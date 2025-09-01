Deportes

Las 10 transferencias más importantes en el cierre del mercado en Europa: un pase récord y tres estrellas argentinas

Los últimos movimientos que se dieron en el Viejo Continente. Los detalles

Guardar

Como es habitual en Europa, el cierre del libro de pases entrega sorpresas con equipos que refuerzan sus planteles y los movimientos más destacados cautivaron a los fanáticos del fútbol del Viejo Continente. El repaso de las diez operaciones más llamativas de las últimas horas.

1 Ederson Moraes

El arquero había manifestado sus intenciones de dejar el Manchester City y la sorpresa se confirmó cuando el Fenerbahce de Turquía apostó por el experimentado brasileño. La operación se hizo en una cifra cercana a los 15 millones de euros.

2 Victor Lindelöf

El central sueco terminó su contrato con el Manchester United y continuará su carrera en Aston Villa.

3 Randal Kolo Muani

El francés, que pertenece al PSG, estaba a préstamo en la Juventus y confiaba en renovar el vínculo. Sin embargo, la entidad parisina no acordó con el conjunto de Turín y cedió a la figura de la selección Le Bleu al Tottenham, donde será compañero del Cuti Romero.

4 Manuel Akanji

El defensor suizo dejará el Manchester City para sumar una nueva experiencia en el Inter de Milán. Se trata de un préstamo con un cargo de 2 millones de euros y una opción de compra valuada en 15 millones de la moneda europea.

5 Alexander Isak

Es una de las negociaciones que cautivó a la Premier League. Es que el Liverpool le pagará al Newcastle una cifra cercana a los 150 millones de euros por el delantero de 25 años. Se trata de la tercera operación más ostentosa de la historia, dado que sólo es superada por la inversión que hizo el PSG por Neymar (222 millones de euros) y Kylian Mbappé (180 millones). Dentro del Reino Unido, jamás un club apostó tanto por un futbolista.

6 Marco Asensio

El español con pasado en el Real Madrid se encontraba a préstamo en el Aston Villa, pero su pase pertenecía al PSG. Si bien tenía contrato con el club francés hasta junio de 2026, el Fenerbahçe desembolsó 8.5 millones de euros para sumarlo a su plantel.

7 Lucas Beltrán

El delantero con pasado en River dejará a la Fiorentina para sumarse al Valencia de España. Será una cesión por una temporada, sin opción de compra. La otra alternativa era el Olympique de Lyon, pero el argentino optó por el conjunto español.

8 Nico González

El delantero de La Scaloneta, de último paso por la Juventus, se sumará al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Será una cesión inicial con opción de compra que podría convertirse en una obligación por 33 millones de euros. La obligación de compra está vinculada al número de partidos que el ex Argentinos juegue en el Colchonero.

9 Jamie Vardy

El histórico goleador británico tuvo una emotiva despedida del Leicester. Después de 13 años, el delantero continuará su carrera en el Cremonese de Italia.

10 Alejandro Garnacho

Crédito: Prensa Chelsea
Crédito: Prensa Chelsea

Sin lugar en el Manchester United, el delantero argentino será compañero de Enzo Fernández en el Chelsea. El club de Stamford Bridge había comenzado las negociaciones con una oferta de 29 millones de euros, pero finalmente la transferencia se realizó en una cifra cercana a los 47 millones de esa moneda.

Temas Relacionados

deportes-internacionalManuel AkanjiEderson MoraesVictor LindelöfRandal Kolo MuaniNico GonzálezLucas BeltránMarco AsensioJamie VardyAlejandro Garnachodeportes-argentina

Últimas Noticias

Las enigmáticas fotos de Emma Raducanu con otro tenista en medio de los rumores de relación con Carlos Alcaraz

La británica se dejo ver con Benjamin Heynold, quien la acompañó en los últimos torneos

Las enigmáticas fotos de Emma

La historia secreta de las órdenes de Alpine: cuándo le pidieron a Gasly que dejara pasar a Colapinto en el GP de Países Bajos de F1

El equipo francés reveló el plan acordado previo a la carrera. Cuándo y en qué lugar del circuito se habilitaron los sobrepasos entre sus pilotos

La historia secreta de las

Messi llegó a la Argentina para jugar lo que podría ser su último duelo oficial como local con la Selección: el gesto con los hinchas

Luego de jugar la final de la Leagues Cup con el Inter Miami, la Pulga ya está en el Predio de la AFA

Messi llegó a la Argentina

Así será la semana de Los Pumas antes del choque con Australia: la agenda completa

La planificación incluye sesiones regenerativas, prácticas de alto ritmo y la definición de la formación titular

Así será la semana de

La concluyente respuesta de Maxi Salas cuando le consultaron sobre el duelo entre River y Racing por Copa Argentina

El delantero, cuyo pase desde la Academia al Millonario fue una de las novelas del mercado, palpitó el choque

La concluyente respuesta de Maxi
ÚLTIMAS NOTICIAS
Córdoba: una mujer de 82

Córdoba: una mujer de 82 años se cayó en un pozo de nueve metros y fue rescatada por un equipo de emergencia

La “bomba biológica” del océano Antártico: revelan el rol clave de una microalga en la captura de carbono

Liberaron al secretario general de ATE Córdoba que había sido detenido por intentar ingresar a la fuerza en la municipalidad

La recaudación tributaria aumentó por debajo de la inflación por la baja de retenciones y la eliminación del impuesto PAIS

La estrategia del Gobierno frente a la filtración de audios de Karina Milei: qué dice la denuncia

INFOBAE AMÉRICA
El déficit de habilidades digitales

El déficit de habilidades digitales expone a América Latina a un rezago estructural

Carlos Carvallo Spalding recibió la calificación “A” de Global Finance por el liderazgo en el Banco Central del Paraguay

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa recibirá al secretario de Estado de EEUU Marco Rubio

Crisis política en Francia: la ultraderecha francesa dijo que están listos para unos potenciales comicios anticipados

Guía completa para una experiencia mágica en los Disney Resort Hotels

TELESHOW
Juana Repetto habló de sus

Juana Repetto habló de sus malestares después de anunciar su embarazo: “Estoy como deshecha”

Christian Sancho contó por qué tuvo que ser internado de urgencia: “Tuve un cuadro de deshidratación”

Brandoni apoyó a Francella por la película Homo Argentum: “El está muy afectado, y a la vez muy contento por el extraordinario éxito”

Llegó a juicio el ataque de un viudo negro al ex novio de Lizy Tagliani: tres imputados

Georgina Barbarossa mostró su travesía por Tailandia: templos, sabores exóticos y una aventura de colores