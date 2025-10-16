Una entrevista en Nochevieja y un viaje en taxi que lo cambiaría todo: así comenzó la historia de amor entre Juan del Val y Nuria Roca

Nuria Roca celebra su cumpleaños acompañada de su pareja Juan del Val a 23 de Marzo de 2022 en Madrid (España). (EUROPA PRESS).

Hay historias que parecen escritas por el azar, y la de Juan del Val y Nuria Roca es una de ellas. Él, periodista que comenzaba a hacerse un hueco en el mundo de los medios; ella, una joven presentadora valenciana que deslumbraba en la televisión de finales de los noventa. Ninguno de los dos podía imaginar que aquella entrevista fortuita acabaría siendo el prólogo de una relación que ya supera el cuarto de siglo.

Corría 1998 cuando Chicho Ibáñez Serrador apostó por Nuria para conducir el programa Waku Waku. Por entonces, Juan, que escribía en la revista Man, insistió a sus editores para poder entrevistarla. La cita se concretó durante las grabaciones de la gala de Nochevieja de TVE. Entre cámaras y focos, él se acercó con la excusa profesional y, cuando se dio cuenta de que apenas había tiempo, se ofreció a acompañarla en taxi al aeropuerto. Durante ese trayecto nació una complicidad que pronto se transformó en algo más.

“Ella era un ser de luz”, recordaría años después el escritor en El Hormiguero. “Pensé que era la mujer más guapa que había visto en mi vida”. Lo cierto es que ambos quedaron prendados. En enero de 1999 ya compartían casa y, un año y medio más tarde, sellaron su amor con una boda civil en El Puig (Valencia), tierra natal de la presentadora.

Aquel 6 de octubre de 2000 fue una jornada festiva y familiar, con invitados como Ramón García u Óscar Higares, grandes amigos del periodista. “Recuerdo todo: lo bien que nos lo pasamos desde el aperitivo, el banquete, los fuegos artificiales, la mascletà.... Fue maravilloso. La verdad es que tengo un recuerdo tan bonito”, confesaba Nuria hace unos días, al rememorar sus bodas de plata.

Juan del Val y Nuria Roca en su boda (@nuriarocagranell).

De aquel día han pasado 25 años, tres hijos y un sinfín de proyectos compartidos. Hoy viven en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en un chalet con jardín y piscina valorado en más de un millón de euros. Sus hijos —Juan, de 23 años; Pau, de 19; y Olivia, de 15— han crecido viendo a sus padres trabajar juntos, discutir ideas y apoyarse mutuamente.

El secreto de su duradera unión, explican ambos, reside en la naturalidad con la que viven su relación. Nuria lo resumió recientemente así en una entrevista a ¡Hola!: “La verdad es que nunca he pensado cuánto va a durar esto o cuánto va a dejar de durar. Como tampoco lo pienso ahora. Y si hablo contigo dentro de otros 25 años, te diré: ‘Ostras, pues mira, 50 años”.

Además, confesó: “Nosotros siempre hemos tenido en nuestra pareja una sensación de provisionalidad, o sea, de ir tirando día a día. Y así, chano chano, pues hemos llegado a 25 casados. Nos llevamos bien, nos gustamos, nos queremos y queremos estar el uno con el otro... ¡Es maravilloso!“.

Su visión sobre la pareja, la libertad y la fidelidad ha generado titulares en numerosas ocasiones. Juan lo expresó con claridad a LOC: “Cuando estás con una persona que te gusta, a quien deseas, estás bien, y tienes un proyecto de vida... hay otras cosas que tienen menos importancia. Que tengas que ser permanente, el único, es producto de una educación insana. La fidelidad es el pilar fundamental sobre el que se sustenta la pareja tradicional y, curiosamente, no está ni definida. Nadie te lo sabe explicar. ¿Qué es la fidelidad? ¿No acostarte con otro? ¿No darle un beso? ¿No pensar en él? ¿Dónde ponemos el límite? Que cada uno haga lo que quiera y lecciones las justas. En general la gente tiene miedo a todo”.

Juan del Val y Nuria Roca en su boda (@nuriarocagranell).

Un vínculo que inspira

La trayectoria de Juan del Val es casi una novela en sí misma. Dejó los estudios a los 17 años y trabajó como albañil, pero su verdadera pasión era escribir. Se coló en las redacciones de revistas taurinas y comenzó a publicar crónicas, un oficio que acabaría marcando su carrera. Su relación con Nuria le abrió nuevas puertas, pero el talento hizo el resto.

Juntos firmaron dos novelas, Para Ana (de tu muerto) y Lo inevitable del amor, antes de que él se lanzara en solitario con Parece mentira (2017). Dos años después llegaría Candela, con la que ganó el Premio Primavera de Novela 2019. Este 2025, su consagración ha sido total con Vera, una historia de amor, obra que le ha valido el Premio Planeta entre más de mil manuscritos presentados.

Durante la gala celebrada este miércoles en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Juan recogía el galardón visiblemente emocionado. En su discurso, tuvo palabras para sus padres, sus hijos y, sobre todo, para Nuria: “A Juan, Pau y Olivia porque sin vosotros no tendría ninguna emoción levantarme cada mañana. Este premio es para una persona que es Nuria, porque sin ti esto no sería posible, sin ti nada tiene sentido (...) Eres mi vida. Te quiero”, dijo ante una ovación cerrada.

Tras el triunfo literario, Nuria compartió en redes un emotivo mensaje acompañado de fotografías inéditas del proceso de escritura. “Mientras creabas su universo observaba cómo te emocionabas, cómo dudabas, cómo disfrutabas, cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado...”, escribió. “Tienes tanta personalidad escribiendo que cada frase trasciende a lo que cuentas, Juan. Gracias. Ufff… Enhorabuena. Vera, una historia de amor. Premio Planeta 2025”.

Juan del Val escribiendo (@nuriarocagranell).