España

Una mujer deshereda a dos de sus hijos y el juez anula la disposición gracias al testimonio de una cajera de Mercadona

La Audiencia Provincial de Valencia concluye que no existió maltrato psicológico y que la ruptura familiar no justifica la desheredación

Guardar
Firma de un testamento.
Firma de un testamento.

La Audiencia Provincial de Valencia ha puesto punto final, al menos de momento, a un largo conflicto familiar con una sentencia que confirma que Teodora, fallecida en julio de 2021, desheredó sin causa real ni acreditada a dos de sus hijos: Melisa y Felicísimo. La resolución, fechada en abril de 2025, rechaza el recurso presentado por Felicísimo —uno de los afectados y a la vez recurrente— y confirma íntegramente el fallo del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Alzira dictado en 2022.

El tribunal concluye que no existió maltrato psicológico, ni de obra ni verbal por parte de Melisa hacia su madre, y que la desheredación incluida en el testamento de 2020 fue redactada de forma genérica, sin hechos concretos y sin pruebas que sostuvieran la acusación.

Teodora firmó en junio de 2020 ante un notario un testamento en el que desheredaba a dos de sus hijos, Melisa y Felicísimo, y extendía la sanción a parte de sus nietos mayores de edad. La testadora alegó que sus descendientes la habían maltratado de obra, una expresión jurídica que, según su propio texto, incluía maltrato psicológico, abandono y menosprecio.

Antonio Martínez, abogado: "Dejar en herencia un piso a todos los hijos puede degenerar en el heredero okupa"

Sin embargo, la Audiencia destaca que la cláusula estaba redactada con lenguaje jurídico copiado de sentencias del Tribunal Supremo, sin concretar hechos, fechas ni conductas precisas. Esa falta de concreción, unida a la obligación legal de los herederos de probar la certeza de la causa de desheredación, ha resultado definitiva: no había pruebas.

Discusiones familiares sí; maltrato, no

El tribunal analiza con detalle el conflicto familiar que explotó en febrero de 2019. Ese día, una fuerte discusión entre Melisa, su pareja y su madre provocó un distanciamiento que afectó a toda la familia. Varios hermanos sostuvieron que Melisa había abandonado a su madre durante los últimos años de vida de Teodora, y que ese distanciamiento le causó ansiedad y depresión. Sin embargo, la Audiencia concluye que los desencuentros familiares no constituyen maltrato psicológico ni justifican una desheredación.

La sentencia subraya que Melisa mantuvo cierta relación esporádica con su madre incluso después del incidente. La declaración coincidente de un testigo independiente —una empleada de Mercadona que veía a madre e hija hacer juntas la compra— reforzó esta conclusión.

La Audiencia Provincial cita abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo que, si bien permite incluir el maltrato psicológico como causa de desheredación, exige que exista un daño real acreditado sobre la salud mental del testador y que sea imputable al heredero.

La falta de relación, el alejamiento o el enfriamiento afectivo —afirma el fallo— no pueden considerarse, por sí solos, maltrato: “El abandono emocional pertenece al mundo de los sentimientos, no al del derecho”, recoge la sentencia. En este caso, ni la depresión ni la ansiedad de Teodora pueden atribuirse a una conducta reiterada de maltrato por parte de su hija, sino al deterioro general de la relación familiar, que afectó a varios de sus hijos, no solo a Melisa.

El recurso de Felicísimo, contradictorio y sin recorrido

El tribunal llama la atención sobre la posición peculiar de Felicísimo. Por un lado, él mismo impugnó su propia desheredación, que también fue anulada. Pero, por otro, recurrió la sentencia únicamente para defender que la desheredación de su hermana Melisa sí debía mantenerse.

Pese a esta contradicción, la Audiencia admite su legitimidad para recurrir, pero concluye que sus argumentos no se apoyan en pruebas ni desmontan la valoración del juez de primera instancia.

La sentencia impone a Felicísimo el pago de las costas del recurso, al considerar que no existían dudas razonables de hecho o de derecho. El tribunal recuerda que la jurisprudencia sobre esta materia es clara y consolidada. Contra esta resolución cabe todavía recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siempre que se justifique la existencia de interés casacional.

Temas Relacionados

HerenciasHerencias EspañaTestamentoSentenciasJuiciosJusticiaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un modelo de IA logra identificar signos tempranos de melanoma con más de un 90% de efectividad

La herramienta analiza imágenes de manchas en la piel y los datos clínicos de los pacientes

Un modelo de IA logra

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores

Alba Carrillo confiesa que se ha traído de Colombia una nueva ilusión amorosa: “Algo tengo con un patrón del Eje Cafetero”

La colaboradora de ‘D Corazón’ ha bromeado con sus compañeros tras su regreso de Latinoamérica para las grabaciones del programa ‘Hasta el fin del mundo’

Alba Carrillo confiesa que se

Condenan a Mercadona por despedir de forma improcedente a un trabajador que realizaba tareas cotidianas estando de baja por depresión

Un detective privado le vio fumando en su ventana, cargando bolsas y bebiendo alcohol, lo que, según la empresa, iba en contra de su proceso de reposo

Condenan a Mercadona por despedir

Ángel Gaitán, empresario, despide a un empleado por trabajar ebrio: “Una persona que gana un buen sueldo, que haga estas cosas… Yo no lo entiendo”

El mecánico y empresario ha utilizado TikTok para compartir esta difícil decisión laboral, marcada por la imprudencia del trabajador, que llevaba años en la empresa

Ángel Gaitán, empresario, despide a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a Mercadona por despedir

Condenan a Mercadona por despedir de forma improcedente a un trabajador que realizaba tareas cotidianas estando de baja por depresión

Multa de 270 euros para un hombre que fue pillado mientras realizaba un “acto de naturaleza sexual” con una vaca preñada en Galicia

Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

Masajes de 50 minutos, dos al mes, para que los operadores de ‘steadicam’ de Televisión Española puedan grabar con cámaras de 35 kilos

Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 noviembre

La cesta de la compra, cada vez más cara: el precio de los huevos sube un 21,7% y el del café un 17,6% en lo que va de año

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 noviembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

España arrasa 0-4 a Georgia

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”