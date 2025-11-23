España

Un británico comparte uno de sus dulces españoles de Navidad favoritos: “Cuando los muerdes, simplemente se derriten en esa maravillosa masa para pasteles”

La época navideña está a la vuelta de la esquina y las tradiciones españolas dejan sorprendidos a muchos usuarios

Polvorones artesanos: un dulce navideño
POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR LEITMOTIV DELI

Las redes sociales se están inundado poco a poco de vídeos sobre navidad. Con el frío y la cuenta atrás, las tiendas y los eventos cada vez son más temáticos. España ya ha realizado en muchas ciudades los encendidos de luces míticos. A todo esto se suma un aspecto crucial de esta temporada: la gastronomía. La navidad está llena de dulces y sobremesas que son muy sencillas de identificar.

Uno de los grandes elementos son los polvorones, un dulce originario de Andalucía. entre los siglos XVI y XVII, pero gracias a su sabor se extendieron rápidamente por toda España, convirtiéndose en uno de los dulces más consumidos en estas fechas. El clásico es de almendra, aunque hoy en día existen versiones de canela, limón, cacao y otros sabores.

Para los españoles es tradición pero para los que viene de fuera es algo exótico y distinto. Como en el caso de Chris, un joven británico que reside en Madrid y está contando su experiencia en una serie de vídeos que comparte en su perfil @chrisinmadrid. Su sorpresa llega cuando en un pasillo de un supermercado se encuentra con la sección de dulces y ve los polvorones, se acuerda de haberlos probado y explica como fue la primera vez que los probó.

El origen del polvorón

A lo largo del vídeo, Chris halaga a la repostería nacional sin distinciones, pero hay uno que es su favorito. El polvorón, que el mismo define así: “Básicamente saben como masa para pasteles. Parecen galletas, pero cuando los muerdes, simplemente se derriten en esa maravillosa masa para pasteles, esto está muy bueno”. El creador de contenido no duda en explicar a sus usuarios el origen del dulce. Era habitual usar manteca de cerdo en repostería gracias a la abundancia de encinas en los bosques, hábitat en el que se criaba este animal.

A principios del siglo XX, este producto, entre otros dulces, ya estaban presentes en toda Andalucía. Y en el año 1928 se incorporaron las primeras amasadoras al proceso productivo incrementando el número de fábricas hasta diez. En esa época, los fabricantes decidieron crear nuevas marcas de su producto, llegando a elaborar en 1939 cerca de 400 mil kilos de mantecados. El sabor se fue extendiendo a la península y ahora en 2025 sigue impactando a todo el que lo prueba.

Opiniones divididas entre los consumidores

La reacción al vídeo de Chris en TikTok ha puesto de manifiesto la diversidad de opiniones que suscita el polvorón entre los consumidores. Mientras algunos usuarios han expresado su entusiasmo por este postre, otros han manifestado que no es de su agrado, ya que tanto la textura como el sabor pueden resultar peculiares para quienes no están acostumbrados a ellos.

Imposible resistirse a los turrones,
EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA TIMOLINA

Esta división de opiniones se refleja tanto en los comentarios de la publicación como en la vida cotidiana, donde el polvorón sigue siendo un dulce que no deja indiferente a nadie. La experiencia de Chris, compartida en su cuenta de TikTok, ha servido para acercar la tradición de los polvorones a un público internacional y para mostrar cómo la gastronomía española puede sorprender incluso a quienes llevan tiempo viviendo en el país.

