España

La intensa agenda de los reyes Felipe VI y Letizia la próxima semana: la cena de gala en la que la reina volverá a lucir una tiara del joyero real

Los padres de la princesa Leonor encabezan una semana lleva de eventos institucionales, desplazamientos y una visita de Estado

Guardar
Los reyes Felipe VI y
Los reyes Felipe VI y Letizia en la cena de gala del Sultán de Omán (Casa Real)

Una vez finalizados los actos por el 50º aniversario de la monarquía parlamentaria, que incluyeron la imposición del Toisón de Oro a la Reina Sofía y el almuerzo familiar en El Pardo, los reyes Felipe VI y Letizia afrontan una semana marcada por una ajustada agenda institucional. Las actividades, que se iniciarán el lunes 24 de noviembre, abarcan desde audiencias y entregas de premios hasta la recepción de mandatarios internacionales y el reconocimiento a personalidades del ámbito cultural.

La semana comienza en el Palacio Real de El Pardo, donde el hijo de la reina Sofía y Juan Carlos I recibirá en audiencia a una comisión de seguimiento vinculada a los actos conmemorativos del Centenario de los Grandes Vuelos de la Aviación Española. Posteriormente, tendrá encuentro con un grupo de generales de división y vicealmirantes y finalizará la jornada recibiendo a generales de brigada y contralmirantes en una audiencia militar.

Ceremonia de imposición de la insigne Orden del Toisón de Oro a la reina Sofía. (Europa Press)

La tarde del lunes, la reina Sofía presidirá la entrega del Premio Internacional Príncipe Talal para el Desarrollo Humano, en el Hotel Palace de Madrid. El galardón, de relevancia internacional en el campo del desarrollo humano y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, distinguirá proyectos que contribuyen a la mejora de las condiciones de vida y al impulso del desarrollo humano a escala global.

Una visita de Estado y su regreso a Valencia

El martes 25 de noviembre, el padre de la princesa Leonor se desplazará a Valencia para inaugurar el curso universitario en el Centro Cultural La Nau, acto inicialmente previsto para el 30 de septiembre y aplazado por causas meteorológicas. La jornada será particularmente significativa, al coincidir con el 525 aniversario de dicho centro académico. Por la tarde, el soberano presidirá en la Lonja de los Mercaderes la 37ª edición de los Premios Rei Jaume I, unos galardones destinados a promover la ciencia, la innovación y el emprendimiento en España.

Los reyes Felipe VI y
Los reyes Felipe VI y Letizia en el palacio de la Zarzuela (Casa Real)

Ese mismo día, la reina Letizia viajará a Tudela, Navarra, donde participará en el homenaje al cineasta Alejandro Amenábar. El acto central, celebrado en el cine Moncayo y enmarcado dentro del ciclo ‘Nuestros clásicos’, concluirá con la proyección de la película Mar adentro. Con su asistencia, la periodista reafirma su vinculación con el ámbito cultural y su respaldo al cine y la producción audiovisual.

El miércoles 26 de noviembre, los reyes Felipe VI y Letizia recibirán en España al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y a su esposa, Elke Büdenbender, en el marco de una visita de Estado. Tras la tradicional recepción con honores militares en el Palacio Real, los mandatarios mantendrán un encuentro institucional y compartirán un almuerzo. Por la noche, se celebrará una cena de gala, oportunidad en la que la reina Letizia volverá a lucir alta joyería, retomando la tradición de la tiara en eventos oficiales. En una precedente visita de Estado, la reina optó por la tiara María Cristina, una de las piezas más emblemáticas del joyero real.

La agenda continuará el jueves 27 de noviembre, día en el que el monarca y el presidente de Alemania presidirán la apertura del Foro Hispano-Alemán en la sede de la CEOE. La jornada concluirá con una recepción oficial en la Residencia de la Embajada de la República Federal de Alemania, en honor a los reyes y a la delegación invitada.

Temas Relacionados

Felipe VIReina LetiziaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El patrimonio de Paloma San Basilio, que cumple 75 años con su retiro inminente: sus 33 mudanzas, su éxito musical y sus libros

La cantante ha vendido más de 16 millones de discos y cuenta con una extensa carrera artística multidisciplinar

El patrimonio de Paloma San

Adiós a los pinchazos: un revolucionario tratamiento para la diabetes podría ser el primero en administrar la insulina a través de una crema

Un equipo de investigadores chinos ha logrado que la insulina traspase la barrera cutánea y pueda ser absorbida por el organismo

Adiós a los pinchazos: un

La clínica dental de Alzira que atendió a la niña de seis años posteriormente fallecida no tenía autorización para anestesiar

La Conselleria de Sanidad ha confirmado que no podían realizar sedación con fármacos intravenosos, lo que le causó la muerte a la menor

La clínica dental de Alzira

Los problemas que pueden causar que la anestesia provoque síntomas muy graves: fármacos defectuosos, contaminados o mal conservados

Investigan la sedación como posible causa del fallecimiento de la niña de 6 años que fue tratada en una clínica dental de Alzira

Los problemas que pueden causar

La mina en la que han muerto dos trabajadores cerró dos meses por una investigación del Principado de Asturias, que ahora insiste en que era segura

El gobierno regional suspendió cautelarmenete la licencia de TYC Narcea, la empresa gestora de la explotación, para comprobar si la actividad en Vega de Rengos se ajustaba a los permisos concedidos

La mina en la que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene a

La Guardia Civil detiene a un hombre de 61 años por el asesinato de su expareja en la localidad malagueña de Rincón de la Victoria

Estos son los cinco jueces del Tribunal Supremo que han condenado al Fiscal General, y las dos juezas que se oponen a la decisión

Una familia recurre para mantener la desheredación de una hija alegando “maltrato” y la Justicia lo rechaza: el conflicto familiar no justifica perder derechos hereditarios

¿Pueden acabar en un juicio por corear ‘Pedro Sánchez, tiro en la nuca’? La delegación del Gobierno multará a Falange por “amenazas de muerte”

Estas son las calles que van a estar cortadas por el encendido de las luces de Navidad en Madrid

ECONOMÍA

La mina en la que

La mina en la que han muerto dos trabajadores cerró dos meses por una investigación del Principado de Asturias, que ahora insiste en que era segura

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 22 noviembre

Precio de la luz en España: cuáles son las horas más baratas para el 23 de de noviembre

La investigación sobre el accidente mortal en una mina de Asturias apunta a causas geológicas

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”