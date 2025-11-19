El millonario patrimonio de Mariló Montero: un piso en el barrio de Salamanca, una vivienda en Cádiz y varias sociedades

Mariló Montero en el festival de televisión de Vitoria (EUROPA PRESS).

La victoria de Mariló Montero en la décima edición de MasterChef Celebrity la ha vuelto a poner en la palestra del debate público. La presentadora, de 60 años, se impuso en un duelo muy reñido a Miguel Torres, que llegó a la final arropado por su familia. Montero recibió la chaquetilla definitiva acompañada también por los suyos: sus hijos, Alberto Herrera y Rocío Crusset, que vivieron desde primera línea la emoción de una noche que puso el broche a dos intensos meses de trabajo.

Lejos de quedarse con los 75.000 euros del premio, la periodista decidió donarlos íntegramente a FUNDELA, la Fundación Española para la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. Un gesto solidario que, sin embargo, no modifica en absoluto la holgada situación económica de la navarra, cuyo patrimonio inmobiliario y profesional la sitúa entre las comunicadoras con mayor solvencia del sector.

Natural de Estella, en Navarra, Montero siempre ha reivindicado sus raíces. Creció en el casco antiguo del municipio, en el antiguo matadero donde su padre trabajaba. Tras una inundación que arruinó el negocio familiar, la familia se mudó al edificio público donde su progenitor ejerció después de conserje. Su infancia en ese entorno humilde ha sido recordada por ella en numerosas ocasiones.

Mariló Montero gana ‘MasterChef Celebrity 10’ . (RTVE)

De hecho, décadas más tarde, en 2010, regresó con su hermano Salvador a su antigua casa en un emotivo reportaje emitido por RTVE. También en 2024 abrió las puertas de su vivienda familiar en Estella para un reportaje de ¡Hola!, donde mostró la huerta que sus padres cultivaron durante años para alimentar a sus cinco hijos. La presentadora suele compartir en sus redes sociales sus escapadas a Navarra, donde mantiene un fuerte vínculo afectivo.

Y, aunque su tierra la acompaña, es Madrid el centro de su vida actual. Allí posee uno de los bienes más relevantes de su patrimonio: un ático de más de 200 metros cuadrados en pleno barrio de Salamanca, una de las zonas con mayor precio por metro cuadrado de España.

La vivienda destaca por su gran terraza —casi 100 metros cuadrados—, una luminosidad extraordinaria y un interiorismo que combina elegancia clásica y confort contemporáneo. Montero trabaja habitualmente desde un despacho de estética retro, con una gran mesa de madera y piezas antiguas que ella misma ha ido recopilando con los años. El dormitorio principal, decorado en tonos suaves y con guiños románticos, ha aparecido también en varias publicaciones por su estilo cuidado.

Mariló Montero en su casa en Madrid (@marilo_montero).

Según cálculos de inmobiliarias especializadas, este inmueble podría situarse entre los 3,5 y los 5,5 millones de euros. Un valor que no sorprende: la propiedad está libre de hipotecas, y su titularidad se reparte entre ella y su sociedad Recreativas y Producciones Maroal SL, hoy extinguida.

Antes de instalarse de manera definitiva en Madrid, Montero pasó largas temporadas y veranos de ensueño en una majestuosa vivienda en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, donde vivió con su entonces marido, el periodista Carlos Herrera. Esta casa, distribuida en varias alturas, combina arquitectura tradicional andaluza —paredes encaladas, suelos de barro, rejas de forja— con amplios patios interiores decorados con buganvillas. A lo largo de los años, la propiedad ha sido uno de los enclaves más fotografiados de la pareja, especialmente durante la etapa de mayor popularidad de ambos.

Carlos Herrera en su casa en Sanlúcar de Barrameda (INSTAGRAM).

Sociedades, negocios y un proyecto inmobiliario singular

Además de su patrimonio inmobiliario, Montero ha participado en varias sociedades. Durante años fue administradora de Recreativas y Producciones Maroal SL, que llegó a declarar activos superiores a los 850.000 euros antes de su disolución en 2018. También apareció como apoderada en La Rehos SL, la patrimonial vinculada a Carlos Herrera, que en sus mejores ejercicios superó los 19 millones de euros en activos.

A esta actividad empresarial se suma la reconversión de la vivienda familiar de la calle Bailén, en Sevilla —casi 600 metros cuadrados—, en un edificio de apartamentos turísticos. La rehabilitación respetó la estructura histórica del inmueble, considerado protegido.

Mariló Montero gana ‘MasterChef Celebrity 10’ . (RTVE)

Además, profesionalmente, la navarra acumula cuatro décadas de trayectoria. Tras sus primeros pasos en la radio, trabajó en cadenas autonómicas, en Antena 3, en Telemadrid y especialmente en TVE, donde condujo La mañana durante siete años. Y no es ningún secreto que sus retribuciones han sido elevadas. Durante su etapa en la cadena pública, llegó a manejarse la cifra de 400.000 euros anuales, cantidad que posteriormente fue recortada. En Canal Sur, su salario rondaba entre los 4.200 y los 5.500 euros mensuales, según periodos.

Pese a la abundancia de datos, no existe una radiografía económica exacta de su situación actual: algunos activos han cambiado de titular, otros han aumentado su valor y no hay constancia pública de su pasivo. Aun así, su estrategia parece clara: inversiones inmobiliarias de alto nivel, diversificación empresarial y una carrera profesional sostenida por décadas de contratos sólidos.