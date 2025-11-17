España

Rappel carga duramente contra la hija de Encarnita Polo tras su muerte: “Sobra en el funeral después de abandonar a su madre”

El vidente, que era gran amigo de la cantante, se ha mostrado tajante con la única descendiente de Encarnita, Raquel Waitzman Polo

Rappel para Infobae España
Rappel para Infobae España (Noelia Tabanera).

La muerte de Encarnita Polo, icono de la copla y del pop español, ha sido una gran sorpresa, no solo por su pérdida, sino por el motivo de su fallecimiento.

La artista, de 86 años, murió el pasado 14 de noviembre en la Residencia Decanos de Ávila en circunstancias que inicialmente fueron comunicadas como naturales, pero que la investigación policial ha reorientado hacia un presunto homicidio. Las primeras pesquisas apuntan a que Polo habría sido estrangulada mientras dormía por un compañero del centro, un hombre octogenario con un cuadro de demencia que residía en el módulo de Psiquiatría.

Según fuentes policiales, el presunto agresor habría abandonado su unidad, accedido al área donde descansaba la cantante y la atacó sin motivo claro, aunque los investigadores no descartan un episodio de obsesión. El hombre permanece bajo custodia en el Hospital Provincial de Ávila mientras se esclarecen los hechos.

Encarnita Polo en imagen de archivo
Encarnita Polo en imagen de archivo (Europa Press)

La gravedad del caso ha desatado numerosas reacciones en el ámbito artístico, pero ninguna tan contundente como la de Rappel. El popular vidente, amigo cercano de Polo, ha expresado públicamente su indignación no solo por la muerte de la artista, sino también por lo que considera un abandono por parte de su hija, Raquel Waitzman Polo.

En declaraciones a Europa Press, Rappel ha sido tajante al asegurar que “nunca tendría que haberla ingresado en un centro”, insistiendo en que Encarnita “estaba estupendamente bien” para vivir en su casa. “Era coqueta, presumida, una mujer que se arreglaba todos los días”, ha recordado, subrayando que, a su juicio, la cantante habría podido mantenerse en su hogar.

El vidente ha criticado duramente la decisión de ingresarla en una residencia y ha ido más allá al insinuar intereses económicos detrás de esa elección. “A Encarnita sí han sabido venderle los pisos… Que le hayan vendido su casa y sus pertenecías, y que ahora estuviera sola, como un perro, hasta que uno con la puerta abierta la ha matado… Me parece que no tiene perdón de Dios”, ha declarado visiblemente afectado. Rappel ha asegurado que la artista mantenía intactas sus capacidades y que se encontraba emocionalmente activa, lo que, en su opinión, hace aún más dolorosas las circunstancias en las que murió.

Encarnita Polo, en 'Socialité'.
Encarnita Polo, en 'Socialité'. (Mediaset España)

La indignación del vidente también ha estado dirigida a la familia de la artista. De hecho, ha afirmado que la hija de Encarnita “sobra en el funeral”. Y ha lanzado una batería de preguntas que ponen en duda la gestión de su patrimonio y su acompañamiento afectivo. “¿Ahora va a ir al funeral a qué? ¿A recibir el pésame por haber abandonado a su madre? ¿Dónde están los pisos, las joyas, las pieles, las ropas, los recuerdos preciosos que tenía Encarna?”, se pregunta, dando a entender que parte de ese patrimonio podría haber desaparecido.

A la vez que ha reprochado lo que considera una falta de cuidado familiar, Rappel ha afirmado que ha intentado despedirse de su amiga de la manera que mejor sabe: mediante un ritual íntimo en su propio altar. Según ha relatado, encendió “unas velas blancas con azúcar” para pedir por el alma de la cantante, esperando que “desde el cielo la hayan acogido como se merece”. “Cuando un artista estaba enfermo, ella iba a verle; cuando alguien moría, era la primera en estar en el velatorio. Era muy querida por todo el mundo artístico”, ha recordado de Encarnita.

Una muerte trágica marcada por la violencia

Para el vidente, la tragedia de Polo no reside únicamente en la violencia de su muerte, sino en el hecho de que ocurriera “solita”, lejos de su entorno y en manos de otro residente que, según él, jamás debería haber podido acceder a su habitación. “La pobrecita ha desaparecido en manos de un hijo de su mala madre, que la ha destrozado en una habitación”, ha expresado el vidente con impotencia.

Por su parte, Rappel seguirá rezando por su amiga y ha anunciado que tiene intención de presentar condolencias a nadie. “No tengo que darle el pésame a nadie. Solo ponerle una velita a Encarna y pedir que Dios la acoja en su seno y le dé el lugar que se merece”, concluyó.

