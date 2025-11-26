España

Así será la entrevista del rey Juan Carlos en la televisión francesa: “He cometido fallos, como todos los hombres”

El exmonarca ha concedido una entrevista a la cadena France 3 que verá la luz este miércoles por la noche

La reina Letizia, Juan Carlos
La reina Letizia, Juan Carlos I y Felipe VI en el servicio conmemorativo en honor del rey Constantino en Londres (IMAGEN DE ARCHIVO).

Juan Carlos I vuelve al centro de la polémica con una nueva entrevista. Tras la reciente publicación en Francia de sus memorias Reconciliación, el rey emérito ha concedido unas palabras al canal France 3. La conversación, realizada en Abu Dabi por el periodista Stéphane Bern, se emite este miércoles por la noche y supone la primera vez que el antiguo monarca se sienta frente a una cámara para repasar su vida, su legado y los episodios que han marcado su declive.

El espacio, presentado bajo el título Juan Carlos: las confidencias de un rey en desgracia, arranca con una pregunta directa: ¿por qué hablar ahora? El emérito asegura que durante años evitó hacerlo por un consejo de su padre: “Mi padre me decía que los reyes no lo hacen, pero creo que con el tiempo y después de los años que han pasado era mejor dejar mi sentimiento personal, mis palabras, sobre lo que ha pasado y lo que he podido hacer con los españoles”.

Bern insiste en si siente que su historia ha sido distorsionada. Juan Carlos admite que su trayectoria ha acumulado episodios luminosos y otros más turbios, y que el libro nace precisamente del deseo de mostrar su visión sin mediaciones. A lo largo de los 25 minutos de conversación, el periodista repasa con él los principales logros de la Transición, pero no evita las preguntas más incómodas. “Sí, hay cosas malas y cosas buenas. Es por ello que, al menos, aquellos que lean el libro verán que hablo con el corazón abierto”, explica.

Ejemplares del libro «Reconciliación», memorias
Ejemplares del libro «Reconciliación», memorias del rey emérito Juan Carlos I de España, en la librería Galignani de París, Francia. 5 de noviembre de 2025. REUTERS/Benoit Tessier

El emérito esquiva entrar en detalles sobre cuestiones como la cuenta en Suiza o el polémico viaje a Botsuana, pero asume públicamente que ha cometido fallos. “Como todos los hombres”, puntualiza, aunque reconoce que en España, la dimensión económica pesa especialmente cuando se evalúa su figura. Preguntado por si le resultan más gravosas las polémicas financieras o las historias sentimentales que se le atribuyeron, responde que “todo es malo”.

Sobre su vida privada, Bern le cuestiona si carga con remordimientos. Juan Carlos asegura que intenta no vivir anclado en la culpa, aunque reconoce que, de volver atrás, actuaría “con más cuidado”. Sin embargo, evita una autocrítica explícita sobre los escándalos que precipitaron su salida de la vida pública en 2014.

Uno de los momentos más personales de la entrevista llega cuando aborda su relación con el rey Felipe VI. Afirma que mantiene contacto con su hijo y expresa tanto admiración por su papel institucional como un deseo íntimo: “Como padre, me gustaría verle más, verlo con sus hijas, con la princesa Leonor y la infanta Sofía. Como rey, creo que está pasando por un momento difícil y necesita apoyo”.

Momentos históricos determinantes

La conversación retrocede entonces a sus inicios como rey. Juan Carlos recuerda con viveza la jornada del 22 de noviembre de 1975, cuando fue proclamado jefe del Estado. Define aquel día como “determinante”, marcado por la preparación casi obsesiva del discurso que pronunciaría ante un Parlamento aún franquista. Su objetivo, explica, era trasladar un mensaje de cambio sin provocar una ruptura abrupta.

Ya en la recta final de la entrevista, Bern le pregunta por su vida actual en Abu Dabi y por la posibilidad de volver a España. Juan Carlos evita fijar plazos: afirma que se encuentra cómodo donde está, pero no descarta un regreso “si dentro de unos años o el año que viene, o dentro de unos meses. Dependerá de la situación y del momento”.

El rey emérito, Don Juan
El rey emérito, Don Juan Carlos de Borbón, durante la ceremonia de entrega de premios de la X Regata Rey Juan Carlos-El Corte Inglés Máster, a 14 de septiembre de 2025, en Sanxenxo (Pontevedra, Galicia, España) Raúl Terrel / Europa Press 14/9/2025

