España

Un juez anula la desheredación de una esposa y su hija por falta de pruebas de maltrato al fallecido y por las contradicciones de los testigos presentados por la única heredera

La Audiencia de Murcia da la razón a las demandantes y declara nulas las cláusulas testamentarias que las excluían de la herencia

Esther García López

Por Esther García López

Guardar
El tribunal de Murcia devolvió
El tribunal de Murcia devolvió la herencia a la esposa y a la hija excluidas por desheredación. (Getty)

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Murcia ha revocado la desheredación de una esposa y su hija, establecida en un testamento de 2019, al considerar que no existe justa causa de desheredación y que la parte demandada no ha acreditado la existencia de malos tratos, físicos ni psicológicos, contra el causante. Según la información contenida en la resolución judicial, la decisión fue adoptada por el tribunal el pasado 24 de junio de 2025, al estimar el recurso de apelación presentado por las excluidas en primera instancia.

La sentencia desestima los argumentos de la parte demandada, representada por Adela, quien había sido designada como heredera única en el testamento de Carlos Jesús, y mantiene la validez del resto de disposiciones testamentarias. El fallo detalla que la revocación se sustenta en la insuficiencia de las pruebas aportadas para justificar la desheredación, en especial las referidas a presuntos malos tratos o incumplimientos graves de los deberes conyugales y familiares.

Impugnación de dos cláusulas testamentarias

El conflicto entre las partes surgió tras el fallecimiento de Carlos Jesús, cuyo testamento, otorgado ante notario el 14 de marzo de 2019, desheredaba a su esposa, Verónica, y a su hija, Agustina. Ambas iniciaron un procedimiento civil en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Molina de Segura, solicitando la nulidad de las cláusulas que las excluían de la herencia por considerar que no concurrían causas legales para tal decisión.

En primera instancia, la juez rechazó las pretensiones de las demandantes, al entender que había quedado acreditada la existencia de causa para desheredarlas y les impuso las costas del proceso. Posteriormente, interpusieron recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia, argumentando que las pruebas presentadas por la demandada carecían de objetividad, presentaban contradicciones y no demostraban la comisión de malos tratos ni de incumplimientos graves de sus obligaciones familiares.

La sala abordó en profundidad el régimen legal sobre la desheredación en el derecho civil español, señalando que la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige una interpretación restrictiva y que corresponde a la persona designada como heredera probar la existencia de causas justificadas para privar de la legítima a los llamados a heredar. Conforme al artículo 850 del Código Civil, el desheredado puede negar las causas alegadas por el testador y corresponde entonces al heredero ofrecer la prueba de su certeza.

Entrevista a David Jiménez, abogado especializado en herencias.

“El maltrato psicológico solo puede dar lugar a la desheredación cuando produce un menoscabo relevante en la salud mental del causante y es imputable al legitimario“, recoge literalmente la sentencia. El fallo agrega que la ausencia de relación familiar, por sí sola, no constituye una causa suficiente de desheredación, salvo que se demuestre que esa falta de vínculo ha causado daño físico o psicológico al testador y ha sido provocada activamente por el desheredado.

Contradicciones en los testimonios

El tribunal consideró insuficientes los elementos aportados por la demandada para justificar la desheredación de Verónica y Agustina. Entre las pruebas figuraba una carta, supuestamente dictada por Carlos Jesús tras quedar parapléjico, donde exponía reproches y acusaciones contra su esposa e hija, así como testimonios de familiares y conocidos.

La sala observó que la autenticidad de la carta presentaba dudas, ya que el finado carecía de capacidad para escribir, no quedaba acreditada la identidad de quien materialmente la redactó y tampoco se aportó peritaje sobre la huella dactilar utilizada como firma.

En relación a la prueba testifical, la sentencia subraya las contradicciones existentes entre los testigos propuestos por ambas partes. Las cuidadoras consultadas durante el proceso afirmaron que Carlos Jesús siempre estuvo bien atendido y no observaron indicios de violencia ni abandono.

Por el contrario, los testigos presentados por la heredera sostuvieron sus acusaciones de malos tratos, pero incurrieron en inconsistencias y no pudieron justificar por qué, pese a conocer esos supuestos hechos, no los denunciaron ante las autoridades ni acudieron a centros médicos.

El fallo recalca además que uno de los testigos de la demandada tenía intereses personales en conflictos familiares anteriores relacionados con cuestiones económicas, lo que añade reservas sobre la imparcialidad de sus declaraciones.

Efectos de la sentencia

La Audiencia Provincial de Murcia determina que la nulidad se limita expresamente a las cláusulas de desheredación cuestionadas, manteniendo la validez del resto del testamento, incluida la institución de heredera en favor de Adela.

Las demandantes recuperan el derecho a la legítima, en los términos que marca el Código Civil: usufructo del tercio de mejora para la viuda y la porción de legítima estricta para la hija. El resto de disposiciones legales y testamentarias, así como los legados y facultades atribuidos a la heredera, no resultan afectados por la resolución.

La sentencia tampoco impone las costas del proceso a ninguna de las partes, ni en primera ni en segunda instancia. El fallo detalla que contra la decisión puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el plazo de veinte días desde la notificación, siguiendo los cauces previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Temas Relacionados

HerenciasHerencias EspañaTestamentoSentencias EspañaJuiciosJusticiaTribunalesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Insultos, puñetazos, estrangulamientos y persecuciones contra dos árbitros de 17 años: “El deporte se ha convertido en un reflejo de la sociedad”

El Sindicato Nacional de Árbitros emitió un comunicado exigiendo a los clubes asumir su responsabilidad

Insultos, puñetazos, estrangulamientos y persecuciones

Resultados de Eurojackpot: ganadores y números premiados

Estos son los números premiados del sorteo de hoy. Aquí puedes comprobar si eres uno de los ganadores

Resultados de Eurojackpot: ganadores y

La película que Jennifer Lawrence se arrepiente de haber hecho en su carrera: “Debí haberla escuchado”

La cantante británica Adele le advirtió que no aceptara el papel

La película que Jennifer Lawrence

Estos son los objetos que necesitas para que tu baño sea más bonito y práctico, según una experta: “Se colocan en segundos”

María Fernández explica a través de su cuenta de TikTok pequeños detalles útiles para decorar

Estos son los objetos que

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre la baja médica: “Solo en estos casos vas a cobrar todo el dinero”

La legislación y los convenios colectivos establecen normas específicas sobre la cantidad que puede recibir cada persona durante el periodo de incapacidad temporal

Ignacio de la Calzada, abogado,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre deberá seguir pagando

Un padre deberá seguir pagando 250 euros de pensión a su hija universitaria pese a no tener relación con ella: la Justicia rechaza su intento de anularla

La asesora de Begoña Gómez recurre la decisión de que su juicio por malversación se celebre con jurado

La Fiscalía niega que la labor de Begoña Gómez en la Complutense pueda calificarse como negocio y cuestiona la instrucción

Una madre divorciada consigue que la pensión para sus dos hijos suba de 500 a 700 euros: la Justicia señala que el padre gana casi el doble

Esta es la mejor ITV de España, según las reseñas de Google

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado,

Ignacio de la Calzada, abogado, sobre la baja médica: “Solo en estos casos vas a cobrar todo el dinero”

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

9 de cada 10 europeos considera crítica su salud financiera, según un informe

El precio de la vivienda usada sube un 17% interanual y representa el mayor incremento de los últimos 20 años

DEPORTES

Fue campeón mundial, combate el

Fue campeón mundial, combate el racismo y ha pasado por 10 equipos de baloncesto en EEUU: “La NBA es una versión moderna de la esclavitud”

Una estrella de la UFC se rinde ante Ilia Topuria: “Es el mejor luchador que jamás haya pisado la Tierra”

Ralf visita el restaurante favorito de su hermano Michael Schumacher, lleno de fotografías del campeón de F1: “Una imagen vale más que mil palabras”

Fueron sancionados por dopaje y ahora España les quita la condición de deportistas de alto rendimiento: de un escalador a un luchador olímpico

Jugó contra la selección española de baloncesto, amenazó a Cristiano Ronaldo y era de los más temidos de Juego de Tronos: la historia de Hafthor Björnsson