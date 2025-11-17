Cayetano Rivera, pillado en Italia con una reportera de Telecinco: todo sobre la posible nueva novia del torero

Cayetano Rivera está atravesando un complicado momento tras protagonizar dos episodios controvertidos en público en apenas unos meses. Sin embargo, el torero podría tener un motivo para sonreír, pues ha sido pillado paseando por las calles de Italia junto a una atractiva joven que podría ser su nueva novia y que, además, trabaja en televisión.
Según ha adelantado este lunes No somos nadie, Rivera ha sido fotografiado paseando junto a la periodista Gemma Camacho, que actualmente trabaja como reportera en el programa El tiempo justo de Telecinco. El periodista Arnau Martínez ha asegurado que esas imágenes verán la luz en los kioscos el miércoles 26 de noviembre, pues antes está previsto que se dé la noticia en un espacio de la cadena de Mediaset.
De confirmarse esta relación, Cayetano Rivera vuelve a dejar de estar soltero seis meses después de que se conociera su ruptura con su última pareja conocida, María Cerqueira, con la que estuvo durante dos años.
Quién es Gemma Camacho
Gemma Camacho es uno de los fichajes de El tiempo justo, el espacio de Joaquín Prat en las tardes de Telecinco que ha sustituido al cancelado Tardear. La periodista ha regresado a la cadena de Mediaset tras un período en RTVE, donde trabajó casi tres años en distintos formatos como Hablando claro o Mañaneros.
El vínculo de la joven con Mediaset se remonta a hace más de una década, pues en 2014 ya trabajó en el grupo como redactora de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro.
En el grupo de Fuencarral, Camacho ha trabajado también en otros formatos como En boca de todos, Got Talent o Idol Kids. Previamente, pasó también por Cadena COPE, la SER o Canal Sur.
