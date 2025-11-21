Europa recomienda “vacunarse sin demora” contra la variante K ante el adelanto inusual de la gripe

Foto de archivo de una persona vacunándose frente a la gripe. (H.Bilbao / Europa Press)

Ante el inusual adelante de la temporada de gripe, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha recomendado la vacunación “sin demora” a todas las personas que puedan hacerlo. Según han informado las autoridades sanitarias europeas, los casos de gripe se están detectando entre tres y cuatro semanas antes de lo habitual.

“Este año estamos observando un aumento en la detección de la gripe mucho antes de lo habitual, lo que significa que el tiempo es crucial”, afirma Edoardo Colzani, jefe de la sección de virus respiratorios del ECDC. “Si cumple los requisitos para vacunarse, no espere. Vacunarse ahora es una de las maneras más eficaces de protegerse y proteger a quienes le rodean de enfermedades graves este invierno”.

La responsable de esta propagación tan precoz como rápida del virus es una nueva cepa de gripe, la subclade K del gen A (H3N2), que ya está causando un número de contagios superior al usual en comparación con las dos últimas temporadas de gripe. Esto supondría a su vez una presión añadida sobre el sistema sanitario.

A finales del pasado mes de octubre la Journal of the Association of Medical Microbiology and Infectious Disease Canada publicaba un artículo en el que alertaba de la variante K, la dominante en esta temporada. Hasta la fecha, esta nueva cepa se ha detectado de forma mayoritaria en Reino Unido (registrado un 90 % de los aislamientos) y en Japón. No obstante, desde la Asociación Española de Vacunología expresan que aún “es pronto para saber que consecuencias tendrá la aparición de esta mutación considerada como ‘menor’”.

Europa opta por una “vigilancia reforzada” ante el virus

Los datos preliminares de efectividad de la vacuna en Reino Unido rondan entre el 70 y 75 % a la hora de evitar hospitalizaciones en niños de 2 a 17 años, aunque la cifra desciende al 30 % y 40 % en adultos. Pese a su protección, los autores de la investigación ven óptimo optar por “una vigilancia reforzada que incluya la secuenciación oportuna del virus de la influenza y el monitoreo de la efectividad de las vacunas para fundamentar la evaluación de riesgos y la respuesta”.

La veloz propagación de la variante K surge tras un periodo de cambios mínimos en los virus de la influenza después de la pandemia del coronavirus. Ahora, las autoridades sanitarias han detectado un aumento de la mutación que se prevé que predomine durante la temporada de influenza 2025-2026 en el hemisferio norte.

Quiénes deben vacunarse de la variante K de la gripe

Ante el adelanto de la temporada de gripe por la variante K, el ECDC ha recordado la importancia de la vacunación “sin demora” en ciertos sectores de la población que sufren un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. "Estos grupos incluyen a las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades crónicas o subyacentes o inmunodeprimidas, y las personas que viven en entornos cerrados, como residencias de ancianos“, expresan.

Del mismo modo, los centros sanitarios y las residencias de ancianos deben reforzar sus planes de preparación y medidas de prevención y control de infecciones, así como animar al personal y a los visitantes a utilizar mascarillas durante los periodos de mayor circulación de virus respiratorios.

Los trabajadores sanitarios también deben recibir la inyección, aunque todavía hoy sigue siendo un reto. Según datos del Ministerio de Sanidad, 6 de cada 10 no se han vacunado, lo que aleja a España del objetivo del 75 % marcado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS). Desde la Asociación Española de Vacunología, piden que los sanitarios sean el ejemplo para el resto de la población de riesgo.