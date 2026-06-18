España

La serie de Prime Video basada en las novelas negras de Michael Connelly que tiene una puntuación perfecta: “Pocas series son tan sólidas y adictivas”

Con siete temporadas la ficción acumula una valoración media del 97% en Rotten Tomatoes

Guardar
Google icon
Imágenes de la serie 'Bosch'.
Imágenes de la serie 'Bosch'. (Prime Video)

Si hablamos de novela negra, el escritor estadounidense Michael Connelly (Filadelfia, 1956) es uno de los grandes referentes del género. El autor arrancó 1992 la serie protagonizada por Harry Bosch, un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, cuya saga continúa con más de una veintena de novelas publicadas y millones de libros vendidos.

De hecho, sus libros han sido llevados a la pantalla en varias ocasiones, aunque ninguna adaptación ha alcanzado el reconocimiento de Bosch, la serie de Prime Video protagonizada por Titus Welliver. Estrenada en 2015 y finalizada en 2021, la ficción trasladó al universo televisivo las investigaciones del célebre detective y acabó convirtiéndose en una de las producciones policíacas mejor valoradas de la historia.

PUBLICIDAD

Y los números lo demuestran. Seis de sus siete temporadas cuentan con un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, mientras que la primera obtuvo un nada despreciable 84%. En conjunto, la serie presume de una media del 97%. Casi nada.

Siete temporadas con una media cerca del 10

La historia sigue a Harry Bosch, un veterano detective de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles donde cada temporada está articulada en torno a un único caso principal, aunando varios de los libros de Connelly. La sinopsis oficial dice así: Harry Bosch tiene la mente puesta en los asesinatos. Bosch, un antiguo oficial de las Fuerzas Especiales que ha participado en misiones en Oriente Medio, es ahora un tenaz detective de homicidios, amante del jazz, de la División de Hollywood del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Bosch se enfrenta a innumerables retos mientras investiga muertes sospechosas y sigue las pistas de la corrupción —incluido el lado oscuro del departamento de policía— en su incansable búsqueda de la verdad.

PUBLICIDAD

La crítica especializada no tardó en rendirse ante la propuesta. Una de las valoraciones más destacadas fue la del periodista Cory Barker, de TV.com, que definió la ficción como una rareza dentro de la televisión actual. “Pocas series son tan sólidas y adictivas”, escribió en una reseña publicada en 2018.

Imágenes de la serie 'Bosch'. (Prime Video)
Imágenes de la serie 'Bosch'. (Prime Video)

Esa consistencia fue clave para que la serie se mantuviera durante siete temporadas, convirtiéndose en una de las producciones originales más exitosas de Amazon. Además, su buena acogida permitió la creación de Bosch: Legacy, en 2022, tras terminar la ficción una secuela que continúa explorando la vida del personaje tras abandonar el cuerpo de policía, que ahora actúa como investigador privado.

Tras esta, el año pasado llegó a la misma plataforma Ballard, donde el protagonista le cede la ficción a la prometedora detective de la policía de Los Ángeles Renée Ballard (Maggie Q), encargada de una unidad de casos sin resolver.

Temas Relacionados

Prime VideoSeriesSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 19 de junio: del desconocido autor del empujón de Manuela a la fría actitud del obispo con José Luis

Aurelio dejará claro que no habrá piedad con Victoria en la ficción diaria de La 1

Avance de ‘Valle Salvaje’ del viernes 19 de junio: del desconocido autor del empujón de Manuela a la fría actitud del obispo con José Luis

La Justicia da la razón a Julio Iglesias y obligará a la Fiscalía a entregarle la denuncia que presentaron contra él tras ser archivada

La Fiscalía y las abogadas de las denunciantes todavía pueden poner un recurso de apelación para la decisión

La Justicia da la razón a Julio Iglesias y obligará a la Fiscalía a entregarle la denuncia que presentaron contra él tras ser archivada

Los pensionistas que tengan reconocida esta prestación por accidente laboral no recibirán la paga extraordinaria de verano

La Seguridad Social ha informado de que el ingreso extra comenzará a realizarse a partir del 22 de junio, aunque la fecha exacta puede variar en función de la entidad bancaria

Los pensionistas que tengan reconocida esta prestación por accidente laboral no recibirán la paga extraordinaria de verano

La respuesta del PP a la imputación de las hijas de Zapatero: no quieren “hacer sangre” porque “bastante pesado” será ya para el expresidente

La dirección de Feijóo opta por la prudencia ante la decisión de la Audiencia Nacional y evita utilizar políticamente la imputación de las hijas del expresidente socialista

La respuesta del PP a la imputación de las hijas de Zapatero: no quieren “hacer sangre” porque “bastante pesado” será ya para el expresidente

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La respuesta del PP a la imputación de las hijas de Zapatero: no quieren “hacer sangre” porque “bastante pesado” será ya para el expresidente

La respuesta del PP a la imputación de las hijas de Zapatero: no quieren “hacer sangre” porque “bastante pesado” será ya para el expresidente

Pedro Sánchez, sobre la declaración de Zapatero ante el juez y la imputación de sus hijas: “Cuenta con el respaldo, la empatía y el apoyo del PSOE”

Ábalos y Koldo esquivan, de momento, la imputación en el ‘caso Plus Ultra’: el juez considera que todavía no hay base suficiente para dar ese paso

El juez rechaza la petición de Zapatero y se niega por ahora a pedir más información a Estados Unidos sobre la obtención de la prueba clave contra él

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma reunión con el Rey Felipe VI el jueves 25 de junio en CDMX: “Es un paso importante”

ECONOMÍA

Los pensionistas que tengan reconocida esta prestación por accidente laboral no recibirán la paga extraordinaria de verano

Los pensionistas que tengan reconocida esta prestación por accidente laboral no recibirán la paga extraordinaria de verano

La banca española arrasa en Europa: es la segunda que da más rentabilidad, por detrás de la croata, y duplica la de Alemania y Francia

Las primeras viviendas de Madrid Nuevo Norte se entregarán a finales de 2029

La tregua entre EEUU e Irán ya se nota en el bolsillo de los conductores: el precio del diésel se desploma a mínimos de cuatro meses

Los requisitos para acceder a una pensión de incapacidad permanente sin estar dado de alta en la Seguridad Social

DEPORTES

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Xhaka y la bronca a sus compañeros de la selección de Suiza tras el empate ante Qatar: “No hace falta ser el centro de atención y querer hacer todo uno mismo”

Deseo concedido: Estados Unidos da la visa a la madre de Vozinha tras su actuación ante España en el Mundial 2026

Bosnia sueña con seguir los pasos de Croacia en el Mundial, la única exyugoslava que ha superado la fase de grupos como estado independiente

El difícil desafío de Suiza de romper una sequía de más de 70 años y avanzar más allá de octavos en el Mundial