El ‘ex número dos’ de Emergencias declaró que el CECOPI tardó una hora en enviar el mensaje de alerta el día de la DANA: “Podía generar incluso más lío”

El exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso (Rober Solsona - Europa Press)

Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias y uno de los dos imputados en la causa de la DANA, declaró el pasado 11 de abril ante la jueza y aseguró que el día 29 de octubre se tardó una hora en enviar el mensaje de alerta.

En el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Infobae España, se recoge que fue el subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, “el primero en plantar un mensaje, por el peligro en el embalse de Forata”, ya que en más de una ocasión mencionó que no se debió al peligro en el barranco del Poyo.

“Una vez lo plantea hubo un debate del jefe del consorcio (coordinador del comité de medios) y otro técnico, el jefe de seguimiento, sobre si enviar o no un mensaje, ya que decían que el mensaje podía generar incluso más lío”, relató, añadiendo que la conversación duró poco y se decidió hacerlo. En todo esto aseguró que él estaba a favor de mandarlo y que se decidió sobre las 19:15.

No querían que el contenido del mensaje fuera “excesivamente alarmante” y que fuera “comprensible, sencillo y fácil de entender”. Suárez y otro funcionario fueron los encargados de redactarlo, pero también había que “mecanizarlo y validarlo”. Hubo que buscar un funcionario para que lo validara y no se hizo hasta las 20:15. “Ese mensaje no era para el Poyo”, remarcó.

Pilar Bernabé y la CHJ

En todas estas decisiones en ningún momento aparece el nombre del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Si que habló de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que según esta versión, estuvo conectada telemáticamente, “no sabe porque, porque estaba a 15 minutos en coche”, en un intento de ponerla en el foco de las medidas que se llevaron a cabo ese día.

De Bernabé también mencionó que le había llegado el correo enviado desde la CHJ sobre la subida del caudal del barranco del Poyo, pero que “no lo comunicó”. Este mensaje no llegó nunca al CECOPI y según Argüeso si que lo había recibido Suárez, que tampoco informó del mismo, aunque no cree que fuera por “mala fe”, sino porque “a lo mejor no lo leyó”.

Una vez más culpó a Miguel Polo Cebellán, presidente de la CHJ, que se encontraba en el CECOPI como representante de esta institución y al parecer “no dijo nada, ni informó de la situación”, porque cree “que Polo tampoco sabía del correo”. Argüeso explicó que se enteró de la situación por la gente que contactó con él sobre lo “que estaba pasando”.

La convocatoria del CECOPI

Sobre la declaración del CECOPI declaró que la decisión se tomó sobre las 15:00 tras una llamada del alcalde de Requena en la que explicaba lo que “estaba pasando en el municipio y lo que estaban viendo”. En ese momento el barranco del Poyo llevaba 1 cm de agua, por lo que no se convocó por ello.

En el momento en el que se decretó la alarma, aseguró que él dejó de tener competencias, que ya eran los alcaldes los responsables. Él solo era el director del plan de emergencias.

Llegó a las 16:20 y el CECOPI se convocó a las 17:00 y su único papel dentro del mismo fue intentar agilizar todo e incluso “echar alguna bronca”. “Según el plan no se especifica quién hace lo que hace, que en Valencia la Ley de Emergencias no especifica, por lo que él no era jefe de nada y solo podía dar su opinión”, declaró.

Sobre el papel de Mazón, explicó que el president de la Generalitat no es miembro del CECOPI, por lo que “no fue convocado y su ausencia no supuso un retraso”. “Cuando llegó el Señor Mazón no se retrasó la toma de decisiones ni siquiera unos minutos”, ya que el CECOPI estaba codirigido por las dos codirectoras y no por el president.