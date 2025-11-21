Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”

El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

El recinete acuerdo del Gobierno para regular el alquiler de habitaciones han provocado un intenso debate en el sector inmobiliario, en el que algunos expertos lamentan las nuevas limitaciones para los propietarios mientras otros celebran las garantías adicionales para los inquilinos. Según el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez, la noticia ha generado una reacción inmediata: “Esta semana a muchos les ha dado un parraque al leer esta noticia y es que el Gobierno de España ha llegado a un acuerdo para limitar, y mucho, el alquiler de habitaciones”.

Las posibles consecuencias sociales del límite al alquiler de habitaciones son otro aspecto que preocupa entre especialistas como Gutiérrez, que asegura en un video publicado en sus redes sociales que “el problema es que el alquiler de habitaciones hasta ahora era como un escudo social para que quien no podía pagar un piso, pues iba a una habitación. Ahora, ¿qué va a hacer esta gente? ¿Ocupar? ¿Vivir en chabolas?”.

PSOE y Sumar, junto a sus socios parlamentarios, han pactado prohibir a propietarios repercutir impuestos, cuotas y tasas al inquilino y han acordado fijar un tope a los precios de alquileres de temporada y habitaciones. Las enmiendas, incorporadas a la ley que regula estos arrendamientos, establecen que la suma del alquiler de habitaciones no deberá superar el límite del piso y los grandes tenedores deberán atenerse al índice de referencia legal. Además, se refuerzan garantías para los inquilinos y se prohíbe cobrar honorarios extra. La futura ley avanza en el Congreso, aún pendiente del voto de Junts.

Límites al precio del alquiler

Las nuevas medidas serán de aplicación nacional y contemplan tanto el límite de precios para habitaciones como la obligación de que la suma de estos precios no supere el valor de referencia de la vivienda. Así lo explica Gutiérrez, cofundador de la plataforma inmobiliaria Excellence Real Estate Circle, que advierte: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026. Tanto si eres inquilino que realquila habitaciones, si eres propietario que las alquila o te dedicas al ‘rent to rent’, agárrate que vienen curvas y fuertes”.

Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”. (Montaje Infobae España con imágenes de TikTok / @sergioexcellencecircle)

El especialista considera que la iniciativa oficial afecta de manera transversal a todos los actores del sistema, incluyendo en particular a quienes gestionan varias viviendas bajo el modelo rent to rent, es decir, arrendar un inmueble para después poner este o sus habitaciones en alquiler. Además, anticipa dificultades para los pequeños inversores cuyos ingresos dependen de este tipo de alquiler y plantea interrogantes sobre la capacidad de esos arrendadores para cumplir con sus obligaciones financieras.

Prohibición a las tasas adicionales

Las nuevas reglas prevén también la limitación de cuotas, servicios, cánones y la fijación de la fianza, al igual que el traspaso al propietario del pago de honorarios de gestión inmobiliaria. Gutiérrez interpreta que la administración busca cerrar cualquier resquicio legal por el que se pudiera compensar el límite de precios: “Ojo para el que piense que si le limitan le va a cobrar servicios aparte”.

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

En su intervención, Gutiérrez recordó que el mercado del alquiler de habitaciones apenas cuenta con profesionales solventes y denunció la falta de información clara sobre las condiciones de aplicación: “No hay apenas información, pero deduzco que esto solo pasará en zonas tensionadas”. A su juicio, los cambios en la regulación suponen un revés para el sector que podría suponer el final de este negocio para mucha gente.