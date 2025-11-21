España

Eva González y María Cerqueira, exparejas de Cayetano Rivera, reaccionan a la relación del torero con Gemma Camacho

‘Vamos a ver’ ha desvelado que Rivera habría empezado a mandarse mensajes con Camacho antes de romper con Cerqueira

Guardar
Eva González y María Cerqueira,
Eva González y María Cerqueira, en montaje de 'Infobae' (Europa Press / TVI)

Cayetano Rivera se encuentra en el ojo mediático, no solo por su sonado accidente, sino también por su incipiente relación con la reportera de Telecinco Gemma Camacho. Su expareja, Eva González, trató de desvincularse de las polémicas que rodean a su exmarido tras su ruptura, pero siempre acaba siendo preguntada por ellas.

Esta vez, la presentadora ha sido interceptada por la prensa en la estación de tren de Sevilla, donde ha reaccionado a la nueva ilusión amorosa de su expareja. “Yo no tengo nada que decir eso”, ha intentado evadir la pregunta la televisiva.

Sin embargo, Rivera y González todavía tienen un vínculo que los mantiene irremediablemente unidos: su hijo. Es por ello que, por el bien de la familia, ha querido mandar una pequeña muestra de afecto al padre de su hijo: “Todo lo que sea felicidad para él, lo es para mi hijo, que es lo que me importa a mí”.

Cayetano Rivera cumple 48 años: su nueva vida alejado de los ruedos y en Portugal, junto a su novia María Cerqueira.

También ha guardado silencio cuando le han preguntado por su propia vida sentimental. No obstante, la revista Lecturas la fotografió recientemente en actitud mimosa con su nuevo novio, un sevillano anónimo. De hecho, es la primera relación que se le conoce a González desde su ruptura con el torero.

La mediática pareja rompió a finales de 2022 después de 13 años de relación, en los que se incluyen seis años de noviazgo y siete de casados. Por su parte, Cayetano Rivera no tardó en volver a enamorarse y comenzó una nueva relación con la presentadora portuguesa María Cerqueira.

La reacción de María Cerqueira

La ruptura con Cerqueira es todavía reciente, tanto, que en Vamos a ver han destapado incluso que Rivera habría empezado a mandarse mensajes con Gemma Camacho antes de cortar su relación con la portuguesa. Tras la noticia de la nueva ilusión del torero, el periodista portugués Adriano Silva ha explicado que en Portugal “el impacto está siendo mayúsculo”.

Gemma Camacho en una imagen
Gemma Camacho en una imagen compartida en sus redes sociales (@gemmacamacho).

Silva ha podido hablar con Cerqueira, que asegura que “ha pasado página y le da igual esta relación”. “Se preocupa más por su salud, por lo que le ha pasado a Cayetano estos días que por su nueva ilusión o amiga especial”, ha explicado el periodista, que añade que pese a haber roto la relación “se llevan bien”.

Por otro lado, Giovanna González ha narrado en el programa que “el motivo de la ruptura, o una de las cosas que habría hecho que esta relación se terminase, es que María habría visto mensajes de Cayetano y Gemma que no le habrían hecho ninguna gracia”. “No le sentaron bien”, ha concluido.

El testimonio de Gemma Camacho

En cuanto a Gemma Camacho, la reportera de El tiempo justo, el programa que presenta Joaquín Prat en las tardes de Telecinco, aprovechó el espacio en el que trabaja para tomar la palabra: “Cayetano y yo nos conocemos desde hace unos años, somos muy buenos amigos ”.

“Le admiro y tiene un corazón enorme. Ambos somos dos personas adultas, libres y solteras, para viajar y disfrutar de la vida juntas o separados”, zanjó Camacho. Eso sí, la periodista no quiso entrar al directo, sino que trasladó sus declaraciones a sus compañeros. “Ella no quiere hablar porque no está en este mundo. Está tranquila y ha tenido la amabilidad de aclararnos su relación”, aclaró Prat.

Temas Relacionados

Cayetano Rivera OrdoñezCayetano RiveraEva GonzálezFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Conrado Estol, neurólogo, sobre el “superpoder” de dormirse en cinco minutos: “Es un signo de déficit crónico de sueño”

Dormir implica atravesar una secuencia ordenada de fases ligeras, sueño profundo y etapa REM. Cada una de estas fases, tiene su función específica, y solo pasar por todas aporta a un descanso sano

Conrado Estol, neurólogo, sobre el

José Manuel Trigo, padre de 10 hijos: “Las familias tenemos una economía de escala. Comprando envases unitarios te sale un poco más caro”

Sustentar a una familia numerosa al año podría rondar 20.000 o incluso 30.000 euros. El padre explica que, a lo largo de los años, ha aprendido pequeños trucos con los que consigue ahorrar

José Manuel Trigo, padre de

La Audiencia de Málaga obliga al Banco Santander a devolver 27.540 euros a un comprador de vivienda sobre plano que fue acusado de actuar como inversor

El tribunal apunta que el propósito residencial declarado por el comprador y los hechos probados demuestran que no hubo operación de inversión especulativa

La Audiencia de Málaga obliga

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no solo puedes llegar a ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: combinación

Gonzalo Bernardos, economista, explica por qué está tan cara la cesta de la compra: “Los hogares sustituyeron los alimentos frescos por los elaborados”

Problemas como la inflación, el incremento del consumo en algunos productos y las enfermedades animales han contribuido a la escalada de precios

Gonzalo Bernardos, economista, explica por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Málaga obliga

La Audiencia de Málaga obliga al Banco Santander a devolver 27.540 euros a un comprador de vivienda sobre plano que fue acusado de actuar como inversor

Óscar López, tras la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos del novio de Ayuso: “Lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo”

Una mujer de El Salvador pide la nacionalidad española por su origen sefardí y reclama que el silencio de la administración debe interpretarse como un ‘sí’: la justicia lo rechaza

La jueza de la DANA llama a declarar como testigos a los escoltas y el chófer de Mazón para saber si “oyeron algunas llamadas”

Jose Luis Martínez Almeida pide al delegado del Gobierno “que aclare si las saunas del suegro financiaron las primarias de Pedro Sánchez”

ECONOMÍA

José Manuel Trigo, padre de

José Manuel Trigo, padre de 10 hijos: “Las familias tenemos una economía de escala. Comprando envases unitarios te sale un poco más caro”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Gonzalo Bernardos, economista, explica por qué está tan cara la cesta de la compra: “Los hogares sustituyeron los alimentos frescos por los elaborados”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Prepararte unas oposiciones estando de baja no está prohibido”

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”