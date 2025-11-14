Espana agencias

Médicos forenses evalúan a Jordi Pujol para que la AN decida si debe viajar a Madrid por el juicio

Guardar

Un grupo reducido de médicos forenses del Institut de Medicina Legal i Cincies Forenses de Cataluña (Imelec) han evaluado al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, para determinar si puede someterse al juicio que empezará el próximo 24 de noviembre en la Audiencia Nacional, según ha avanzado 'Catalunya Radio'.

Según ha podido saber Europa Press, fue el jueves pasado cuando los facultativos se desplazaron hasta el domicilio del expresidente y le realizaron varias pruebas con el fin de determinar si está en condiciones de desplazarse hasta Madrid.

La Audiencia Nacional ordenó que se practicara este reconocimiento médico a la vista de los informes aportados por la defensa de Pujol sobre su estado de salud, incluido uno sobre sus capacidades cognitivas, dado que el expresidente tiene 95 años.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tellado critica la "euforia" de Bolaños con informe del abogado del TJUE sobre la amnistía: "Hace una lectura parcial"

Tellado critica la "euforia" de

Un taxista niega abusos y vídeos sexuales a amigas de sus hijos pese a la prueba hallada en su móvil

Un taxista niega abusos y

Nogueras insiste en que no "hay diálogo ni relación" con el Gobierno y en que Junts votará en contra de sus leyes

Nogueras insiste en que no

La repetición del juicio por la muerte del bebé arrojado a un contenedor en Mallorca arrancará en marzo

La repetición del juicio por

Bolaños subraya que la nueva LECrim no obedece a causas actuales y acusa a Sumar de defender la acción popular como Vox

Bolaños subraya que la nueva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Estas tres averías pueden costarte

“Estas tres averías pueden costarte 15.000 euros”: un experto en coches explica cómo evitarlas

Un hombre pilota sin licencia un avión Boeing A320 con pasajeros a bordo por toda Europa

La UCO de la Guardia Civil registra las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao buscando supuestos amaños de contratos en la trama Ábalos-Cerdán

El juez procesa a Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Mouliaá

Así son los nuevos vehículos blindados alemanes ‘Schakal’: combinan dos carros de combate diferentes y tienen defensa antidrones

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 14 noviembre

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 14 de noviembre

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras vencer a Musetti en las ATP Finals y asegurar su puesto en lo alto del ranking: “Significa un mundo para mí ser número uno”

Así te hemos contado la victoria de Carlos Alcaraz ante Lorenzo Musetti por 2-0 (6-4 y 6-1) en las ATP Finals

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid: ha sido su tío

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”