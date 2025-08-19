Cómo hacer sazonador para fajitas casero: la mezcla de especias para que nunca tengas que volver a comprarlo

Fajitas caseras (Adobe Stock)

Están lejos de ser un clásico tradicional de la cocina mexicana, pero no quita que las fajitas sean uno de los platos más sabrosos y populares de la cocina rápida. Esta receta, consistente en tiras de carne asada a la parrilla servidas sobre una tortilla de harina de maíz o de trigo, es todo un clásico de la cocina Tex-Mex que fusiona la cultura de México con la cocina del estado norteamericano de Texas.

Aunque originalmente se elaboraban únicamente con ternera, hoy en día se han popularizado con variedades como la carne de cerdo o de pollo, incluso con camarones u opciones veganas. Casi siempre, esta parte de proteínas va acompañada con verduras cocinadas, en muchas ocasiones cebolla y pimientos, y otras salsas y toppings frescos como crema agria, guacamole, pico de gallo, queso o tomate fresco.

Eso sí, si hay algo que nunca puede faltar en unas fajitas es la sazón o, dicho de otra manera, las especias. Estas son las encargadas de darle a la cocina mexicana todo su sabor, una mezcla de sabores en forma de polvos sazonadores que solemos encontrar en los supermercados. No obstante, esta mezcla es tan fácil de lograr en casa que merece la pena hacer lo propio, preparando grandes cantidades que guardaremos en la despensa para seguir utilizando más adelante.

Mezcla de especias para fajitas (Adobe Stock)

De esta forma, no solo podremos controlar qué ingredientes añadimos a nuestros platos, evitando conservantes y aditivos, sino que, además, podremos variar las cantidades y proporciones, adaptándolas a nuestros gustos. Este sazonador también puede usarse para condimentar burritos, enchiladas, tacos o patatas fritas, y también para darle un gusto diferente y original a cualquiera de nuestras recetas preferidas.

Cómo preparar sazonador de fajitas casero

Para preparar esta mezcla, necesitamos las siguientes especias, todas ellas en seco:

2 cucharaditas de pimentón (puede ser dulce o una parte de pimentón ahumado)

1 cucharadita de comino en polvo

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1/2 cucharadita de orégano seco

1/2 cucharadita de chile en polvo o cayena (ajustar al gusto)

1/2 cucharadita de sal fina

1/2 cucharadita de pimienta negra

Una vez tengamos todos los ingredientes necesarios, mezclaremos bien todas las especias y las guardaremos en un frasco hermético, que mantendremos en un lugar fresco, seco y oscuro para evitar que se apelmacen o pierdan su sabor. Cuando vayamos a preparar nuestras fajitas, utilizaremos una o dos cucharaditas por cada 250-300 g de proteína (pollo, ternera, soja, etc.) más verduras. Podemos añadir en el momento de mezclar los ingredientes unas gotas de zumo de lima y un chorrito de aceite al mezclar con los ingredientes para potenciar el sabor.