Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

El proceso judicial dará comienzo el próximo 24 de noviembre

El expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha sido ingresado en la clínica Sagrada Familia de Barcelona debido a una neumonía leve. Según ha avanzado este domingo El Suplement de Catalunya Radio y ha confirmado La Vanguardia, Pujol habría sido hospitalizado tras la revisión de un médico forense, que debía determinar si su estado de salud le permitiría desplazarse a Madrid para participar en el proceso judicial que le investiga a él y varios miembros de su familia por corrupción.

La Audiencia Nacional espera comenzar el próximo lunes 24 de noviembre el juicio por la fortuna oculta del expresident, así como la implicación de su familia en el presunto delito. El pasado viernes, un médico forense examinó al acusado para determinar si podría desplazarse y atender presencialmente las vistas judiciales en Madrid o si, como solicitan los abogados de la defensa, podría comparecer de forma telemática desde Cataluña.

De hecho, Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente catalán, ha asegurado recientemente en una entrevista a Catalunya Ràdio que su padre “tiene ganas” de ir a juicio, si bien su cuerpo “no aguanta”. Según Oriol Pujol,en ocasiones, a su padre “le cuesta recordar los nombres de los hijos” y que presenta “marcadores de alzhéimer”. Según sus palabras, “cognitivamente, es una persona de 95 años con algunas carencias importantes, pero bastante lúcido y bastante bien”.

A pesar de la fragilidad física que atraviesa el exmandatario catalán, su hijo ha subrayado que “no es un hombre inservible al que haya que inhabilitar”. Oriol Pujol ha detallado que su padre “arrastra dolor” y que, aunque su cuerpo está “castigado, débil, frágil”, mantiene la voluntad de comparecer ante la justicia. “En ningún caso mi padre está pidiendo no ir a juicio. Mi padre quiere ir a juicio”, ha recalcado durante la conversación con Catalunya Ràdio.

Fiscalía y Abogacía del Estado solicitan penas de prisión y multas millonarias

La situación judicial de la familia Pujol se ha agravado tras la petición de la Fiscalía, que ha solicitado nueve años de cárcel para Jordi Pujol i Soley. Para sus siete hijos, el Ministerio Público reclama penas que van desde los ocho años hasta los 29 años de prisión en el caso del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias. Por su parte, la Abogacía del Estado no ha dirigido su escrito de acusación contra el expresidente catalán, pero sí ha solicitado 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros para Jordi Pujol Ferrusola.

Los delitos imputados a los miembros de la familia incluyen asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución.

*Noticia en ampliación

