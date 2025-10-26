Juanma Lorente, abogado, denuncia las tres sanciones “prohibidas” que tu empresa no puede imponerte: “No todo vale”

Un trabajador es obligado a trabajar horas extra por cometer un error (Montaje Infobae con imágenes de @juanmalorentelaboralista / TikTok y Canva)

Juanma Lorente, conocido abogado laboralista y divulgador en redes sociales bajo el nombre de usuario @juanmalorentelaboralista, ha advertido en TikTok sobre tres sanciones laborales que son completamente ilegales y que, según relata, aún se aplican en muchas empresas. En su vídeo, Lorente relata casos en los que trabajadores acuden a su despacho, por ejemplo, tras haber sufrido una reducción directa en su nómina como consecuencia de un error o falta en el trabajo.

“La primera sanción prohibida y que la veo mucho, quitarte dinero de tu nómina”, afirma el abogado, quien subraya que “hay clientes que llegan y me cuentan que la empresa, si se equivocan en lo que sea, le quita dinero de su nómina”. Según Lorente, esta medida “no es legal” bajo ninguna circunstancia.

Explica que la sanción válida debe afectar tanto a empleo como a sueldo de forma simultánea, nunca solo a la parte económica. “Si te sancionan, te tienen que sancionar con empleo y con sueldo. No te pueden sancionar solo con sueldo y que sigas trabajando”, destaca. Así, el letrado anima a los afectados a reclamar aquellas cantidades descontadas de forma indebida: “Si has recibido esta sanción, que sepas que puedes reclamar que te devuelvan ese dinero que te han quitado”.

No pueden quitarte días de vacaciones como castigo

Otra de las sanciones “improcedentes” señaladas por Lorente es la retirada de días de vacaciones. El abogado considera inaceptable que, ante un mal desempeño o un error, se descuente parte de los treinta días naturales que por ley corresponden anualmente al trabajador. “También he visto empresas que sancionan quitando días de vacaciones. Esto es una barbaridad”, afirma, dejando claro que esta práctica carece totalmente de base legal.

El mensaje es contundente: “Tienes treinta días naturales de vacaciones al año y, por más que la líes en tu trabajo, no puedes tener menos vacaciones. Es totalmente ilegal. Y si te pasa, ya sabes, reclama”, recuerda el letrado.

Las horas extra obligadas como sanción, otro abuso frecuente

Juanma Lorente aporta un tercer ejemplo de sanción ilícita: la imposición de horas extra para compensar errores laborales. Según el abogado, algunas empresas “si no terminas bien un trabajo o lo haces mal, te obligan a quedarte más tiempo de tu horario para que lo termines”.

Equipara esta exigencia a prácticas escolares, dejando claro que en el ámbito laboral los horarios están pactados y deben respetarse. “Vamos a ver que esto no es el colegio. Tus horas son tus horas. ¿Estás contratado a cuatro? cuatro. Y si estás contratado a ocho, pues ocho”, insiste. “No te pueden obligar a echar diez horas por arreglar algo que no hayas hecho bien”.

El abogado recomienda a quienes sufran estos abusos que no duden en hacer valer sus derechos: “De hecho, si esto te pasa, coge el camino, a tu hora y te vas”.

"No todo vale cuando hablamos de sanciones laborales", explica Lorente en la descripción de su publicación, donde también lee: “Muchos trabajadores piensan que la empresa puede imponer cualquier medida... pero la realidad es muy distinta”.