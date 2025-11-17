España

Marco Asensio presenta a su nueva pareja, Lavinia León: discreta, creadora de contenido y su compañera de viaje

La pareja ha hecho oficial su relación en el partido de la NFL del Santiago Bernabéu este domingo

Guardar
Marco Asensio y Lavinia León
Marco Asensio y Lavinia León (EUROPA PRESS).

El Santiago Bernabéu vivió este domingo una noche insólita: el templo madridista se transformó en sede de la NFL para acoger el duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Más allá del espectáculo deportivo, la grada se llenó de rostros conocidos de la política, la cultura y el deporte. Entre ellos, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso o el matrimonio formado por Tamara Falcó e Íñigo Onieva, recién llegados de unos días de descanso campestre.

Pero quien acaparó buena parte de miradas fue Marco Asensio, que regresó al estadio en el que vivió sus mejores años como futbolista del Real Madrid. Lo hizo acompañado por la mujer que, desde hace meses, centra la atención de sus seguidores: Lavinia León, la joven con la que mantiene una discreta relación y con la que posó por primera vez en un acto público.

Aunque apenas se conocen detalles sobre Lavinia —fuera de su faceta como creadora de contenido, con algo más de 10.000 seguidores en Instagram—, lo cierto es que su presencia junto al delantero del Fenerbahçe marca un “antes y un después” en su relación. Hasta ahora, ambos habían llevado su historia con máxima discreción, limitándose a compartir en redes imágenes de viajes o lugares que sugerían que pasaban tiempo juntos, aunque sin mostrarse directamente.

Lavinia León en una imagen
Lavinia León en una imagen compartida (@lavinialeonh).

Su romance empezó a tomar forma mediática a comienzos de verano, cuando la revista ¡HOLA! difundió unas fotografías de la pareja disfrutando de un día en yate en la costa Amalfitana. Las imágenes llegaban poco después de que ambos coincidieran en localizaciones similares durante un viaje a Tailandia, alimentando así las sospechas sobre un noviazgo que ya no se oculta.

La relación, según muestran sus publicaciones, se desarrolla a distancia. Mientras Lavinia reparte su vida entre Mallorca y Madrid, Asensio se encuentra instalado en Estambul tras su reciente fichaje por el Fenerbahçe. Y es que, tras no entrar en los planes de Luis Enrique en el PSG, el mallorquín buscó una salida que le permitiera volver a tener protagonismo sobre el campo.

Marco Asensio y Lavinia León
Marco Asensio y Lavinia León en el partido de la NFL en el Bernabéu (EUROPA PRESS).

Su nueva vida tras un divorcio mediático

Este nuevo capítulo amoroso llega pocos meses después de que el futbolista hiciera pública su separación de Sandra Garal, con quien contrajo matrimonio en julio de 2023. Ambos anunciaron la ruptura en junio de 2024, asegurando que la decisión fue consensuada y tomada tras un periodo de reflexión.

Asensio agradeció públicamente el tiempo compartido con la arquitecta: “Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo vivido a su lado. Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho y con la que he tenido el placer de compartir un tiempo importante de mi vida”, afirmó entonces.

Por su parte, Garal, que ha comenzado una relación con el jugador de pádel Ale Galán, en su momento se sinceró con ¡Hola!: “Estoy bien. Ahora lo que quiero es estar tranquila. Las parejas tienen crisis. A veces se superan y otras, no. Así se ha dado y ya está“. Y confesó: ”Ha sido una relación muy bonita. Marco ha sido una pareja y un marido espectacular. Hemos pasado momentos increíbles y le deseo lo mejor”.

Sandra Agal y Marco Asensio
Sandra Agal y Marco Asensio (@ssandragaral).

Temas Relacionados

Marco AsensioFutbolistasFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El alcalde de Alpedrete cuestiona que el asesinato de la mujer de 60 años sea violencia de género: “Quería mucho a su mujer”

El regidor del PP sostiene que el hombre “sucumbió a la presión” de su situación psicológica y que el crimen “no ha sido por odio”

El alcalde de Alpedrete cuestiona

La bombona de butano encadena su tercera bajada de precio: esto costará a partir del martes

El precio de la bombona de butano está regulado y se actualiza cada dos meses según una fórmula que pondera varios componentes

La bombona de butano encadena

Un medicamento consigue acabar con los antojos de comida: solo dura seis meses

El estudio sobre una mujer de 60 años con obesidad resistente al tratamiento y diabetes tipo 2 ha logrado alterar el núcleo accumbens

Un medicamento consigue acabar con

Sopa de pescado, una receta tradicional y sabrosa a base de merluza, gambas y moluscos

Un plato de cuchara nutritivo, reconfortante, ligero y sabrosísimo, gracias a la preparación de un fumet o caldo de pescado

Sopa de pescado, una receta

Números ganadores del Super Once del 17 noviembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Números ganadores del Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El alcalde de Alpedrete cuestiona

El alcalde de Alpedrete cuestiona que el asesinato de la mujer de 60 años sea violencia de género: “Quería mucho a su mujer”

La jueza de la DANA cita a declarar a la directora general de la Secretaría del President por una llamada con Mazón a las 19:42h

La Audiencia Nacional evaluará por videoconferencia la salud de Jordi Pujol antes del inicio del juicio

Las cuentas del partido de la NFL en Madrid: Ayuso y Almeida han pagado 3,3 millones de euros y los turistas han dejado 22 millones solo en comidas

Rufián, a Mazón: “Le digo a la cara que es un inútil, un mentiroso, un miserable y un psicópata, y ojalá pague con la cárcel”

ECONOMÍA

La bombona de butano encadena

La bombona de butano encadena su tercera bajada de precio: esto costará a partir del martes

Números ganadores del Super Once del 17 noviembre

España arrasa en Europa: la Comisión Europea anuncia que será la economía de la zona euro que más crecerá hasta 2027

Precio de la luz bajará este 18 de noviembre: estas son las horas más baratas del día

El Gobierno avisa a los comercios: vigilará las “falsas rebajas” del Black Friday e investigará “otras prácticas comerciales desleales”

DEPORTES

El exjugador Dani Benítez habla

El exjugador Dani Benítez habla del error que destrozó su carrera: “Me metí una raya de cocaína creyendo que iba a estar mejor para ir a entrenar”

Luca Zidane aprovecha el viaje de su selección a Arabia Saudí para visitar La Meca antes comenzar la recuperación de su lesión

El FC Barcelona regresa al Camp Nou: el Ayuntamient ha dado autorización y el primer partido será ante el Athletic

Fernando Alonso analiza el cambio de reglamento que llegará a la Fórmula 1 en 2026: “El deporte mantiene su identidad”

El histórico entrenador de tenis de las hermanas Williams se rinde ante Alcaraz: “Es el jugador más completo de la historia en cuanto a calidad”