La serie de Prime Video basada en las novelas negras de Michael Connelly que tiene una puntuación perfecta: “Pocas series son tan sólidas y adictivas”

Imágenes de la serie 'Bosch'. (Prime Video)

Si hablamos de novela negra, el escritor estadounidense Michael Connelly (Filadelfia, 1956) es uno de los grandes referentes del género. El autor arrancó 1992 la serie protagonizada por Harry Bosch, un detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, cuya saga continúa con más de una veintena de novelas publicadas y millones de libros vendidos.

De hecho, sus libros han sido llevados a la pantalla en varias ocasiones, aunque ninguna adaptación ha alcanzado el reconocimiento de Bosch, la serie de Prime Video protagonizada por Titus Welliver. Estrenada en 2015 y finalizada en 2021, la ficción trasladó al universo televisivo las investigaciones del célebre detective y acabó convirtiéndose en una de las producciones policíacas mejor valoradas de la historia.

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Y los números lo demuestran. Seis de sus siete temporadas cuentan con un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, mientras que la primera obtuvo un nada despreciable 84%. En conjunto, la serie presume de una media del 97%. Casi nada.

Siete temporadas con una media cerca del 10

La historia sigue a Harry Bosch, un veterano detective de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles donde cada temporada está articulada en torno a un único caso principal, aunando varios de los libros de Connelly. La sinopsis oficial dice así: Harry Bosch tiene la mente puesta en los asesinatos. Bosch, un antiguo oficial de las Fuerzas Especiales que ha participado en misiones en Oriente Medio, es ahora un tenaz detective de homicidios, amante del jazz, de la División de Hollywood del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Bosch se enfrenta a innumerables retos mientras investiga muertes sospechosas y sigue las pistas de la corrupción —incluido el lado oscuro del departamento de policía— en su incansable búsqueda de la verdad.

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La crítica especializada no tardó en rendirse ante la propuesta. Una de las valoraciones más destacadas fue la del periodista Cory Barker, de TV.com, que definió la ficción como una rareza dentro de la televisión actual. “Pocas series son tan sólidas y adictivas”, escribió en una reseña publicada en 2018.

Imágenes de la serie 'Bosch'. (Prime Video)

Esa consistencia fue clave para que la serie se mantuviera durante siete temporadas, convirtiéndose en una de las producciones originales más exitosas de Amazon. Además, su buena acogida permitió la creación de Bosch: Legacy, en 2022, tras terminar la ficción una secuela que continúa explorando la vida del personaje tras abandonar el cuerpo de policía, que ahora actúa como investigador privado.

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Tras esta, el año pasado llegó a la misma plataforma Ballard, donde el protagonista le cede la ficción a la prometedora detective de la policía de Los Ángeles Renée Ballard (Maggie Q), encargada de una unidad de casos sin resolver.