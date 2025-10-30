Pedro Sánchez comparece en el Senado por el caso Koldo, en directo: última hora de la presunta corrupción en el PSOE y el interrogatorio del PP

De izquierda a derecha, Jose Luis Ábalos, Santos Cerdán, Pedro Sánchez y Koldo García. (Montaje Infobae)

Pedro Sánchez comparece este jueves en el Senado a petición del PP en el marco de la comisión de investigación sobre la presunta corrupción en el PSOE. El principal partido de la oposición juega su estrategia a señalar, interrogar y tratar de poner contra las cuerdas al presidente del Gobierno por la causa que mantiene en prisión a su exsecretario de Organización en Ferraz, Santos Cerdán. También se encuentran imputados el exministro José Luis Ábalos y su exescolta, Koldo García, que pone nombre al caso.

El nombre y descripción precisos con el que está registrada en la Cámara alta es “Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme, y respecto a los presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación, directa o indirecta, o conexión con las mismas”.

La fecha no es casual. Este miércoles no fue un día fácil para el PP, con Carlos Mazón en la diana, pero no menos Alberto Núñez Feijóo por no haber forzado su dimisión un año después de la trágica DANA, que el presidente de la Comunidad Valenciana se pasó de sobremesa. En el funeral laico de Estado, familiares de víctimas gritaron e insultaron al barón autonómico, llamándole “rata” y “cobarde”. Con la intervención de Sánchez hoy, el PP pretende cambiar de tema, desviar el debate. Solo a su término se sabrá si lo ha logrado.