tira y afloja, una constante lucha... Ya desde romper con ser una artista que solo hace un género. Por momentos, estaba muy establecido como que si se hacía cierto estilo de música, no podías hacer otro género, porque pertenecías completamente a ese género y el opuesto eran los enemigos. Creo que siempre hubo muchas etiquetas de ese estilo y a mí, realmente, nunca me gustó encasillarme en nada o que me digan lo que tengo que hacer. Entonces, constantemente siento que vivo un poco rompiendo esos límites. Desde las uñas que uso, que me las critica todo el mundo, si me corto el flequillo en forma de triángulo, si me teñí las cejas de rubia hace como seis años... Constantemente siento que soy muy criticada por muchos cambios extremos, pero a mí me encanta salirme de esta típica norma porque realmente es lo que me gusta y es una búsqueda de identidad por la que atravieso. Como soy una persona muy expuesta, muchas veces la gente te critica, pero al fin y al cabo, a mí me encanta atravesar ese camino con mis errores y mis aciertos.

La cantante María Becerra en
La cantante María Becerra en el 15º aniversario del Coca Cola Music Experience (Jesús Hellín / Europa Press)

-P: ¿Su estilismo en los escenarios representa un mensaje o simplemente acompaña la performance?

-R: Depende, la verdad. Hay veces que es simplemente algo para acompañar y potenciar la imagen, pero yo siento que, al fin y al cabo, todo termina transmitiendo un mensaje. Trato de llevar muy fuerte lo que es la representación de mi país. Siempre uso vestidos hechos en la industria argentina, con materiales autóctonos, con artesanos de mi país. En los Latin Grammy y en los Grammy estadounidenses, me gusta mucho llevar el mensaje de lo reciclable, de lo sustentable, de lo que no usa piel de animales, etcétera. Otras veces, los estilismos son simplemente para sentirte empoderada, sexy, que también es un mensaje.

-P: En su álbum ‘Quimera’ exploras distintos alter ego. ¿Hubo algún punto de conexión entre el disco y la colección ‘Express Yourself’?

-R: Sí, sirvió de inspiración para esta colección. Yo creo que la canción ‘Jojo’ es un claro representante de lo que es esta campaña de Xti. Cuando miras para todos lados, ves mucho rojo, negro, potencia, fuerza. El rojo es el color de la marca, es lo que representa. Y yo creo que ‘Jojo’ va mucho por esa línea, es todo rojo y negro.

