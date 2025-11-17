Marco Asensio presenta a su nueva pareja, Lavinia León: discreta, creadora de contenido y su compañera de viaje

Marco Asensio y Lavinia León (EUROPA PRESS).

El Santiago Bernabéu vivió este domingo una noche insólita: el templo madridista se transformó en sede de la NFL para acoger el duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Más allá del espectáculo deportivo, la grada se llenó de rostros conocidos de la política, la cultura y el deporte. Entre ellos, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso o el matrimonio formado por Tamara Falcó e Íñigo Onieva, recién llegados de unos días de descanso campestre.

Pero quien acaparó buena parte de miradas fue Marco Asensio, que regresó al estadio en el que vivió sus mejores años como futbolista del Real Madrid. Lo hizo acompañado por la mujer que, desde hace meses, centra la atención de sus seguidores: Lavinia León, la joven con la que mantiene una discreta relación y con la que posó por primera vez en un acto público.

Aunque apenas se conocen detalles sobre Lavinia —fuera de su faceta como creadora de contenido, con algo más de 10.000 seguidores en Instagram—, lo cierto es que su presencia junto al delantero del Fenerbahçe marca un “antes y un después” en su relación. Hasta ahora, ambos habían llevado su historia con máxima discreción, limitándose a compartir en redes imágenes de viajes o lugares que sugerían que pasaban tiempo juntos, aunque sin mostrarse directamente.

Lavinia León en una imagen compartida (@lavinialeonh).

Su romance empezó a tomar forma mediática a comienzos de verano, cuando la revista ¡HOLA! difundió unas fotografías de la pareja disfrutando de un día en yate en la costa Amalfitana. Las imágenes llegaban poco después de que ambos coincidieran en localizaciones similares durante un viaje a Tailandia, alimentando así las sospechas sobre un noviazgo que ya no se oculta.

La relación, según muestran sus publicaciones, se desarrolla a distancia. Mientras Lavinia reparte su vida entre Mallorca y Madrid, Asensio se encuentra instalado en Estambul tras su reciente fichaje por el Fenerbahçe. Y es que, tras no entrar en los planes de Luis Enrique en el PSG, el mallorquín buscó una salida que le permitiera volver a tener protagonismo sobre el campo.

Marco Asensio y Lavinia León en el partido de la NFL en el Bernabéu (EUROPA PRESS).

Su nueva vida tras un divorcio mediático

Este nuevo capítulo amoroso llega pocos meses después de que el futbolista hiciera pública su separación de Sandra Garal, con quien contrajo matrimonio en julio de 2023. Ambos anunciaron la ruptura en junio de 2024, asegurando que la decisión fue consensuada y tomada tras un periodo de reflexión.

Asensio agradeció públicamente el tiempo compartido con la arquitecta: “Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo vivido a su lado. Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho y con la que he tenido el placer de compartir un tiempo importante de mi vida”, afirmó entonces.

Por su parte, Garal, que ha comenzado una relación con el jugador de pádel Ale Galán, en su momento se sinceró con ¡Hola!: “Estoy bien. Ahora lo que quiero es estar tranquila. Las parejas tienen crisis. A veces se superan y otras, no. Así se ha dado y ya está“. Y confesó: ”Ha sido una relación muy bonita. Marco ha sido una pareja y un marido espectacular. Hemos pasado momentos increíbles y le deseo lo mejor”.

Sandra Agal y Marco Asensio (@ssandragaral).