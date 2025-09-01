Las 10 transferencias más importantes en el cierre del mercado en Europa: un pase récord y tres estrellas argentinas

Como es habitual en Europa, el cierre del libro de pases entrega sorpresas con equipos que refuerzan sus planteles y los movimientos más destacados cautivaron a los fanáticos del fútbol del Viejo Continente. El repaso de las diez operaciones más llamativas de las últimas horas.

1 Ederson Moraes

El arquero había manifestado sus intenciones de dejar el Manchester City y la sorpresa se confirmó cuando el Fenerbahce de Turquía apostó por el experimentado brasileño. La operación se hizo en una cifra cercana a los 15 millones de euros.

2 Victor Lindelöf

El central sueco terminó su contrato con el Manchester United y continuará su carrera en Aston Villa.

3 Randal Kolo Muani

El francés, que pertenece al PSG, estaba a préstamo en la Juventus y confiaba en renovar el vínculo. Sin embargo, la entidad parisina no acordó con el conjunto de Turín y cedió a la figura de la selección Le Bleu al Tottenham, donde será compañero del Cuti Romero.

4 Manuel Akanji

El defensor suizo dejará el Manchester City para sumar una nueva experiencia en el Inter de Milán. Se trata de un préstamo con un cargo de 2 millones de euros y una opción de compra valuada en 15 millones de la moneda europea.

5 Alexander Isak

Es una de las negociaciones que cautivó a la Premier League. Es que el Liverpool le pagará al Newcastle una cifra cercana a los 150 millones de euros por el delantero de 25 años. Se trata de la tercera operación más ostentosa de la historia, dado que sólo es superada por la inversión que hizo el PSG por Neymar (222 millones de euros) y Kylian Mbappé (180 millones). Dentro del Reino Unido, jamás un club apostó tanto por un futbolista.

6 Marco Asensio

El español con pasado en el Real Madrid se encontraba a préstamo en el Aston Villa, pero su pase pertenecía al PSG. Si bien tenía contrato con el club francés hasta junio de 2026, el Fenerbahçe desembolsó 8.5 millones de euros para sumarlo a su plantel.

7 Lucas Beltrán

El delantero con pasado en River dejará a la Fiorentina para sumarse al Valencia de España. Será una cesión por una temporada, sin opción de compra. La otra alternativa era el Olympique de Lyon, pero el argentino optó por el conjunto español.

8 Nico González

El delantero de La Scaloneta, de último paso por la Juventus, se sumará al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Será una cesión inicial con opción de compra que podría convertirse en una obligación por 33 millones de euros. La obligación de compra está vinculada al número de partidos que el ex Argentinos juegue en el Colchonero.

9 Jamie Vardy

El histórico goleador británico tuvo una emotiva despedida del Leicester. Después de 13 años, el delantero continuará su carrera en el Cremonese de Italia.

10 Alejandro Garnacho

Crédito: Prensa Chelsea

Sin lugar en el Manchester United, el delantero argentino será compañero de Enzo Fernández en el Chelsea. El club de Stamford Bridge había comenzado las negociaciones con una oferta de 29 millones de euros, pero finalmente la transferencia se realizó en una cifra cercana a los 47 millones de esa moneda.