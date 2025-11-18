Gemma Camacho rompe su silencio tras conocerse su romance con Cayetano Rivera: “Somos dos personas adultas, libres y solteras”

Gemma Camacho en una imagen compartida en sus redes sociales (@gemmacamacho).

Cayetano Rivera es sin duda el personaje del mes para la prensa del corazón. Mientras continúa la polémica por el accidente de tráfico que sufrió hace unos días —un siniestro que le ha obligado a comparecer ante el juez y que él mismo denuncia que está siendo juzgado “en paralelo” en los medios— ha salido a la luz que el torero estaría compartiendo planes, viajes y tiempo con una conocida reportera de El tiempo justo, la periodista Gemma Camacho.

La información, revelada por Arnau Martínez en el espacio No somos nadie, apunta a que no se trataría de un romance formal, pero sí de una relación cordial y cercana que ambos mantienen con naturalidad. La propia protagonista ha decidido intervenir este martes desde el programa donde trabaja para frenar las especulaciones y, al mismo tiempo, aclarar algunos puntos sobre su vínculo con el diestro.

Ha sido Joaquín Prat quien ha anunciado que Camacho ofrecería su postura antes de que terminara la emisión. Según ha explicado el presentador, la reportera se encontraba nerviosa por el inesperado foco mediático, pero ha accedido a trasladar su mensaje. “Yo he hablado con Gemma y está nerviosa por toda esta información. Ella no quiere hablar porque no está en este mundo. Está tranquila y ha tenido la amabilidad de aclararnos su relación”, ha introducido Prat antes de dar paso a las palabras de su compañera.

La encargada de leer el comunicado ha sido Letizia Requejo, que ha resumido así la versión de la reportera: “Estoy tranquila y quiero respetar mi intimidad, igual que él. Cayetano y yo nos conocemos desde hace unos años, somos muy buenos amigos”. Con esta frase, Camacho no desmiente los encuentros ni los viajes, pero insiste en que entre ambos existe una relación previa, nacida tiempo atrás, cuando ella misma tuvo ocasión de entrevistar al torero. “Le admiro y tiene un corazón enorme”, añade en su mensaje, para subrayar más tarde que “ambos somos dos personas adultas, libres y solteras, para viajar y disfrutar de la vida juntos o separados”.

Uno de los puntos que más curiosidad había generado era el reciente viaje que compartieron a Italia durante el puente de noviembre. La periodista no solo lo ha confirmado, sino que lo ha mencionado con humor: “Si hay fotos de Italia, que nos saquen guapos”. Una frase que, de algún modo, zanja las dudas sobre la veracidad de las informaciones publicadas. Aun así, según ha explicado el director de SEMANA, Jorge Borrajo, ambos habrían volado por separado debido a que ella reside en Madrid y él en Sevilla, por lo que es probable que se encontraran directamente en Milán.

Un presente turbulento para Cayetano

Esta historia sentimental sale a la luz en pleno huracán mediático para Cayetano. El lunes 17 de noviembre acudió a los juzgados para declarar sobre su reciente accidente. A la salida mostró su malestar ante los medios, asegurando que se estaban magnificando los hechos: “Vosotros sabéis que estoy aquí por una rotonda, que no hay personas implicadas más que yo, coches implicados más que el mío, ni ningún daño material más que dos palmeras, ¿no? ¿Lo sabéis, no?”, dijo ante los reporteros. Criticó además la cobertura, que consideró desproporcionada.

Mientras tanto, en el plató de El tiempo justo, Joaquín Prat ha descrito cómo afronta Gemma este inesperado foco mediático. “Ha venido hoy a trabajar con total normalidad, a cumplir con su trabajo”, ha explicado. Desde el otro lado del país, la reacción de Lucía Rivera, hija mayor del torero, ha sido más tensa. Consultada por Europa Press, ha respondido molesta y ha asegurado no saber si la información era cierta. “No sé de qué me estáis hablando. Está todo genial, yo estoy genial. Él tengo entendido que está bien. Yo creo que ya hablasteis todo con él...”, se ha limitado a decir.

