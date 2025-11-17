España

Los médicos forenses concluyen que Jordi Pujol sufre un “deterioro cognitivo moderado” y no está en condiciones de ser juzgado

Un informe de la Audiencia Nacional concluye que el expresidente catalán carece de capacidad física y cognitiva para comparecer y ejercer su defensa

El expresidente de la Generalitat,
Los médicos forenses que han evaluado al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol han determinado que padece un “deterioro cognitivo moderado”, una condición que, según su informe, le impide disponer de las capacidades físicas y mentales necesarias para participar en un juicio y para ejercer su defensa de manera adecuada.

El dictamen, al que tuvo acceso EFE, fue solicitado por la Audiencia Nacional después de que la defensa del expresidente —hospitalizado en Barcelona a causa de una neumonía— reclamara que se valorara su estado y que, en caso de celebrarse el juicio, se le permitiera seguirlo por videoconferencia.

Tras recibir el informe forense, el tribunal ha emitido una providencia en la que cita a Pujol para ser examinado el próximo lunes, justo antes del inicio de la vista oral. La Audiencia ha aceptado también que ese reconocimiento pueda realizarse por vía telemática si su estado de salud no permite un desplazamiento.

