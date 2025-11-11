Mazón asegura que la gestión de la DANA se utiliza en su contra por el Gobierno y la izquierda: “Mi persona es la excusa para rehuir de la reconstrucción”

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparece en Les Corts, este 11 de noviembre de 2025. (REUTERS/Eva Manez)

Una semana -y un día- después de que anunciara su dimisión como president de la Generalitat -y el mismo día que se anuncia a su candidato como sucesor- Carlos Mazón comparece este martes en la comisión de investigación sobre la gestión de la DANA en las Corts Valencianes, que se cobró la vida de 229 personas. Fue el propio Mazón el que solicitó declarar voluntariamente “para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat”. Su intervención se produce siendo aún presidente en funciones y antes de que lo hagan las víctimas, que todavía no han sido citadas formalmente a declarar.

Tras unos 20 minutos en los que los diputados del PSOE, Compromís, PP y Vox han lanzado sus preguntas a Mazón, el actual president en funciones ha comenzado, de nuevo y como ya hizo durante la comparecencia de su dimisión, eludiendo responsabilidades por lo ocurrido hace más de un año. “Mis errores han servido para transmitir una imagen de lejanía, mi persona sigue siendo la gran excusa política para tapar las excusas de la tragedia, para justificar la falta de cooperación del Gobierno de España en la reconstrucción”, ha arrancado, para añadir que su “persona” ha sido utilizada como “una gran excusa para rehuir el deber de la reconstrucción que solos no podemos acometer”.

Así mismo, Mazón, tras asegurar en repetidas ocasiones que “ha reconocido sus errores, dado explicaciones y asumido las consecuencias” tras su dimisión, y asegurar que “se activaron las alertas hidrológicas en tiempo y forma”, ha afirmado que “tenía poco que aportar a la emergencia”.

“Yo no soy miembro del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), ¿solo yo debí cambiar la agenda?“, ha preguntado, tras citar a otros altos cargos. ”Quizá no me llamaron porque operativamente poco tenía que aportar a la emergencia”.

Noticia en constante actualización