Mundo

Zelensky viaja a París para avanzar en un acuerdo clave que permita reforzar la defensa aérea de Ucrania frente a los ataques rusos

La visita del mandatario Ucraniano forma parte de una gira breve por Europa occidental que incluyó un pacto energético con Grecia el domingo y una escala prevista en España el martes

Guardar
El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, estrecha la mano del presidente de Francia, Emmanuel Macron (REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, visitará este lunes París para avanzar en un acuerdo clave con Francia que permita reforzar la defensa aérea de su país frente a los ataques rusos con misiles y drones, según confirmaron ambos gobiernos. La visita forma parte de una gira breve por Europa occidental que incluyó un pacto energético con Grecia el domingo y una escala prevista en España el martes.

Zelensky afirmó en días recientes que su administración prepara “un acuerdo histórico” con Francia, aunque no estaba claro si las conversaciones del lunes permitirían cerrar los detalles. El mandatario indicó en un mensaje en video difundido el viernes que trabajaba en “un gran acuerdo con Francia”, el cual describió como un paso sustancial para mejorar la capacidad de defensa ucraniana.

La presidencia francesa comunicó que el jefe del Estado, Emmanuel Macron, presentaría propuestas “para permitir a Ucrania adquirir los sistemas que necesita para responder a la agresión rusa”. El Elíseo resaltó que Francia pondría “la excelencia francesa en el sector de la industria armamentística al servicio de la defensa de Ucrania”, con énfasis en el fortalecimiento de las defensas antiaéreas.

El sábado, tras un ataque ruso con víctimas en Kiev, Zelensky reiteró su solicitud de más sistemas antimisiles, un reclamo que coincide con la prioridad marcada por París. Ambos líderes iniciaron la jornada del lunes en la base aérea de Villacoublay, cerca de la capital francesa, con una presentación del caza Rafale, uno de los principales desarrollos aeronáuticos de Francia. Durante la visita también observaron drones y el sistema de defensa aérea SAMP-T, desarrollado de manera conjunta por Francia e Italia.

Ucrania posee actualmente un sistema SAMP-T operativo, capaz de contrarrestar aviones de combate, misiles de crucero y misiles balísticos tácticos. Según información oficial francesa, una nueva generación más potente del SAMP-T quedará disponible a partir de 2027.

La presidencia francesa comunicó que
La presidencia francesa comunicó que el jefe del Estado, Emmanuel Macron, presentaría propuestas “para permitir a Ucrania adquirir los sistemas que necesita para responder a la agresión rusa” (REUTERS)

El mes pasado, Zelensky firmó una carta de intención para la eventual compra de hasta 150 cazas Gripen de origen sueco, en paralelo a las negociaciones con sus aliados occidentales.

Francia aseguró el suministro adicional de misiles Aster, compatibles con el SAMP-T y con plataformas aéreas. Zelensky declaró que los equipos negociados con París reforzarían la aviación ucraniana y señaló que el acuerdo en preparación constituía un hito estratégico: “Trabajamos en la entrega de otros sistemas avanzados de defensa aérea y en el fortalecimiento de nuestra aviación”, afirmó.

Tras las reuniones bilaterales, Zelensky y Macron se dirigieron al Palacio del Elíseo para participar en un foro sobre la producción conjunta de drones. Ucrania indicó que prevé utilizar más de 4,5 millones de drones en 2025, destinados tanto a ataques en el frente como a contrarrestar incursiones rusas con vehículos no tripulados.

Los presidentes también visitaron el cuartel general de una fuerza multinacional para Ucrania que Francia y el Reino Unido preparan ante un eventual despliegue internacional posterior a un cese del fuego. El comando se ubica en Mont Valérien, al oeste de París, y funciona como punto de coordinación para los oficiales enviados por la llamada “coalición de los dispuestos”. Francia informó que 34 países, además de Ucrania, expresaron su intención de participar en esa estructura.

. Zelensky declaró que los
. Zelensky declaró que los equipos negociados con París reforzarían la aviación ucraniana y señaló que el acuerdo en preparación constituía un hito estratégico: “Trabajamos en la entrega de otros sistemas avanzados de defensa aérea y en el fortalecimiento de nuestra aviación”, afirmó. (EP)

La llegada de Zelensky marca su novena visita a Francia desde la invasión rusa de 2022, en un momento en que su gobierno enfrenta un nuevo caso de corrupción relacionado con empresas energéticas estatales.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Volodimir ZelenskyUcraniaParísFranciaEmmanuel MacronVladimir PutinRusiaGuerra Rusia UcraniaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

La ONU celebró el avance en las negociaciones de paz entre el Congo y el grupo rebelde M23

La reciente firma en Doha entre el Gobierno congoleño y el Movimiento 23 de Marzo abre una nueva etapa en la búsqueda de estabilidad y en la protección de la población

La ONU celebró el avance

El impactante momento en que colapsa una mina en la República Democrática del Congo: al menos 32 muertos

El colapso se produjo cuando decenas de mineros huían en pánico sobre un frágil entramado de tablas colocado sobre un foso de seguridad lleno de agua de lluvia

El impactante momento en que

Rusia lanzó casi mil drones contra Ucrania en una semana en una de las ofensivas más intensas desde el inicio de la guerra

Zelensky denunció que Moscú también atacó con cerca de mil bombas aéreas guiadas y 36 misiles mientras intensifica la presión sobre las defensas ucranianas

Rusia lanzó casi mil drones

Drama en Grecia: un joven de 22 años está en estado crítico tras tragarse una hamburguesa entera como parte de una broma

Según informó Daily Mail, permanece intubado y con daños severos en varios órganos tras atragantarse durante un acto imprudente entre amigos, mientras la policía investiga si alguien lo incitó a realizarlo

Drama en Grecia: un joven

Ucrania acordó con Grecia el suministro de gas norteamericano para hacer frente a la crisis energética por los bombardeos rusos

En Atenas, la firma del acuerdo tuvo lugar entre la empresa griega DEPA Emporías y la ucraniana Naftogaz para el suministro de GNL estadounidense a Kiev entre diciembre de 2025 y marzo de 2026

Ucrania acordó con Grecia el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Violento robo en Córdoba: delincuentes

Violento robo en Córdoba: delincuentes emboscaron a un vecino y lo golpearon en el piso para sacarle el celular

El Gobierno puso en marcha el Plan Paraná, una estrategia para luchar contra el narcotráfico en la frontera con Paraguay

“La culpa es la emoción más destructiva”: técnicas simples para transformar traumas, ansiedad y creencias limitantes

Destrozos, daños en viviendas y barrios enteros sin luz: lo que dejó el temporal de viento y lluvia en varias provincias

Cómo estará el tiempo en el AMBA esta semana: hay alertas en 10 provincias por tormentas y viento

INFOBAE AMÉRICA
China insta a EEUU a

China insta a EEUU a abordar las cuestiones relacionadas con Taiwán con "máxima prudencia"

Los ecuatorianos rechazan las cuatro propuestas de Noboa

Las autoridades sirias confirman un número indeterminado de agentes de seguridad arrestados por abusos en Sueida

EEUU y Ecuador llegan a un acuerdo de tercer país seguro para recibir migrantes solicitantes de asilo

Trump advierte de sanciones "severas" contra "cualquier país" que haga negocios con Rusia

ENTRETENIMIENTO

Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe de “La Odisea”, la esperada película de Christopher Nolan y Matt Damon

El show de AC/DC hizo temblar Melbourne: los sismógrafos registraron vibraciones y anticipan el furor que llega a Buenos Aires

“No están preparados”: Guillermo Del Toro aseguró que “Avatar: Fuego y Ceniza” cambiará el cine

Glenn Close revela cómo su infancia en un culto marcó su vida y su nuevo papel en “Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”

La madre de Angus Cloud demandó a abogados por fraude en la herencia del actor de “Euphoria”