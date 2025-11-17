Felipe VI amplía su agenda oficial para reunirse con el presidente de Ucrania: comida con Zelenski en el Palacio de la Zarzuela

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski?, junto con el rey Felipe VI durante su visita de este lunes a España. EFE/Ballesteros POOL

La visita de Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, a España ha provocado un movimiento poco habitual en Zarzuela: el rey Felipe VI ha decidido modificar su agenda oficial para hacer hueco a un encuentro con el mandatario. Así lo ha informado a los medios la Casa Real, que cada viernes envía su calendario semanal a los medios y solo lo altera en situaciones excepcionales.

La presencia de Zelenski en Madrid, confirmada este lunes por Presidencia del Gobierno, arrancará este martes 18 de noviembre a las 13:30 horas con una reunión en el Palacio de la Zarzuela. Felipe VI recibirá al ucraniano en un encuentro privado que culminará con un almuerzo oficial. Por ahora, no se han avanzado más detalles sobre el contenido de la conversación, aunque el gesto del monarca, reorganizando su agenda para atenderle, ya deja clara la importancia del momento.

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, el rey ha mostrado su respaldo a las iniciativas diplomáticas y humanitarias impulsadas por España. La reunión con Zelenski, que visita España por tercera vez, encaja en esa línea de apoyo institucional, y llega en un contexto especialmente sensible para el futuro del conflicto.

La agenda de Zelenski en Moncloa con Pedro Sánchez

Tras su encuentro con el rey, Zelenski se dirigirá a la Moncloa para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La cita está fijada para las 17:00 horas y forma parte de la agenda oficial comunicada por el Ejecutivo. Ambos líderes abordarán asuntos clave relacionados con la situación en Ucrania, la ayuda militar y humanitaria, y la coordinación dentro del marco europeo.

El rey ha recibido a Zelenski en Barajas, algo poco habitual con un mandatario, lo que remarca la importancia de esta visita.

Al término de la reunión, Zelenski y Sánchez comparecerán ante los medios de comunicación. El Gobierno ha subrayado que esta visita será una oportunidad para reiterar el compromiso “en todos los ámbitos” de España con Ucrania, una frase que viene repitiéndose desde que se confirmó el viaje y que apunta a una intención clara de reforzar el mensaje político.

El presidente ucraniano retoma así una visita que tuvo que cancelarse en abril, cuando decidió viajar al Vaticano para asistir al funeral del papa Francisco. Desde entonces, el contacto entre ambos gobiernos ha sido constante. De hecho, fue en la conversación telefónica mantenida el 21 de octubre cuando Zelenski y Sánchez acordaron fijar una nueva fecha para su encuentro.

El apoyo constante de los reyes Felipe y Letizia a Ucrania

La reina Letizia en una audiencia celebrada en julio de 2023. (Europa Press)

La visita vuelve a poner el foco en el respaldo que los reyes han mostrado a Ucrania desde los primeros compases de la guerra. En abril de 2022, Felipe VI y la reina Letizia, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, visitaron un centro de refugiados en Madrid para conocer de primera mano las historias de quienes huían del conflicto y para interesarse por los recursos puestos a su disposición en España.

Letizia, además, ha reiterado su apoyo a través de gestos simbólicos cuidadosamente seleccionados. En julio de 2023, la reina lució una blusa de la firma ucraniana Etnodim, especializada en reinterpretar los bordados tradicionales del país. Era un guiño evidente, pero no aislado: poco después del inicio de la guerra ya había elegido una vyshyvanka confeccionada por artesanas ucranianas, un gesto muy comentado en su momento.

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía durante su visita al Centro de Recepción, Acogida y Derivación (CREADE). (Europa Press)

La princesa Leonor también ha seguido esta senda. Un mes después de aquel primer gesto de la reina, la heredera al trono visitó otro centro de refugiados luciendo una blusa de Sfera inspirada precisamente en ese tipo de prendas típicas ucranianas, reforzando la continuidad del apoyo institucional.