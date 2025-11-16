Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

El exjefe del Consell, Carlos Mazón, comparece en Les Corts Valencianes. (Europa Press)

El expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, será interrogado este lunes en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas sobre su gestión al frente de la emergencia de la DANA que provocó 229 muertes en Valencia el pasado 29 de octubre de 2024.

El exjefe del Consell enfrenta así la segunda comisión de investigación tras comparecer la semana pasada en Les Corts. No obstante, esta vez será más complicado para él, principalmente porque juega fuera de casa. En Valencia, el PPCV tiene mayoría en la Mesa de la Cámara, lo que fue aprovechado para imponer los tiempos y un formato favorable para el expresident.

Lejos de aclarar las contradicciones de su relato, Mazón se limitó allí a leer un discurso preparado de 23 minutos en el que se dedicó a depurar las responsabilidades en la Aemet y la Conferencia Hidrográfica del Júcar, organismos dependientes del Gobierno. “Poco tenía que aportar yo a la emergencia”, fueron las palabras que resumieron aquella criticada intervención. De hecho, la Mesa de la Cámara controlada por PP y Vox vetó la presencia de los familiares de las víctimas, quienes a día de hoy no han comparecido en esa comisión de investigación.

Mazón no podrá repetir la estrategia

El interrogatorio en el Congreso dará comienzo a las 10:30 de la mañana y tendrá un formato pregunta-respuesta similar al que se enfrentó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado por el caso Koldo. Mazón será el primero en comparecer y habrá que esperar al 24 de noviembre para que hagan lo propio el presidente de la diputación Valenciana, Vicent Mompó, y la exsenadora Susana Camarero, también citados.

Cada grupo parlamentario tendrá 20 minutos para formular sus preguntas. En este sentido, la líder de la oposición valenciana, la candidata socialista y ministra de Igualdad, Diana Morant, ha avisado de que no le valdrá la misma estrategia: “No nos va a valer en ningún caso que venga a leer ni diez folios, ni 15 folios, ni 20 folios”.

Mazón dimite como presidente de la Comunidad Valenciana: "Ya no puedo más".

Y Mazón afrontará el interrogatorio sin el apoyo de los suyos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo no estará presente, ya que ha convocado a los suyos en la calle Génova 13 para la reunión de la Ejecutiva Nacional.

Feijóo marca distancias y reúne a los suyos en Génova

La razón de ello es que la Ejecutiva Nacional lleva meses marcando distancias con su barón valenciano, que desde la tragedia se ha convertido en un lastre para el presidente popular, que ha sido señalado —y castigado en las encuestas— por mantenerle en el puesto —en realidad no tiene capacidad directa para forzar su salida, pero sí puede presionar para ello—.

La tensión entre Valencia y Madrid alcanzó sus máximos en el funeral de Estado por el aniversario de la catástrofe. Preguntado por las diferentes versiones que ha dado Mazón sobre lo que hizo ese día —la última es que acompañó al parking a la periodista Maribel Vilaplana tras su comida en el restaurante El Ventorro—, Feijóo emplazó al entonces president a “dar todas las respuestas que sean necesarias” en sede parlamentaria.

El líder popular ha podido quitarse el peso de enfrentarse a las preguntas de los periodistas sobre esta cuestión porque “Mazón ya ha dimitido”. Pero el PP es consciente de que no conseguirá librarse del fantasma Mazón mientras continúe en funciones. Y eso depende de las negociaciones que lleve a cabo el sucesor designado, Juanfran Pérez Llorca, con Vox.