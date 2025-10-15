España

Sebastián Ramírez, abogado: “Llegar tarde casi 200 veces no es motivo de despido”

El letrado explica que la falta de reacción de la empresa ante la impuntualidad reiterada protege al trabajador, ya que la ley exige que haya advertencias y sanciones previas

Irene G. Domínguez

Por Irene G. Domínguez

Guardar
Un empleado llega tarde al
Un empleado llega tarde al trabajo (Montaje Infobae con imágenes de @leyesconsebas / TikTok y Canva)

Tras conocerse el fallo de un tribunal que anuló el despido de una trabajadora con 176 retrasos en menos de seis meses, el abogado Sebastián Ramírez ha explicado en TikTok que, según la doctrina actual, “llegar tarde casi 200 veces no es motivo de despido” si la empresa ha tolerado esa conducta sin intervenir. Esta interpretación, basada en el principio de “tolerancia empresarial”, ha suscitado numerosas reacciones y preguntas sobre los límites de la disciplina laboral en España.

Ramírez, conocido como @leyesconsebas, ha aclarado en su vídeo que pese a los 176 retrasos en menos de seis meses por parte de una trabajadora, la ley ampara a la empleada si la empresa ha permitido repetidamente esa conducta sin ejercer medidas disciplinarias ni advertencias.

“La tolerancia empresarial, explicado de una forma rápida, significa que si tú estás haciendo algo mal, pero la empresa no te amonesta ni te dice nada por ello, no puede ser causa de despido”, ha afirmado el abogado en TikTok, insistiendo en que la reacción del empleador es determinante para el desenlace de estas situaciones.

Despido improcedente por la permisividad de la empresa

El letrado ha expuesto que, de forma habitual, la empresa debe reaccionar ante la impuntualidad: “Cuando un trabajador llega tarde, la empresa está habilitada a ponerle una sanción para que eso no se repita. Si lo vuelve a hacer otra vez, le puede poner otra sanción, que todo ello puede acabar en un despido, que sería totalmente procedente”, ha explicado Ramírez, lo que sería el procedimiento correcto. Sin embargo, en el caso analizado, “esto es reiterado en el tiempo, la empresa lo sabe y no hace nada, luego no te puede despedir por ello”, ha enfatizado.

Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

El tribunal que revisó el despido dictaminó la improcedencia del mismo al constatar que la compañía, a lo largo de los múltiples retrasos, nunca aplicó advertencias ni castigos, lo que evidenció un patrón de permisividad incompatible con una sanción tan grave como el despido. Según Sebastián Ramírez, “en ese caso, el juez lo que le dijo a la empresa es: Tendrían que haberla advertido anteriormente hasta llegar al despido”.

Una gestión laboral fallida

Tal y como ha detallado el abogado en su explicación, la ley española exige que exista una coherencia y proporcionalidad en la aplicación de medidas por parte del empleador. “Si una conducta se permite reiteradamente, luego no puede usarse como causa directa de despido”, sostiene Ramírez.

En el caso en cuestión, la gestión laboral falló por parte de la empresa, que permitió durante varios meses el comportamiento irregular sin mostrar una reacción clara. “En estos casos, lo que falla no es solo la puntualidad, sino la gestión laboral de la empresa”, resume el experto.

Esta decisión judicial sirve de referencia tanto para empleadores como para empleados sobre la importancia de documentar y sancionar las faltas laborales conforme se producen. “¿Conocías qué era la tolerancia empresarial?”, pregunta Ramírez a sus seguidores al finalizar su intervención, alentando a la reflexión sobre cómo la permisividad puede invalidar la capacidad disciplinaria de la empresa. 

Temas Relacionados

Despido improcedente Empleadores EmpleadosTrabajadores EspañaDerechos laboralesDespidosEmpresas EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sebastián de la Rosa, médico experto en longevidad: “Los bajos niveles de vitamina B12 aumentan nuestro riesgo de demencia a largo plazo”

El déficit de este nutriente esencial puede puede provocar lentitud mental y problemas de memoria

Sebastián de la Rosa, médico

Francisco Rius, inspector jefe de la policía: “Se puede detener a un miembro del Gobierno en España”

Diputados, senadores, ministros, secretarios de Estado y presidentes de comunidades autónomas disponen de mecanismos procesales distintos al que pueda tener un ciudadano común

Francisco Rius, inspector jefe de

Montse Díaz, neuropsicóloga, sobre llegar tarde a recoger a tus hijos al colegio: “La sucesión de estos episodios puede crear baja autoestima”

La experta explica cómo manejar los retrasos al recoger a los niños para evitar consecuencias emocionales a largo plazo

Montse Díaz, neuropsicóloga, sobre llegar

‘Supervivientes All Stars’: una polémica salvación, un cambio inesperado y el ‘complot’ contra un concursante

El ‘reality’ de supervivencia de Telecinco ha vivido una gala repleta de emoción y tensión y ha traído al presente el ‘romance’ que vivieron Gloria Camila e Iván González

‘Supervivientes All Stars’: una polémica

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Precio de la gasolina hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francisco Rius, inspector jefe de

Francisco Rius, inspector jefe de la policía: “Se puede detener a un miembro del Gobierno en España”

La Justicia frena el intento de una empresa asociada a Caixabank de llevar a cabo un desahucio por precario tras una ejecución hipotecaria

Ábalos podría tener un abogado de oficio, pero sus ingresos le impiden acceder a la justicia gratuita: su maniobra para aplazar la citación en el Supremo se vuelve en su contra

‘Secuestrar’ el agua y pozos ilegales: la última batalla política en la urbanización más grande de Madrid que va camino de los tribunales

La Justicia niega la custodia compartida a un padre por las continuas denuncias y disputas con su expareja: “La comunicación entre ambos es prácticamente inexistente”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuántos dólares cuesta un euro hoy 15 de octubre

La decisión de los ‘fondos buitre’ de vender 25.000 pisos puede abaratar la vivienda: “Pero no debemos esperar milagros”

Un español que vive en Suiza explica cuáles serán los empleos más solicitadas del país en 2026: “Hay cinco sectores en los que va a haber mucha demanda”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 14 octubre

DEPORTES

España arrasa a Bulgaria con

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder

Laporte con el ’10′, Lucas Vázquez con el ‘9′ o Iván Helguera con el ‘7′: estos son algunos de los dorsales más inusuales de la historia de la selección española

‘El Langui’ logra oro y bronce en boccia en su debut internacional con España y sueña con los Juegos Paralímpicos

Cuánto dinero tiene Cristiano Ronaldo: una máquina de facturar muy diferente a la de leyendas como Roger Federer o Michael Jordan

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos