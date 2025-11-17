Jordi Pujol evoluciona "positivamente" de la neumonía por la que sigue ingresado en Barcelona

El exdiputado de CiU en el Parlament e hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, Oriol Pujol Ferrusola, ha explicado que su padre está estable y evoluciona "positivamente" de la neumonía por la que ingresó este domingo en la Clínica Sagrada Família de Barcelona.
En declaraciones a los medios este lunes, Oriol Pujol ha detallado que "la fiebre prácticamente le ha desaparecido, pero tiene un problema respiratorio, una insuficiencia respiratoria", que ha descrito como un poco aguda.
También ha asegurado que el pronóstico médico habla de estabilidad, y ha añadido que probablemente permanecerá ingresado "hasta el jueves".
Últimas Noticias
El abogado de Puigdemont pide al TC abstraerse de la agenda política y resolver "conforme a derecho"
El acusado de provocar un incendio en el monte Naranco de Oviedo en 2023 acepta 8 años de prisión
Puente cree que Junts se "autolesiona" como Cs o Podemos y avisa: "La Legislatura tiene aliento hasta el último aliento"
Otegi (EH Bildu) dice que dirigentes como Ayuso "quedan en ridículo con su continua tentación de embarrarlo todo"
El decano del ICAM cree que hay indicios "más que concurrentes" para condenar al fiscal general del Estado
MÁS NOTICIAS