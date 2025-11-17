Ocho años de la boda secreta de Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo: de sus disfraces de Marilyn y Elvis a sus declaraciones más románticas

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en una imagen de archivo. (Europa Press)

Han pasado ya ocho años desde que Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo sorprendieran al mundo con su boda secreta en Las Vegas, una ceremonia que sigue siendo recordada por su espontaneidad, su carácter simbólico y la complicidad que desprendían ambos. El enlace tuvo lugar el 17 de noviembre de 2017 en la mítica Little White Wedding Chapel, uno de los escenarios más singulares de la ciudad. Allí, lejos de formalidades y protocolos, la duquesa de Montoro y el presidente de Universal Music España se dieron el “sí, quiero” disfrazados nada menos que de Marilyn Monroe y Elvis Presley, respectivamente. Una imagen que dio la vuelta a la prensa cuando la pareja decidió compartirla en sus redes sociales días después.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo el día de su boda. (Instagram @eugeniamartinezdeirujo)

Eugenia aclaró enseguida que aquel momento, pese al aire divertido, no fue en absoluto una broma. “No fue ningún paripé, fue una boda de verdad”, dijo entonces, reafirmándose en que esa manera tan libre y creativa de celebrar su amor encajaba con ellos. Narcís, por su parte, explicó que la ceremonia surgió casi de improviso durante un viaje a Estados Unidos por los Latin Grammy, y que no pudieron resistirse al encanto kitsch de Las Vegas y su celebración “a lo Elvis”.

Desde entonces, la pareja ha demostrado una unión sólida como pocas. En 2022, regresaron a la ciudad para renovar sus votos, esta vez caracterizados como Danny Zuko y Sandy de Grease, en una celebración rodeada de amigos íntimos y con Rosario Flores como madrina. Un gesto que confirmaba que su historia está marcada por el humor y la libertad de hacer las cosas a su manera.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo el día de su boda. (Instagram @eugeniamartinezdeirujo)

Gritando su amor a los cuatro vientos

A lo largo de estos años, Eugenia ha hablado en numerosas ocasiones del impacto tan positivo que Narcís ha tenido en su vida. Lo ha descrito como un hombre “con una serenidad aplastante, inteligentísimo y con quien me río muchísimo”, añadiendo que es una persona buena y equilibrada. En más de una ocasión ha reconocido abiertamente que “se le cae la baba” con él y que cada día lo admira más. Estas declaraciones, siempre cargadas de ternura, muestran la profunda admiración y el cariño sincero que siente por su marido.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo llegan a la iglesia del Cristo de los Gitanos. (Europa Press)

Narcís tampoco ha escatimado en elogios hacia Eugenia, a quien ha definido públicamente como “una mujer encantadora, muy inteligente y un amor de mujer”. También ha expresado que desea vivir su relación con naturalidad, respeto y discreción, lo que refleja su manera de proteger su vida íntima y su compromiso con la estabilidad y serenidad que ambos han construido juntos. Para él, Eugenia ha sido una compañera vital y luminosa, y así lo ha hecho saber cada vez que ha tenido oportunidad.

Ocho años después de aquella boda tan diferente, la pareja continúa celebrando su historia de amor sin artificios, sin necesidad de grandes gestos públicos y siempre desde el humor, la libertad y una enorme complicidad. Su relación se ha consolidado como una de las más sólidas del panorama social español, marcada por el cariño, la admiración mutua y ese espíritu rebelde que convirtió su boda en una escena digna de película.