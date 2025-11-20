Las emotivas palabras del marido de Laurence Debray al rey Juan Carlos: “Gracias a ti ella adquirió gusto por los hombres de calidad”

Émile Servan-Schreiber, el rey Juan Carlos y Laurence Debray (INFOBAE ESPAÑA).

La publicación en España de Reconciliación, las memorias del rey Juan Carlos I escritas junto a la periodista francesa-venezolana Laurence Debray, ha abierto un intenso debate político y mediático. A pocos días de los actos oficiales que conmemoran medio siglo de monarquía parlamentaria, el libro del antiguo jefe del Estado vuelve a dividir opiniones: unos lo acusan de omitir hechos relevantes; otros sostienen que su exclusión de las ceremonias institucionales es un gesto injustificable, incluso para voces poco afines a la Corona.

Mientras la figura del emérito vuelve a situarse en el centro del huracán, un protagonista inesperado ha irrumpido en la conversación pública. Se trata de Émile Servan-Schreiber, marido de Laurence Debray, que ha decidido abandonar su habitual discreción para mostrar abiertamente su admiración hacia Juan Carlos I. El francés ha utilizado sus redes sociales para promocionar la obra de su mujer y ha demostrado su cariño al monarca con un texto que asegura haberle leído en 2023 durante un almuerzo en Abu Dabi.

Servan-Schreiber, un reconocido científico y emprendedor francés, califica las memorias de Juan Carlos I como un “documento excepcional” y rememora el pequeño discurso que le dedicó en un momento en que lo percibió “decaído”. En esa intervención —caracterizada por un tono solemne, casi ceremonial— el francés agradecía al rey su papel histórico, poniendo énfasis en su renuncia al poder y su defensa de la democracia “en este mundo de brutos, digo, que se aferran al poder por medios abyectos y blanden el populismo como arma contra su pueblo, habéis podido ceder vuestro poder con confianza, sin estar obligados a hacerlo. Como héroe de la democracia, no tienes igual en el siglo XX, y mucho menos en el siglo XXI”.

“Como esposo de Laurence, ‘El Marido’, te agradezco que hayas ayudado a forjar, a través de tu ejemplo y con estilo, el cerebro impresionable de mi futura esposa cuando era adolescente en España, en los años 80. Sin duda es gracias a ti que ella adquirió gusto por los hombres de calidad desde muy temprano. Por último, como Émile, simplemente, te agradezco la cálida amistad que me has dado. Es un regalo precioso. ¡Majestad! No soy español, nunca he sido tu súbdito, ¡pero tú eres mi rey de corazones!“, termina en su escrito.

El texto, cargado de elogios, ha causado un gran revuelo por el momento en que aparece: justo cuando se acusa al emérito de faltar a la verdad en su autobiografía y cuando su ausencia en los actos del 50 aniversario de la restauración monárquica vuelve a ser motivo de controversia. Su hijo, Felipe VI, no lo ha incluido siquiera en la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía, un acto de fuerte simbolismo previsto en el Palacio Real. Como consecuencia, la figura de Servan-Schreiber ha emergido inesperadamente como uno de los pocos apoyos públicos del emérito en esta etapa.

Quién es Émile Servan-Schreiber

Aunque su nombre pasa normalmente desapercibido en España, Émile Servan-Schreiber pertenece a una familia de enorme peso en la vida intelectual y política francesa. Su padre, Jean-Jacques Servan-Schreiber, ejerció de periodista, ensayista y dirigente del centro-derecha francés y fue figura clave en la vida pública del país durante décadas. Laurence Debray también procede de un linaje ideológico formidable: hija del exguerrillero Régis Debray y de la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos, creció entre debates políticos, exilios y viajes.

La autora, asentada en Madrid desde hace varios años, mantiene una vida familiar relativamente discreta junto a Émile y sus dos hijos adolescentes, Roxanne y Samuel. Educados en el Liceo Francés, ambos han heredado la inclinación intelectual de sus padres, que alternan la actividad académica con una intensa vida cultural. Debray, que comenzó su carrera literaria con un libro sobre Juan Carlos I hace más de dos décadas, ha desarrollado una relación cercana con el monarca y con sus hijas, la infanta Elena y la infanta Cristina, con quienes se la ha visto en distintas ocasiones.

Esa cercanía también ha sido motivo de críticas y especulaciones. Algunas publicaciones llegaron incluso a presentarla como nueva pareja del emérito, una información que la propia escritora consideró absurda y que el entorno de Juan Carlos I atribuye a teorías sin fundamento. La intervención de Émile Servan-Schreiber, que reivindica abiertamente su amistad con el antiguo jefe del Estado, termina de desmontar ese tipo de rumores y añade una nueva capa al debate que rodea al libro.

