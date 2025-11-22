La intensa agenda de los reyes Felipe VI y Letizia la próxima semana: la cena de gala en la que la reina volverá a lucir una tiara del joyero real

Los reyes Felipe VI y Letizia en la cena de gala del Sultán de Omán (Casa Real)

Una vez finalizados los actos por el 50º aniversario de la monarquía parlamentaria, que incluyeron la imposición del Toisón de Oro a la Reina Sofía y el almuerzo familiar en El Pardo, los reyes Felipe VI y Letizia afrontan una semana marcada por una ajustada agenda institucional. Las actividades, que se iniciarán el lunes 24 de noviembre, abarcan desde audiencias y entregas de premios hasta la recepción de mandatarios internacionales y el reconocimiento a personalidades del ámbito cultural.

La semana comienza en el Palacio Real de El Pardo, donde el hijo de la reina Sofía y Juan Carlos I recibirá en audiencia a una comisión de seguimiento vinculada a los actos conmemorativos del Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española. Posteriormente, tendrá encuentro con un grupo de generales de división y vicealmirantes y finalizará la jornada recibiendo a generales de brigada y contralmirantes en una audiencia militar.

Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

La tarde del lunes, la reina Sofía presidirá la entrega del Premio Internacional Príncipe Talal para el Desarrollo Humano, en el Hotel Palace de Madrid. El galardón, de relevancia internacional en el campo del desarrollo humano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, distinguirá proyectos que contribuyen a la mejora de las condiciones de vida y al impulso del desarrollo humano a escala global.

Una visita de Estado y su regreso a Valencia

El martes 25 de noviembre, el padre de la princesa Leonor se desplazará a Valencia para inaugurar el curso universitario en el Centro Cultural La Nau, acto inicialmente previsto para el 30 de septiembre y aplazado por causas meteorológicas. La jornada será particularmente significativa, al coincidir con el 525 aniversario de dicho centro académico. Por la tarde, el soberano presidirá en la Lonja de los Mercaderes la 37ª edición de los Premios Rei Jaume I, unos galardones destinados a promover la ciencia, la innovación y el emprendimiento en España.

Los reyes Felipe VI y Letizia en el palacio de la Zarzuela (Casa Real)

Ese mismo día, la reina Letizia viajará a Tudela, Navarra, donde participará en el homenaje al cineasta Alejandro Amenábar. El acto central, celebrado en el cine Moncayo y enmarcado dentro del ciclo ‘Nuestros clásicos’, concluirá con la proyección de la película Mar adentro. Con su asistencia, la periodista reafirma su vinculación con el ámbito cultural y su respaldo al cine y la producción audiovisual.

El miércoles 26 de noviembre, los reyes Felipe VI y Letizia recibirán en España al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y a su esposa, Elke Büdenbender, en el marco de una visita de Estado. Tras la tradicional recepción con honores militares en el Palacio Real, los mandatarios mantendrán un encuentro institucional y compartirán un almuerzo. Por la noche, se celebrará una cena de gala, oportunidad en la que la reina Letizia volverá a lucir alta joyería, retomando la tradición de la tiara en eventos oficiales. En una precedente visita de Estado, la reina optó por la tiara María Cristina, una de las piezas más emblemáticas del joyero real.

La agenda continuará el jueves 27 de noviembre, día en el que el monarca y el presidente de Alemania presidirán la apertura del Foro Hispano-Alemán en la sede de la CEOE. La jornada concluirá con una recepción oficial en la Residencia de la Embajada de la República Federal de Alemania, en honor a los reyes y a la delegación invitada.