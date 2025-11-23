España

Un abogado advierte de la sanción más peligrosa que te pueden poner en el trabajo: “Sin lugar a dudas es una amonestación por escrito”

Los trabajadores suelen subestimar las consecuencias de las sanciones aparentemente leves, como una simple amonestación por escrito

Guardar
Un abogado advierte de la
Un abogado advierte de la sanción más peligrosa que te pueden poner en el trabajo: “Sin lugar a dudas es una amonestación por escrito”. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

En el ámbito laboral, muchas veces los trabajadores subestiman las consecuencias de las sanciones aparentemente leves, como una simple amonestación por escrito. Sin embargo, estas sanciones pueden tener efectos mucho más graves de lo que parecen a primera vista. El abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado recientemente en un video de TikTok por qué una amonestación por escrito es, según él, la sanción más peligrosa que un empleado puede recibir.

“Esta es la sanción más peligrosa que te pueden poner en tu trabajo. Y tú me dirás: ‘Juanma, vaya suave, era una tontería’. Pues no, quédate que te lo voy a contar”, comienza Lorente, enfatizando que la percepción inicial de que estas sanciones son inofensivas, puede ser engañosa.

“Va a poder utilizar esa sanción para unirla con otra”

El abogado aclara que, a simple vista, una amonestación por escrito no parece tener un impacto inmediato. “No te duele una amonestación por escrito al principio. Tú la ves puesta en la carta y dices bueno, pues si no me tocan el salario y no me echan ni me sancionan así fuerte, no pasará nada. Error”, advierte Lorente. La aparente insignificancia de la sanción puede llevar al trabajador a asumirla sin cuestionarla, un error que, según el experto, puede tener consecuencias acumulativas.

Lorente explica que aceptar tácitamente la primera amonestación puede facilitar que la empresa utilice esa sanción como base para futuras medidas disciplinarias más graves. “Si tú no estás de acuerdo con esa sanción, que te da igual que te sancionen por escrito, es como si la estuvieras aceptando. La empresa, el día de mañana, va a poder utilizar esa sanción para unirla con otra. Y a lo mejor la otra es un despido o es una sanción de un mes sin sueldo y sin empleo”, señala el abogado. En otras palabras, lo que en un primer momento parece una simple advertencia puede convertirse en un antecedente que agrave situaciones posteriores.

La acumulación de sanciones, según Lorente, fortalece la posición de la empresa en caso de que se produzcan conflictos mayores. “Si no has impugnado la sanción anterior en la que no te tocaban el sueldo, la empresa en esta segunda sanción, donde o bien te despiden o bien si te tocan la cartera, va a tener muchísima más credibilidad, porque es la segunda, ya no es la primera. Y va a ser mucho más difícil impugnar la segunda que la primera”, advierte. De esta manera, incluso sanciones aparentemente leves pueden influir en decisiones que afecten directamente la estabilidad laboral del trabajador.

Aquí te explicamos lo que significa el despido nulo

La importancia de actuar legalmente

El abogado también subraya que, en ocasiones, la sanción inicial y la segunda pueden carecer de fundamento, pero la falta de impugnación del trabajador puede jugar en su contra. “Y a lo mejor ninguna de las dos tiene sentido. Como la primera ya no la has impugnado, pues… Aunque la empresa te dé una carta en la que tú veas que en realidad no te pasa nada, sí pasa”, explica Lorente, haciendo hincapié en la importancia de la acción legal temprana.

Más allá del consejo general, Lorente insta a los trabajadores a buscar asesoramiento especializado cuando reciban una amonestación por escrito. “Asesórate. Si te ha pasado esto, déjame un comentario y sígueme para estar más informado en tu trabajo”, concluye. Su mensaje refuerza la idea de que la prevención y el conocimiento de los derechos laborales son fundamentales para evitar que sanciones aparentemente menores desencadenen problemas mucho mayores.

Temas Relacionados

Trabajadores EspañaDerechos LaboralesEmpleo EspañaRedes SocialesTikTok EspañaEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Justicia murciana obliga al Banco Santander a pagar 32.1000 euros a un particular por no proteger su dinero durante la compra de una vivienda

La Audiencia Provincial de Murcia añade intereses legales a la entidad financiera por desproteger los depósitos del demandante a la hora de adquirir una propiedad en la ciudad brasileña de Natal

La Justicia murciana obliga al

Las series de Prime Video España que roban la atención HOY

En la batalla entre servicios de streaming, Prime Video busca mantenerse a la cabeza

Las series de Prime Video

El oxidante casero y menos abrasivo que los de supermercado para terminar con las manchas amarillas y de sudor en la ropa

El blog italiano ‘Tamo Ristorante’ arroja un poco de luz sobre métodos e inconvenientes para un método blanqueador que puede aplicarse en todos los hogares para dejar la ropa aún más blanca

El oxidante casero y menos

Europa presenta su versión del plan de paz para Ucrania: más fuerza militar y compensaciones para Kiev

El borrador europeo rechaza límites estrictos al ejército ucraniano, propone negociar territorios desde la Línea de Contacto y refuerza el papel de la UE en las garantías de seguridad y la reconstrucción

Europa presenta su versión del

Francisco Franco, abogado, sobre los parkings de supermercados: “Te pueden multar con 200 euros por aparcar en una zona de ‘minusválidos’”

El letrado aclara que la normativa actual permite sancionar a quienes usen indebidamente plazas reservadas para personas con discapacidad, también en aparcamientos privados

Francisco Franco, abogado, sobre los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia confirma el desalojo

La Justicia confirma el desalojo de una madre y sus cuatro hijos, uno con discapacidad, de una vivienda en la que pagaron 600 euros a una persona que dijo ser el propietario

Las tres claves del mantenimiento de tu coche este invierno: evita averías con estos consejos

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad a un venezolano por origen sefardí por basar su petición en sus apellidos y documentos no oficiales

Pedro Sánchez mantiene su versión sobre García Ortiz: “Creo en la inocencia del fiscal general”

La Justicia confirma que no hubo despido en la negativa de El Corte Inglés a reincorporar a una trabajadora en excedencia

ECONOMÍA

Francisco Franco, abogado, sobre los

Francisco Franco, abogado, sobre los parkings de supermercados: “Te pueden multar con 200 euros por aparcar en una zona de ‘minusválidos’”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Las claves del ERE de Telefónica: un despido colectivo que afecta a siete filiales para cumplir su plan de ahorro millonario

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Precio de la luz en España 24 de noviembre: a esta hora la tarifa será de 3 euros

DEPORTES

España - Italia, en directo:

España - Italia, en directo: Cobolli y Munar se enfrentan en el segundo partido de la final de la Copa Davis

Isi Palazón, jugador del Rayo, sobre los hábitos alimenticios que tenía cuando empezó: “Cenaba un bocadillo de jamón york con mayonesa y tinto de verano”

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad