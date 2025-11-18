España

Gemma Camacho rompe su silencio tras conocerse su romance con Cayetano Rivera: “Somos dos personas adultas, libres y solteras”

La periodista de ‘El tiempo justo’ ha emitido un comunicado en su programa para acallar los rumores que han surgido sobre su relación con el extorero

Guardar
Gemma Camacho en una imagen
Gemma Camacho en una imagen compartida en sus redes sociales (@gemmacamacho).

Cayetano Rivera es sin duda el personaje del mes para la prensa del corazón. Mientras continúa la polémica por el accidente de tráfico que sufrió hace unos días —un siniestro que le ha obligado a comparecer ante el juez y que él mismo denuncia que está siendo juzgado “en paralelo” en los medios— ha salido a la luz que el torero estaría compartiendo planes, viajes y tiempo con una conocida reportera de El tiempo justo, la periodista Gemma Camacho.

La información, revelada por Arnau Martínez en el espacio No somos nadie, apunta a que no se trataría de un romance formal, pero sí de una relación cordial y cercana que ambos mantienen con naturalidad. La propia protagonista ha decidido intervenir este martes desde el programa donde trabaja para frenar las especulaciones y, al mismo tiempo, aclarar algunos puntos sobre su vínculo con el diestro.

Ha sido Joaquín Prat quien ha anunciado que Camacho ofrecería su postura antes de que terminara la emisión. Según ha explicado el presentador, la reportera se encontraba nerviosa por el inesperado foco mediático, pero ha accedido a trasladar su mensaje. “Yo he hablado con Gemma y está nerviosa por toda esta información. Ella no quiere hablar porque no está en este mundo. Está tranquila y ha tenido la amabilidad de aclararnos su relación”, ha introducido Prat antes de dar paso a las palabras de su compañera.

Gemma Camacho, en una fotografía
Gemma Camacho, en una fotografía de sus redes sociales. (Instagram)

La encargada de leer el comunicado ha sido Letizia Requejo, que ha resumido así la versión de la reportera: “Estoy tranquila y quiero respetar mi intimidad, igual que él. Cayetano y yo nos conocemos desde hace unos años, somos muy buenos amigos”. Con esta frase, Camacho no desmiente los encuentros ni los viajes, pero insiste en que entre ambos existe una relación previa, nacida tiempo atrás, cuando ella misma tuvo ocasión de entrevistar al torero. “Le admiro y tiene un corazón enorme”, añade en su mensaje, para subrayar más tarde que “ambos somos dos personas adultas, libres y solteras, para viajar y disfrutar de la vida juntos o separados”.

Uno de los puntos que más curiosidad había generado era el reciente viaje que compartieron a Italia durante el puente de noviembre. La periodista no solo lo ha confirmado, sino que lo ha mencionado con humor: “Si hay fotos de Italia, que nos saquen guapos”. Una frase que, de algún modo, zanja las dudas sobre la veracidad de las informaciones publicadas. Aun así, según ha explicado el director de SEMANA, Jorge Borrajo, ambos habrían volado por separado debido a que ella reside en Madrid y él en Sevilla, por lo que es probable que se encontraran directamente en Milán.

Cayetano Rivera cumple 48 años: su nueva vida alejado de los ruedos y en Portugal, junto a su novia María Cerqueira.

Un presente turbulento para Cayetano

Esta historia sentimental sale a la luz en pleno huracán mediático para Cayetano. El lunes 17 de noviembre acudió a los juzgados para declarar sobre su reciente accidente. A la salida mostró su malestar ante los medios, asegurando que se estaban magnificando los hechos: “Vosotros sabéis que estoy aquí por una rotonda, que no hay personas implicadas más que yo, coches implicados más que el mío, ni ningún daño material más que dos palmeras, ¿no? ¿Lo sabéis, no?”, dijo ante los reporteros. Criticó además la cobertura, que consideró desproporcionada.

Mientras tanto, en el plató de El tiempo justo, Joaquín Prat ha descrito cómo afronta Gemma este inesperado foco mediático. “Ha venido hoy a trabajar con total normalidad, a cumplir con su trabajo”, ha explicado. Desde el otro lado del país, la reacción de Lucía Rivera, hija mayor del torero, ha sido más tensa. Consultada por Europa Press, ha respondido molesta y ha asegurado no saber si la información era cierta. “No sé de qué me estáis hablando. Está todo genial, yo estoy genial. Él tengo entendido que está bien. Yo creo que ya hablasteis todo con él...”, se ha limitado a decir.

Gemma Camacho, en 'Mañaneros 360'.
Gemma Camacho, en 'Mañaneros 360'. (RTVE)

Temas Relacionados

Cayetano Rivera OrdoñezCayetano RiveraFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

España financia con más de 800 millones de euros un nuevo paquete de ayudas para Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo ha confirmado en una rueda de prensa posterior a la reunión que ha mentido con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en su nueva visita a España

España financia con más de

El presidente de la Conferencia Episcopal pide abogar por la presunción de inocencia ante las denuncias de casos de abusos sexuales: “Queremos alcanzar un equilibrio justo”

Las declaraciones de Luis Argüello se enmarcan en la denuncia vigente contra el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza

El presidente de la Conferencia

Santos Cerdán negoció con el PNV tres puestos para apoyar la moción de censura de 2018 y con Acciona otros enchufes en Transportes

El último informe de la UCO desvela el presunto ‘pago político’ exigido por los nacionalistas vascos para apoyar la llegada de Sánchez al Gobierno. La Guardia Civil señala que Cerdán también quiso influir en Óscar Puente, sustituto de Ábalos

Santos Cerdán negoció con el

Las 20 películas más vistas de Google España esta semana

Google se ha convertido en un fuerte competidor en la feroz guerra por el streaming

Las 20 películas más vistas

El Gobierno blinda al inquilino: pacta con los socios prohibir el cobro del IBI y poner techo a los alquileres de temporada y habitaciones

La reforma avanza en el Congreso con nuevas restricciones para propietarios y mayores garantías para los arrendatarios, aunque su aprobación final dependerá de la votación en el Pleno

El Gobierno blinda al inquilino:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España financia con más de

España financia con más de 800 millones de euros un nuevo paquete de ayudas para Ucrania

Santos Cerdán negoció con el PNV tres puestos para apoyar la moción de censura de 2018 y con Acciona otros enchufes en Transportes

La UCO destapa que Sevinabar facturó casi dos millones de euros en la obra del Puente del Centenario de Sevilla con un único empleado: el cuñado de Santos Cerdán

“A la Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés”: el gerente de Servinabar criticó en privado los gastos de Cerdán y su mujer con la tarjeta de la empresa

La UCO señala que Santos Cerdán y su “entorno familiar” se beneficiaron de pagos de Servinabar: el 75% de los ingresos procedían de Acciona

ECONOMÍA

El Gobierno blinda al inquilino:

El Gobierno blinda al inquilino: pacta con los socios prohibir el cobro del IBI y poner techo a los alquileres de temporada y habitaciones

El PP propone legalizar el corte de suministros básicos en las viviendas okupadas

¿A cuántos grados se debe poner la calefacción para ahorrar este invierno?

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Los fondos se vuelcan en la vivienda asequible que ya acapara el 52% de la inversión inmobiliaria en residencial de alquiler

DEPORTES

El jefe de McLaren se

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”

A qué hora y dónde ver el partido entre España y Turquía de clasificación para el Mundial de 2026

El periodista Carlos de Andrés (TVE) anuncia su retirada: “Un par de temporadas y lo dejo. Yo nunca he tenido veranos”

Carlos Alcaraz anuncia que sufre una lesión en el isquiotibial y es baja para la Copa Davis

El día que Turquía dejó a España fuera del Mundial: ganaron gracias a la mano inocente de ‘il bambino’