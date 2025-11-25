Una ciudad catalana acogerá por primera vez la gala de los Soles Repsol 2026

Los nuevos Soles Repsol se darán a conocer el 16 de febrero en Tarragona (Cedida)

Por primera vez, Cataluña será sede de la entrega de los Soles de la Guía Repsol, una de las citas más importantes en la gastronomía nacional. Más concretamente, la ciudad de Tarragona ha sido la escogida para albergar esta gala, en la que se desvelarán los galardonados de la edición de 2026, un festejo que tendrá lugar el próximo lunes 16 de febrero en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona.

Así lo anunciaban el pasado lunes 24 de noviembre la Generalitat de Catalunya y Guía Repsol, junto con la Diputación de Tarragona y los ayuntamientos de Tarragona, Reus y Alcanar, los tres municipios implicados en los actos que rodean a esta gran cita. El acuerdo celebra la buena gastronomía en todas sus vertientes, al incluir tanto a establecimientos con Soles y Recomendados como a Soletes, el galardón más informal de la guía.

De esta manera, el lunes 16 de febrero, más de 200 cocineros y cocineras procedentes de toda España, así como personalidades, instituciones y medios acreditados, se darán cita en el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona. La Gala, cuyo lema es ‘Sigamos probando cosas nuevas’, podrá seguirse también por streaming.

A las pocas semanas, será la localidad tarraconense de Alcanar, en las Terres de l’Ebre, la que tomará el relevo como sede de la entrega de los Soletes de primavera de 2026. Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol, dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a lo que les hace especiales y a los que todos queremos volver.

Los restaurantes La Finca, de Susi Díaz, en Elche, y Bagá, de Pedro Sánchez, en Jaén, fueron los dos únicos reconocidos con 3 Soles por la Guía Repsol este 2025

Cataluña, la región con más Soles de España

La elección de este lugar como sede para la entrega de los Soles no es una mera casualidad. Cataluña, que este año ha sido reconocida como Región Mundial de la Gastronomía 2025, es el territorio con un mayor número de restaurantes con Soles Guía Repsol en España. Suman un total de 114, de los cuales 13 están ubicados en la provincia de Tarragona. Cabe destacar que esta comunidad autónoma encabeza también el número de establecimientos galardonados con la máxima distinción de 3 Soles, lo que la convierte en el máximo referente de excelencia de la hostelería nacional.

Es esta excelencia la que se ha querido poner de relieve durante la presentación. “Tarragona es una ciudad con una identidad gastronómica única, heredera de un legado que viene de muy lejos”, ha señalado por su parte Rubén Viñuales, alcalde de Tarragona. “Ya los romanos convirtieron este territorio en un centro de cultura, comercio y buen gusto, y hoy seguimos proyectando esa tradición a través de nuestros productos, nuestros restauradores y la creatividad que define la cocina local”.

El teniente de alcaldesa de Promoción Económica, Innovación y Conocimiento del Ayuntamiento de Reus, Josep Baiges, ha destacado que “para la ciudad es un orgullo acoger el acto previo a la Gala Soles Guía Repsol, dado que son un reconocimiento a nuestra identidad culinaria, al talento de los profesionales que han hecho de la gastronomía un motor de desarrollo económico y de proyección de ciudad, así como a los productos de proximidad y de calidad que son los que dan autenticidad a nuestra cocina”.