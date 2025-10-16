España

Una entrevista en Nochevieja y un viaje en taxi que lo cambiaría todo: así comenzó la historia de amor entre Juan del Val y Nuria Roca

El madrileño ganó este miércoles, 15 de octubre, el Premio Planeta por su nueva obra ‘Vera, una historia de amor’

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
Nuria Roca celebra su cumpleaños
Nuria Roca celebra su cumpleaños acompañada de su pareja Juan del Val a 23 de Marzo de 2022 en Madrid (España). (EUROPA PRESS).

Hay historias que parecen escritas por el azar, y la de Juan del Val y Nuria Roca es una de ellas. Él, periodista que comenzaba a hacerse un hueco en el mundo de los medios; ella, una joven presentadora valenciana que deslumbraba en la televisión de finales de los noventa. Ninguno de los dos podía imaginar que aquella entrevista fortuita acabaría siendo el prólogo de una relación que ya supera el cuarto de siglo.

Corría 1998 cuando Chicho Ibáñez Serrador apostó por Nuria para conducir el programa Waku Waku. Por entonces, Juan, que escribía en la revista Man, insistió a sus editores para poder entrevistarla. La cita se concretó durante las grabaciones de la gala de Nochevieja de TVE. Entre cámaras y focos, él se acercó con la excusa profesional y, cuando se dio cuenta de que apenas había tiempo, se ofreció a acompañarla en taxi al aeropuerto. Durante ese trayecto nació una complicidad que pronto se transformó en algo más.

“Ella era un ser de luz”, recordaría años después el escritor en El Hormiguero. “Pensé que era la mujer más guapa que había visto en mi vida”. Lo cierto es que ambos quedaron prendados. En enero de 1999 ya compartían casa y, un año y medio más tarde, sellaron su amor con una boda civil en El Puig (Valencia), tierra natal de la presentadora.

Aquel 6 de octubre de 2000 fue una jornada festiva y familiar, con invitados como Ramón García u Óscar Higares, grandes amigos del periodista. “Recuerdo todo: lo bien que nos lo pasamos desde el aperitivo, el banquete, los fuegos artificiales, la mascletà.... Fue maravilloso. La verdad es que tengo un recuerdo tan bonito”, confesaba Nuria hace unos días, al rememorar sus bodas de plata.

Juan del Val y Nuria
Juan del Val y Nuria Roca en su boda (@nuriarocagranell).

De aquel día han pasado 25 años, tres hijos y un sinfín de proyectos compartidos. Hoy viven en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en un chalet con jardín y piscina valorado en más de un millón de euros. Sus hijos —Juan, de 23 años; Pau, de 19; y Olivia, de 15— han crecido viendo a sus padres trabajar juntos, discutir ideas y apoyarse mutuamente.

El secreto de su duradera unión, explican ambos, reside en la naturalidad con la que viven su relación. Nuria lo resumió recientemente así en una entrevista a ¡Hola!: “La verdad es que nunca he pensado cuánto va a durar esto o cuánto va a dejar de durar. Como tampoco lo pienso ahora. Y si hablo contigo dentro de otros 25 años, te diré: ‘Ostras, pues mira, 50 años”.

Además, confesó: “Nosotros siempre hemos tenido en nuestra pareja una sensación de provisionalidad, o sea, de ir tirando día a día. Y así, chano chano, pues hemos llegado a 25 casados. Nos llevamos bien, nos gustamos, nos queremos y queremos estar el uno con el otro... ¡Es maravilloso!“.

Su visión sobre la pareja, la libertad y la fidelidad ha generado titulares en numerosas ocasiones. Juan lo expresó con claridad a LOC: “Cuando estás con una persona que te gusta, a quien deseas, estás bien, y tienes un proyecto de vida... hay otras cosas que tienen menos importancia. Que tengas que ser permanente, el único, es producto de una educación insana. La fidelidad es el pilar fundamental sobre el que se sustenta la pareja tradicional y, curiosamente, no está ni definida. Nadie te lo sabe explicar. ¿Qué es la fidelidad? ¿No acostarte con otro? ¿No darle un beso? ¿No pensar en él? ¿Dónde ponemos el límite? Que cada uno haga lo que quiera y lecciones las justas. En general la gente tiene miedo a todo”.

Juan del Val y Nuria
Juan del Val y Nuria Roca en su boda (@nuriarocagranell).

Un vínculo que inspira

La trayectoria de Juan del Val es casi una novela en sí misma. Dejó los estudios a los 17 años y trabajó como albañil, pero su verdadera pasión era escribir. Se coló en las redacciones de revistas taurinas y comenzó a publicar crónicas, un oficio que acabaría marcando su carrera. Su relación con Nuria le abrió nuevas puertas, pero el talento hizo el resto.

Juntos firmaron dos novelas, Para Ana (de tu muerto) y Lo inevitable del amor, antes de que él se lanzara en solitario con Parece mentira (2017). Dos años después llegaría Candela, con la que ganó el Premio Primavera de Novela 2019. Este 2025, su consagración ha sido total con Vera, una historia de amor, obra que le ha valido el Premio Planeta entre más de mil manuscritos presentados.

Durante la gala celebrada este miércoles en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Juan recogía el galardón visiblemente emocionado. En su discurso, tuvo palabras para sus padres, sus hijos y, sobre todo, para Nuria: “A Juan, Pau y Olivia porque sin vosotros no tendría ninguna emoción levantarme cada mañana. Este premio es para una persona que es Nuria, porque sin ti esto no sería posible, sin ti nada tiene sentido (...) Eres mi vida. Te quiero”, dijo ante una ovación cerrada.

Tras el triunfo literario, Nuria compartió en redes un emotivo mensaje acompañado de fotografías inéditas del proceso de escritura. “Mientras creabas su universo observaba cómo te emocionabas, cómo dudabas, cómo disfrutabas, cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado...”, escribió. “Tienes tanta personalidad escribiendo que cada frase trasciende a lo que cuentas, Juan. Gracias. Ufff… Enhorabuena. Vera, una historia de amor. Premio Planeta 2025”.

Juan del Val escribiendo (@nuriarocagranell).
Juan del Val escribiendo (@nuriarocagranell).

Temas Relacionados

Juan del ValNuria RocaPremio PlanetaFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Estos son los dos ingredientes que conseguirán que tu pasta con atún al horno alcance un nivel superior

Las claves para llegar a un nivel superior en el horneado de la pasta llega de la mano de un ganador de la versión británica de MasterChef

Estos son los dos ingredientes

La Junta de Andalucía remite a la Fiscalía la información sobre el suicidio de una menor que denunció acoso escolar en un colegio concertado de Sevilla

La Inspección constata que el centro Las Irlandesas de Loreto no activó los protocolos de acoso ni de conductas autolíticas

La Junta de Andalucía remite

Un piloto australiano es acusado de violar a una enfermera de Michael Schumacher en la mansión del alemán

Los hechos transcurrieron, presuntamente, en el año 2019

Un piloto australiano es acusado

Martín Berasategui cierra temporalmente su restaurante Oria, en Barcelona, y perderá otra estrella Michelin

El cierre del estrella Michelin y su posterior cambio de concepto se incluyen entre los planes de renovación del hotel Monument para la celebración de su décimo aniversario

Martín Berasategui cierra temporalmente su

Todo lo que se sabe sobre el jengibre como calmante de náuseas y dolor estomacal, según la ciencia

Originario del Sudeste Asiático, es utilizado como especia culinaria y como remedio medicinal, ya que contiene diversas propiedades que son beneficiosas para la salud

Todo lo que se sabe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Junta de Andalucía remite

La Junta de Andalucía remite a la Fiscalía la información sobre el suicidio de una menor que denunció acoso escolar en un colegio concertado de Sevilla

Así es el nuevo vehículo de exploración del Ejército de Tierra: Defensa invertirá más de 260 millones de euros

Muere a los 85 años Carlota Bustelo, exdiputada socialista y pionera en la defensa del feminismo en la democracia: "

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a un hombre con múltiples delitos por robo y agresión: alegaba que los cometió antes de la solicitud

Ábalos ya tiene nuevo abogado: Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional que llevó casos como ‘Faisán’ o el 11-M

ECONOMÍA

Conoce las mejores horas del

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 16 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Nestlé anuncia 16.000 despidos “en todas las áreas geográficas”, sin concretar los que afectan a sus trabajadores en España

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 octubre

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder