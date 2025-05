Nuria Roca cuenta su secreto para mantener una relación tan larga con Juan del Val: “Que alguien te guste es muy difícil”

Nuria Roca en 'Ac2ality' (Captura de pantalla)

El pasado 23 de marzo Nuria Roca cumplía 53 años. Ese mismo día quiso acudir al pódcast Ac2ality, donde sus presentadoras, Daniela Macarena y María Murillo le sacaron toda la información necesaria para conocer un poco mejor sus ideas, sus gustos e incluso algunos secretos. Un tema que causó bastante curiosidad para las presentadoras fue el amor. Y es que, la periodista lleva 25 años casada con su pareja, Juan de Val, con el que además, comparte trabajo. ¿Cuál es el secreto de Nuria para mantener la llama encendida tantos años?

“La esencia permanece”

Daniela Macarena y María Murillo, presentadoras del pódcast Ac2ality, se mostraban de lo más fascinadas de que Nuria Roca fuera capaz de mantener una relación durante tantos años. La presentadora ha querido puntualizar que aunque lleve 25 años casada, Juan y ella llevan juntos dos más. Cuando Daniela y María le preguntaron a Nuria por su secreto lo primero que se le vino a la cabeza fue algo muy importante para ella dentro de una relación: admiración. “Para formar un buen equipo es fundamental la admiración. Incluso para trabajar con cualquier persona”. Quiso hacer especial inciso sobre esto puesto que ella trabaja junto a su marido, quien comparte profesión con su mujer.

Nuria Roca y Juan del Val. (Europa Press)

Pero sobre todo, algo que ha querido recalcar Roca es el término de “gustar”. Según cuenta la escritora que te guste una persona es posiblemente lo más complicado de todo, sobre todo después de tantos años. “En mi caso es fundamental que me guste mi pareja. Que le quieras se sobreentiende. Gustar estar muy infravalorado y es lo más difícil de todo”. Que te siga apeteciendo ver a tu pareja, que aunque haya discusiones no te deje de gustar cómo es en realidad. Nuria dice que esa es la clave. “Una persona cambia pero la esencia permanece”, asegura la presentadora. Eso es lo que ella considera que te tiene que seguir gustando siempre.

“Una relación de provisionalidad”

Además de conocer los factores positivos acerca de su relación, las presentadoras del pódcast quisieron indagar un poco sobre los puntos negativos de su relación. Sin embargo, parece que Nuria tiene las ideas muy claras: sabe lo que quiere y si no lo quiere, lo dejará ir.

Nuria Roca y Juan del Val se divierten en la playa (Europa Press)

Según cuenta la de Moncada algo fundamental dentro de una relación es dejarse espacio, lo que no significa que te hayas cansado de esa persona. “Puedes querer pasar tus momentos a solas. Mis vacaciones son sola: no quiero ver ni a mis hijos ni a mi familia, ni a mi marido”. Así, Roca concluía que tener tiempo para ti es necesario para poder echar de menos a la otra persona y disfrutar más de los momentos juntos.

Nuria Roca y Juan de Val (Europa Press)

Además, Daniela Macarena le preguntó a la presentadora si ha tenido episodios difíciles junto a su marido. A esta pregunta Nuria quiso responder contando un poco el momento en que se conocieron. “Juan y yo cuando nos conocimos ambos teníamos nuestras vidas encauzadas y nos cruzamos. De la misma manera que nosotros nos cruzamos, él se puede cruzar o yo me puedo cruzar. Siempre hemos vivido nuestra relación como una relación de provisionalidad”. Así, Nuria explicaba que todo puede pasar en esta vida y que no se puede estar con una persona por estar. “Los dos dijimos desde muy pronto que lo mejor que nos podíamos hacer el uno al otro es estar juntos mientras quisiéramos. Si no quieres estar con una persona no pasa nada”, concluía.