España

Una mujer va a los tribunales tras ser desheredada por su madre en favor de su hermano: el juez le da la razón, no se demostró que la abandonara ni que le causara maltrato psicológico

La Audiencia Provincial de Valencia confirma que los motivos alegados por el testador deben acreditarse de forma concluyente y que la falta de relación familiar no basta para privar de la legítima a un heredero forzoso

Guardar
Firma de un testamento.
Firma de un testamento.

La Audiencia Provincial de Valencia ha resuelto un prolongado conflicto hereditario que enfrentaba a dos hermanos desde el fallecimiento de su madre en agosto de 2018. En una sentencia reciente, el tribunal ha confirmado la nulidad de la cláusula de desheredación incluida en el testamento otorgado por la causante en 2015, dando la razón a la hija, Joaquina, frente a su hermano, Alexis. El fallo establece que no existió causa legal suficiente para privar a la demandante de su legítima y que los supuestos motivos invocados —abandono y ausencia de cuidados— no quedaron probados.

El origen del litigio se remonta a septiembre de 2022, cuando el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrent estimó la demanda presentada por Joaquina y declaró nula la desheredación. El hermano recurrió aquella resolución ante la Audiencia Provincial, que ahora ha confirmado íntegramente la sentencia inicial e impuesto las costas del recurso al apelante.

El caso nació tras la lectura del testamento materno, en el que la testadora decidió excluir a su hija Joaquina de la herencia, alegando una supuesta falta de atención y un distanciamiento que calificaba de abandono. La afectada impugnó la cláusula al entender que la desheredación carecía de base legal y que el deterioro de la relación familiar no podía equipararse a un maltrato psicológico.

Antonio Martínez, abogado: "Dejar en herencia un piso a todos los hijos puede degenerar en el heredero okupa"

Alejamiento y daño emocional

Durante el proceso, ambas partes ofrecieron versiones opuestas. Mientras Joaquina reconocía la existencia de tensiones familiares, negaba haber descuidado a su madre y sostenía que el alejamiento fue mutuo y motivado por circunstancias externas. Por su parte, Alexis defendía que el testamento era plenamente válido, asegurando que su hermana había mostrado un desinterés prolongado hacia su madre y que esa conducta le causó un daño emocional evidente.

El tribunal valoró las pruebas testificales, entre ellas la declaración de una vecina de la causante, así como documentación y testimonios sobre la convivencia familiar. Ninguno de esos elementos permitió acreditar que el comportamiento de Joaquina constituyera abandono ni maltrato psicológico, según los parámetros del Código Civil.

La Audiencia Provincial centró su análisis en el artículo 853 del Código Civil, que solo admite la desheredación de los hijos por causas expresamente recogidas, como la negación de alimentos o el maltrato de obra e injurias graves. El tribunal recordó que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido incorporando el maltrato psicológico como posible causa de desheredación, pero siempre que se demuestre un daño efectivo, relevante y directamente imputable al heredero.

Ausencia de maltrato

La sentencia recalca que el distanciamiento familiar, por sí solo, no puede considerarse causa justa. La falta de relación debe ser fruto de una conducta reprochable del desheredado y haber generado un perjuicio físico o emocional cierto al testador. La Audiencia subraya además que la carga de la prueba recae en quien invoca la causa de desheredación, en este caso el hermano demandado.

“En la valoración global de los testimonios y documentos —afirma el tribunal— no se ha acreditado que la actora incurriera en una conducta que pueda calificarse de maltrato psicológico ni que haya existido abandono en los términos exigidos por la ley.”

Un fallo que refuerza el control judicial sobre las desheredaciones

El tribunal valenciano confirmó íntegramente la resolución de primera instancia y desestimó el recurso de Alexis, imponiéndole las costas procesales. También rechazó la impugnación parcial de Joaquina, al entender que las correcciones solicitadas no le causaban un perjuicio real ni afectaban al fondo del fallo.

Con esta decisión, la Audiencia Provincial reafirma la línea jurisprudencial que defiende una interpretación restrictiva de las causas de desheredación. El tribunal advierte de que permitir una ampliación de estos motivos supondría dejar en manos del testador la posibilidad de privar arbitrariamente a un heredero forzoso de su legítima, en contra del principio de protección de los derechos sucesorios.

La sentencia alude también a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo, que insiste en que el “desafecto” o la “falta de trato” no son, por sí mismos, justificativos de la desheredación. Para que esta medida prospere, debe existir una causa legalmente prevista y probada con claridad.

De hecho, el tribunal recuerda que la función de los jueces es precisamente garantizar que los testamentos respeten los límites que el Código Civil impone al libre ejercicio de la voluntad del testador. En palabras del fallo, “la legítima constituye un derecho irrenunciable en vida del causante y solo puede ser restringida por causas graves y demostradas”.

Un precedente que afianza la seguridad jurídica en materia sucesoria

La resolución de la Audiencia Provincial de Valencia, además de confirmar el derecho de Joaquina a percibir su legítima, contribuye a reforzar la seguridad jurídica en los procesos de desheredación. El fallo consolida el criterio de que el mero distanciamiento familiar no basta para excluir a un heredero forzoso, y que cualquier causa alegada debe estar debidamente probada.

El tribunal deja abierta la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siempre que se cumplan los requisitos legales. Mientras tanto, el caso se erige como un recordatorio de que los sentimientos personales o los conflictos familiares, por intensos que sean, no pueden prevalecer sobre las garantías que el ordenamiento jurídico establece en materia de sucesiones.

Temas Relacionados

HerenciasHerencias EspañaTestamentoSentencias EspañaTribunalesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Carles Espinosa, podólogo, sobre el éxito de las ‘barefoot’: “No diría que es una revolución, pero es un cambio de concepto”

El especialista advierte de que el calzado de moda “no es para todo el mundo”

Carles Espinosa, podólogo, sobre el

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 31 octubre

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once sorteo

India Martínez revela que no podría vivir de su hit más famoso ’90 minutos’: “Es de Vanesa Martín”

La cantante, que lleva dos décadas en la industria, confesó que pese a que “habrá gente que sí”, ella no es el caso

India Martínez revela que no

Día de todos los santos y otras efemérides del 1 de noviembre

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, estas son las de hoy

Día de todos los santos

Se inaugura un museo arqueológico adaptado a la Generación Z: más de 800.000 euros y 470.000 metros cuadrados

El proyecto fue propuesto en el siglo pasado y tras más de 20 años en construcción será inaugurado este sábado

Se inaugura un museo arqueológico
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo responde a las declaraciones

Feijóo responde a las declaraciones de Albares sobre el pasado colonial español en México: “Yo no me voy a avergonzar de la historia de mi país”

Una comunidad de vecinos consigue que una propietaria retire unos toldos y un armario con candado que había colocado en una terraza de uso privativo: la Justicia le obliga

La Justicia condena a Mapfre a pagar 5.475 euros por negar sin pruebas un robo de coche a uno de sus clientes

España reconoce el “dolor e injusticia” causados a los pueblos mexicanos: “Es parte de nuestra historia compartida. No podemos negarla ni olvidarla”

El rey Felipe VI afirma que Iberoamérica “tiene mucho que aportar” en los desafíos del futuro: “Nuestra comunidad tiene una fuerza singular y una historia compartida”

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 31 octubre

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 31 octubre

Lorena, dueña de una cafetería de especialidad, habla del tiempo que invierte: “Me gustaría algún día poder delegar y tener alguna tarde libre”

El Cádiz CF se convierte en el primer equipo español en cotizar en la Bolsa de Wall Street

Mapfre cae en bolsa un 5% tras presentar resultados y anunciar un nuevo dividendo

DEPORTES

El ciclista Oier Lazkano, suspendido

El ciclista Oier Lazkano, suspendido provisionalmente por la UCI por “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico

Sara Duque, la abogada e influencer que es profesora de idiomas de futbolistas: de Julián Álvarez a Trent Alexander-Arnold

Xabi Alonso afronta las preguntas sobre Vinícius: “El asunto quedó zanjado”

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo