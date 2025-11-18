Receta de turrón de chocolate y arroz inflado: un postre navideño muy fácil al estilo Suchard

Ante la escalada de precios que, cada año, afecta a los productos navideños, las alternativas caseras se hacen un hueco en los titulares. Preparar en casa bocados como mazapanes, roscones de Reyes o incluso turrones puede ser una vía excelente de no solo ahorrar algo de dinero, sino, además, disfrutar de un producto natural, artesano y con una lista de ingredientes mucho más sencilla.
Hoy prepararemos uno de los postres más queridos de estas fechas, un turrón de chocolate y arroz inflado que recuerda al clásico de la marca Suchard. Hacerlo en casa es mucho más sencillo de lo que podría parecer; solo hay que combinar los chocolates que más nos gusten, una grasa que aporte brillo y estabilidad a la mezcla y arroz inflado, un ingrediente que podemos encontrar fácilmente en los supermercados.
Partiendo de esta receta como base, podemos variar el resultando cambiando ciertos detalles. En cuanto al chocolate, podemos usar negro, con leche, chocolate blanco o incluso añadirle un poco de crema de frutos secos, praliné o Nutella, para darle un punto de sabor extra. Además, podemos rellenarlo de frutos secos o choco krispies, para una versión algo diferente de este clásico.
En cuanto a la forma, la podemos conseguir con un molde de turrón ad hoc, aunque si no contamos con uno a mano existe una alternativa casera: recortar un brik de leche por la mitad de forma transversal y usarlo de molde.
Receta de turrón estilo Suchard
El turrón de chocolate con arroz inflado se elabora con una técnica sencilla, fundiendo chocolates de calidad, incorporando manteca para lograr brillo y textura, y mezclando con arroz inflado. El resultado es un dulce compacto, brillante y crujiente, fiel al clásico industrial pero preparado en casa.
Tiempo de preparación
- Preparación: 10 minutos
- Fusión y mezcla: 10 minutos
- Enfriado y reposo: 4 horas mínimo (ideal, toda la noche)
Tiempo total: 4 horas y 20 minutos
Ingredientes
- 200 g de chocolate con leche
- 100 g de chocolate negro (mínimo 70% cacao)
- 50 g de mantequilla o manteca de cacao
- 60 g de arroz inflado (tipo “Krispies”)
Cómo hacer turrón estilo Suchard, paso a paso
- Trocea el chocolate con leche y el chocolate negro y colócalos junto con la manteca o a la mantequilla en un bol resistente al calor.
- Derrite la mezcla al baño maría o en microondas a intervalos breves, removiendo con frecuencia para evitar que se queme.
- Cuando esté fundido y homogéneo, retíralo del calor.
- Integra el arroz inflado y mezcla con suavidad para recubrir todos los granos. No añadas el arroz inflado hasta que el chocolate haya bajado unos grados para que no se ablande.
- Forra un molde rectangular o un cartón de leche abierto longitudinalmente con papel de horno.
- Vierte la mezcla y alisa la superficie con una espátula.
- Deja reposar a temperatura ambiente y, después, refrigera durante al menos 4 horas hasta que esté bien sólido.
- Desmolda y guarda envuelto en papel film.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Un molde estándar de turrón (alrededor de 18 x 8 cm) proporciona entre 8 y 10 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: aprox. 215 kcal
- Grasas: 12 g
- Hidratos de carbono: 24 g
- Azúcares: 19 g
- Proteínas: 3 g
- Fibra: 1,1 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El turrón puede conservarse hasta tres semanas en un recipiente hermético, en lugar fresco y seco, lejos de fuentes de calor y humedad. Evitar el frigorífico para que no pierda textura y brillo.