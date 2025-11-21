Eva González y María Cerqueira, exparejas de Cayetano Rivera, reaccionan a la relación del torero con Gemma Camacho

Eva González y María Cerqueira, en montaje de 'Infobae' (Europa Press / TVI)

Cayetano Rivera se encuentra en el ojo mediático, no solo por su sonado accidente, sino también por su incipiente relación con la reportera de Telecinco Gemma Camacho. Su expareja, Eva González, trató de desvincularse de las polémicas que rodean a su exmarido tras su ruptura, pero siempre acaba siendo preguntada por ellas.

Esta vez, la presentadora ha sido interceptada por la prensa en la estación de tren de Sevilla, donde ha reaccionado a la nueva ilusión amorosa de su expareja. “Yo no tengo nada que decir eso”, ha intentado evadir la pregunta la televisiva.

Sin embargo, Rivera y González todavía tienen un vínculo que los mantiene irremediablemente unidos: su hijo. Es por ello que, por el bien de la familia, ha querido mandar una pequeña muestra de afecto al padre de su hijo: “Todo lo que sea felicidad para él, lo es para mi hijo, que es lo que me importa a mí”.

También ha guardado silencio cuando le han preguntado por su propia vida sentimental. No obstante, la revista Lecturas la fotografió recientemente en actitud mimosa con su nuevo novio, un sevillano anónimo. De hecho, es la primera relación que se le conoce a González desde su ruptura con el torero.

La mediática pareja rompió a finales de 2022 después de 13 años de relación, en los que se incluyen seis años de noviazgo y siete de casados. Por su parte, Cayetano Rivera no tardó en volver a enamorarse y comenzó una nueva relación con la presentadora portuguesa María Cerqueira.

La reacción de María Cerqueira

La ruptura con Cerqueira es todavía reciente, tanto, que en Vamos a ver han destapado incluso que Rivera habría empezado a mandarse mensajes con Gemma Camacho antes de cortar su relación con la portuguesa. Tras la noticia de la nueva ilusión del torero, el periodista portugués Adriano Silva ha explicado que en Portugal “el impacto está siendo mayúsculo”.

Gemma Camacho en una imagen compartida en sus redes sociales (@gemmacamacho).

Silva ha podido hablar con Cerqueira, que asegura que “ha pasado página y le da igual esta relación”. “Se preocupa más por su salud, por lo que le ha pasado a Cayetano estos días que por su nueva ilusión o amiga especial”, ha explicado el periodista, que añade que pese a haber roto la relación “se llevan bien”.

Por otro lado, Giovanna González ha narrado en el programa que “el motivo de la ruptura, o una de las cosas que habría hecho que esta relación se terminase, es que María habría visto mensajes de Cayetano y Gemma que no le habrían hecho ninguna gracia”. “No le sentaron bien”, ha concluido.

El testimonio de Gemma Camacho

En cuanto a Gemma Camacho, la reportera de El tiempo justo, el programa que presenta Joaquín Prat en las tardes de Telecinco, aprovechó el espacio en el que trabaja para tomar la palabra: “Cayetano y yo nos conocemos desde hace unos años, somos muy buenos amigos ”.

“Le admiro y tiene un corazón enorme. Ambos somos dos personas adultas, libres y solteras, para viajar y disfrutar de la vida juntas o separados”, zanjó Camacho. Eso sí, la periodista no quiso entrar al directo, sino que trasladó sus declaraciones a sus compañeros. “Ella no quiere hablar porque no está en este mundo. Está tranquila y ha tenido la amabilidad de aclararnos su relación”, aclaró Prat.