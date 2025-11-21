España

Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”

Expertos alertan sobre el impacto social y financiero de los nuevos límites, mientras el Gobierno garantiza más protección a los inquilinos con un tope al preci del alquiler y prohíbe cobrar tasas

Guardar
El precio del alquiler de viviendas en España creció un 4,4% en tasa trimestral y se incrementó un 9,7% en junio en tasa interanual, marcando un nuevo máximo, hasta los 14,6 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista (Fuente: Europa Press).

El recinete acuerdo del Gobierno para regular el alquiler de habitaciones han provocado un intenso debate en el sector inmobiliario, en el que algunos expertos lamentan las nuevas limitaciones para los propietarios mientras otros celebran las garantías adicionales para los inquilinos. Según el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez, la noticia ha generado una reacción inmediata: “Esta semana a muchos les ha dado un parraque al leer esta noticia y es que el Gobierno de España ha llegado a un acuerdo para limitar, y mucho, el alquiler de habitaciones”.

Las posibles consecuencias sociales del límite al alquiler de habitaciones son otro aspecto que preocupa entre especialistas como Gutiérrez, que asegura en un video publicado en sus redes sociales que “el problema es que el alquiler de habitaciones hasta ahora era como un escudo social para que quien no podía pagar un piso, pues iba a una habitación. Ahora, ¿qué va a hacer esta gente? ¿Ocupar? ¿Vivir en chabolas?”.

PSOE y Sumar, junto a sus socios parlamentarios, han pactado prohibir a propietarios repercutir impuestos, cuotas y tasas al inquilino y han acordado fijar un tope a los precios de alquileres de temporada y habitaciones. Las enmiendas, incorporadas a la ley que regula estos arrendamientos, establecen que la suma del alquiler de habitaciones no deberá superar el límite del piso y los grandes tenedores deberán atenerse al índice de referencia legal. Además, se refuerzan garantías para los inquilinos y se prohíbe cobrar honorarios extra. La futura ley avanza en el Congreso, aún pendiente del voto de Junts.

Límites al precio del alquiler

Las nuevas medidas serán de aplicación nacional y contemplan tanto el límite de precios para habitaciones como la obligación de que la suma de estos precios no supere el valor de referencia de la vivienda. Así lo explica Gutiérrez, cofundador de la plataforma inmobiliaria Excellence Real Estate Circle, que advierte: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026. Tanto si eres inquilino que realquila habitaciones, si eres propietario que las alquila o te dedicas al ‘rent to rent’, agárrate que vienen curvas y fuertes”.

Sergio Gutiérrez, especialista en el
Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”. (Montaje Infobae España con imágenes de TikTok / @sergioexcellencecircle)

El especialista considera que la iniciativa oficial afecta de manera transversal a todos los actores del sistema, incluyendo en particular a quienes gestionan varias viviendas bajo el modelo rent to rent, es decir, arrendar un inmueble para después poner este o sus habitaciones en alquiler. Además, anticipa dificultades para los pequeños inversores cuyos ingresos dependen de este tipo de alquiler y plantea interrogantes sobre la capacidad de esos arrendadores para cumplir con sus obligaciones financieras.

Prohibición a las tasas adicionales

Las nuevas reglas prevén también la limitación de cuotas, servicios, cánones y la fijación de la fianza, al igual que el traspaso al propietario del pago de honorarios de gestión inmobiliaria. Gutiérrez interpreta que la administración busca cerrar cualquier resquicio legal por el que se pudiera compensar el límite de precios: “Ojo para el que piense que si le limitan le va a cobrar servicios aparte”.

Los altos precios del alquiler empujan a la compra precipitada de vivienda (para quien pueda): “No hay opción porque no hay oferta”

En su intervención, Gutiérrez recordó que el mercado del alquiler de habitaciones apenas cuenta con profesionales solventes y denunció la falta de información clara sobre las condiciones de aplicación: “No hay apenas información, pero deduzco que esto solo pasará en zonas tensionadas”. A su juicio, los cambios en la regulación suponen un revés para el sector que podría suponer el final de este negocio para mucha gente.

Temas Relacionados

Mercado InmobiliarioAlquileresViviendaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La neurociencia revela cómo ganar al piedra, papel o tijera

Un experimento con 15.000 rondas muestra que la mente humana tiende a repetir patrones incluso cuando intenta evitarlos

La neurociencia revela cómo ganar

Si tu perro apoya su cabeza sobre ti, esto es lo que te quiere decir

Más allá de una forma de vincularse con su dueño, este comportamiento parte de una base biológica y social

Si tu perro apoya su

Un peluquero da varias claves para evitar la caída del pelo: “El abuso de calor es muy malo”

El experto en salud capilar aporta una serie de consejos para evitar que el folículo se vea dañado

Un peluquero da varias claves

Alejandro Sanz tiene un lapsus y se refiere a David Broncano como si fuese Pablo Motos: “Querido Pablo”

El cantautor ha acudido como invitado a ‘La Revuelta’ para presentar su nuevo disco, ‘¿Y ahora qué +?’, y se ha pronunciado sobre la rivalidad entre los presentadores de RTVE y Antena 3

Alejandro Sanz tiene un lapsus

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

Un experto de la cuenta de TikTok ‘Hoy Voy Autoescuelas’ explica las principales maneras de hacer frente a estos sucesos

Cuatro consejos para conducir de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro consejos para conducir de

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

El nuevo radar de la DGT que no multa por exceso de velocidad: se considera una infracción grave y se castiga con 200 euros

Un hombre omitido del testamento de su padre pide que se respete su derecho de heredero forzoso y la Justicia lo concede: el tribunal le asigna un tercio de la herencia

La Guardia Civil pondrá multas de hasta 200 euros a los asturianos que no cuenten con este elemento en su maletero durante las inclemencias del tiempo

La condena al fiscal general del Estado inflige una derrota al Gobierno y empaña el aniversario de la muerte de Franco

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de noviembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 21 de noviembre

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 21 de noviembre

¿Cómo de importante es la energía nuclear en España? Estabilidad ante apagones y bajas emisiones vs. altos costes y residuos

Hacienda vigilará los pagos por Bizum y tarjeta a partir de 2026: a qué información tendrá acceso y quién debe preocuparse

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”