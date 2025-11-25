España

Hojaldres rellenos de berenjena y salmón: un entrante sencillo que es perfecto para Navidad

Se trata de un plato muy fácil de hacer y con una mezcla de sabores que es un acierto en cualquier comida

Receta de hojaldre relleno de salmón y berenjena

Esta receta fusiona la textura crujiente del hojaldre con la suavidad de la berenjena y el sabor refinado del salmón, creando una propuesta perfecta para sorprender en una comida especial. Puede valer para un entrante de lujo o como plato principal acompañado de una ensalada fresca.

Se trata de un plato muy sencillo de hacer y con una mezcla de sabores que siempre es un acierto. El resultado es ideal para que forme parte de la mesa de Navidad de este año, marina a la perfección con vinos blancos secos o cavas.

Receta de hojaldres rellenos con berenjenas y salmón

La receta propone rellenar láminas de hojaldre con un relleno de berenjena y salmón, realzado con cebolla pochada y un punto de bechamel ligera, que aporta cremosidad y liga el conjunto. El horneado ofrece un contraste entre el exterior crujiente y el interior jugoso aromatizado por el pescado y la verdura.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 20 minutos
  • Cocinado de relleno: 20 minutos
  • Montaje y horneado: 25 minutos

Tiempo total aproximado: 1 hora 5 minutos

Ingredientes

  • 1 lámina de hojaldre rectangular (aprox. 250 g)
  • 1 berenjena grande
  • 200 g de salmón fresco (sin piel ni espinas)
  • 1 cebolla pequeña
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • 3 cucharadas de salsa bechamel ligera
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1 huevo (para pintar el hojaldre)
  • Semillas de sésamo (opcional, para decorar)

Cómo hacer hojaldres rellenos con berenjenas y salmón, paso a paso

  1. Lava la berenjena y córtala en dados pequeños. Déjala reposar con sal unos 10 minutos para quitar el amargor, luego aclara y seca.
  2. Pela y pica la cebolla y el ajo. En una sartén, sofríe ambos en aceite de oliva hasta que la cebolla quede transparente.
  3. Añade la berenjena a la sartén y rehoga hasta que esté muy tierna y comience a dorarse.
  4. Incorpora el salmón cortado en dados pequeños, sal pimenta y cocina solo 2-3 minutos; debe quedar jugoso.
  5. Añade la bechamel, mezcla y retira del fuego. Deja enfriar ligeramente la mezcla antes de montar los hojaldres.
  6. Desenrolla la lámina de hojaldre y córtala en rectángulos iguales (6-8 piezas, según tamaño). Coloca una porción del relleno en cada rectángulo.
  7. Dobla el hojaldre sobre el relleno formando paquetes (como empanadillas grandes) y sella bien los bordes presionando con un tenedor para evitar que se abran en el horno.
  8. Coloca los hojaldres en una bandeja forrada con papel vegetal. Bate el huevo y pinta la superficie. Haz un pequeño corte o pincha la superficie de cada pieza para evitar que revienten en el horno.
  9. Espolvorea con semillas de sésamo si lo deseas. Hornea en horno precalentado a 200℃ durante 20-25 minutos, hasta que estén dorados y inflados.
  10. Espera unos minutos antes de manipularlos tras el horneado para que el relleno se asiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas se obtienen entre seis y ocho hojaldres individuales, suficientes como entrante para cuatro personas o como plato principal para dos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Aproximadamente 240 kcal por pieza (si salen ocho)
  • Proteínas: 8-10 g
  • Grasas: 13-15 g (la mayoría insaturadas por el salmón y el aceite de oliva)
  • Hidratos de carbono: 20-22 g
  • Contenido relevante de Omega-3 por el salmón
  • Fuente moderada de fibra
  • Fuente de vitaminas B y D

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar los hojaldres rellenos con berenjenas y salmón en un recipiente hermético en la nevera hasta dos días. Para recuperar la textura original del hojaldre, caliéntalos brevemente en horno o tostadora antes de servir. No se recomienda el congelado tras el horneado, ya que la masa pierde su crujiente.

