Hojaldres rellenos de berenjena y salmón: un entrante sencillo que es perfecto para Navidad

Receta de hojaldre relleno de salmón y berenjena

Esta receta fusiona la textura crujiente del hojaldre con la suavidad de la berenjena y el sabor refinado del salmón, creando una propuesta perfecta para sorprender en una comida especial. Puede valer para un entrante de lujo o como plato principal acompañado de una ensalada fresca.

Se trata de un plato muy sencillo de hacer y con una mezcla de sabores que siempre es un acierto. El resultado es ideal para que forme parte de la mesa de Navidad de este año, marina a la perfección con vinos blancos secos o cavas.

La receta propone rellenar láminas de hojaldre con un relleno de berenjena y salmón, realzado con cebolla pochada y un punto de bechamel ligera, que aporta cremosidad y liga el conjunto. El horneado ofrece un contraste entre el exterior crujiente y el interior jugoso aromatizado por el pescado y la verdura.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 20 minutos

Cocinado de relleno: 20 minutos

Montaje y horneado: 25 minutos

Tiempo total aproximado: 1 hora 5 minutos

Ingredientes

1 lámina de hojaldre rectangular (aprox. 250 g)

1 berenjena grande

200 g de salmón fresco (sin piel ni espinas)

1 cebolla pequeña

1 diente de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

3 cucharadas de salsa bechamel ligera

Sal y pimienta al gusto

1 huevo (para pintar el hojaldre)

Semillas de sésamo (opcional, para decorar)

Cómo hacer hojaldres rellenos con berenjenas y salmón, paso a paso

Lava la berenjena y córtala en dados pequeños. Déjala reposar con sal unos 10 minutos para quitar el amargor, luego aclara y seca. Pela y pica la cebolla y el ajo. En una sartén, sofríe ambos en aceite de oliva hasta que la cebolla quede transparente. Añade la berenjena a la sartén y rehoga hasta que esté muy tierna y comience a dorarse. Incorpora el salmón cortado en dados pequeños, sal pimenta y cocina solo 2-3 minutos; debe quedar jugoso. Añade la bechamel , mezcla y retira del fuego. Deja enfriar ligeramente la mezcla antes de montar los hojaldres. Desenrolla la lámina de hojaldre y córtala en rectángulos iguales (6-8 piezas, según tamaño). Coloca una porción del relleno en cada rectángulo. Dobla el hojaldre sobre el relleno formando paquetes (como empanadillas grandes) y sella bien los bordes presionando con un tenedor para evitar que se abran en el horno. Coloca los hojaldres en una bandeja forrada con papel vegetal. Bate el huevo y pinta la superficie. Haz un pequeño corte o pincha la superficie de cada pieza para evitar que revienten en el horno. Espolvorea con semillas de sésamo si lo deseas. Hornea en horno precalentado a 200℃ durante 20-25 minutos, hasta que estén dorados y inflados. Espera unos minutos antes de manipularlos tras el horneado para que el relleno se asiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas se obtienen entre seis y ocho hojaldres individuales, suficientes como entrante para cuatro personas o como plato principal para dos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Aproximadamente 240 kcal por pieza (si salen ocho)

Proteínas: 8-10 g

Grasas: 13-15 g (la mayoría insaturadas por el salmón y el aceite de oliva)

Hidratos de carbono: 20-22 g

Contenido relevante de Omega-3 por el salmón

Fuente moderada de fibra

Fuente de vitaminas B y D

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puedes conservar los hojaldres rellenos con berenjenas y salmón en un recipiente hermético en la nevera hasta dos días. Para recuperar la textura original del hojaldre, caliéntalos brevemente en horno o tostadora antes de servir. No se recomienda el congelado tras el horneado, ya que la masa pierde su crujiente.