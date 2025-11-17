Pedro Sánchez y Volodímir Zelenski se reúnen este martes: la búsqueda de más apoyo aéreo y una posible visita al ‘Guernica’

Zelenski y Sánchez, en un encuentro anterior. (EFE/ Chema Moya)

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski visitará España este martes 18 de noviembre, con una agenda que incluye una visita programada al Congreso de los Diputados, según han informado fuentes parlamentarias a EFE. El líder de Ucrania se ha mostrado optimista sobre este encuentro: “Llevamos preparándonos desde hace mucho tiempo y ahora podemos decir que la visita a España va a ser productiva”, ha afirmado este domingo, según Europa Press.

La nueva gira europea de Zelenski ha comenzado el domingo en Grecia y continuará este lunes en Francia. El martes, el presidente de Ucrania se reunirá con Pedro Sánchez, en un encuentro que tiene como prioridades temas como el suministro de misiles y de sistemas antiaéreos a su país. Según ha dicho el líder ucraniano, su visita a España se enfocará en el refuerzo de la defensa aérea de su país. En una reciente publicación en X, Zelenski definió a España como “otro poderoso país que se unirá a nuestros aliados en las iniciativas que nos hacen falta de verdad”.

Mientras la guerra contra la invasión rusa se recrudece y las fuerzas del país de Vladímir Putin se consolidan en posiciones estratégicas del este, y mientras las conversaciones de paz parecen cada vez más estancadas, Zelenski busca sumar apoyos en un momento clave en el que Ucrania ya nota la escasez de recursos. Por ello, el domingo abordó con las autoridades griegas otro asunto clave: el suministro de gas y el establecimiento de una ruta alternativa que respalde la amenazada producción interna.

Por otro lado, Zelenski tiene previsto firmar un acuerdo militar multidisciplinar en París este lunes para “reforzar significativamente la aviación de combate, defensa aérea y otras capacidades defensivas”, informa Europa Press.

Zelenski anuncia una reforma integral anticorrupción del sector energético del país tras el último escándalo. (Europa Press)

La agenda de Zelenski en España

Después de verse obligado a cancelar su viaje a España el pasado mes de abril para asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano, Zelenski se ha mostrado optimista sobre esta nueva gira en Europa.

Ya el 21 de octubre, acordó en una conversación telefónica con Pedro Sánchez una nueva reunión entre ambos que aún no ha sido anunciada públicamente. Durante esa conversación, según lo recogido por el diario El País, el presidente ucraniano agradeció el esfuerzo español para apoyar la reconstrucción del sistema energético del país ante los bombardeos rusos.

La visita de Zelenski al Congreso ya está confirmada. Será recibido por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán. Todos se reunirán en el Salón de Pasos Perdidos del Palacio de las Cortes, según fuentes de EFE.

Se desconoce la agenda completa de este viaje a España, pero El País informa que es posible que el presidente ucraniano acuda al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para ver el Guernica de Picasso. Esta obra, considerada un símbolo internacional del rechazo a la guerra, apareció como referencia en el discurso de Zelenski durante su visita a España en 2022: “Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937”.

La visita del líder de Ucrania se produce después de que España decidiera sumarse al PURL, la Lista de Requerimientos Prioritarios de Ucrania. Se trata de un programa de la OTAN mediante el cual se adquiere armamento a Estados Unidos para su envío a Ucrania.

Fuentes gubernamentales consultadas por el diario El Mundo exponen que este será uno de los asuntos que se tratarán en la visita, además de cómo se sigue materializando la ayuda de España tras la invasión de Rusia.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha defendido este jueves un plan de recuperación para su país, así como unanimidad para utilizar los activos rusos congelados en el proceso. En el marco de la IV Conferencia Internacional sobre la Reconstrucción de Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado un fondo europeo. (Fuente: EBS / Zelenski / Europa Press)

Ambos líderes han sufrido escándalos de corrupción

El encuentro entre Volodímir Zelenski y Pedro Sánchez se produce en un momento de tensión política para ambos líderes, que se han visto implicados en escándalos de corrupción.

En el caso de Zelenski, según ha contado The New York Times, una organización criminal ha sido vinculada a un socio comercial del presidente, Timur Mindich, y está acusada de desviar y blanquear 100 millones de dólares de la empresa estatal de energía nuclear, además de otros fraudes financieros.

La Oficina Nacional Anticorrupción del país ha ido revelando progresivamente nuevos casos mediante grabaciones y vídeos, aumentando la presión sobre el presidente de Ucrania, aunque aún no se conoce el alcance final de la investigación. En un discurso reciente, el presidente expresó su apoyo a las investigaciones de las autoridades anticorrupción.

Por otro lado, Pedro Sánchez, cercado por múltiples frentes —desde la ruptura con Junts a las investigaciones a su esposa o el ‘caso Koldo’— buscará de nuevo compensar la fragilidad interna con la proyección internacional.