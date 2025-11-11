España

Mazón asegura que la gestión de la DANA se utiliza en su contra por el Gobierno y la izquierda: “Mi persona es la excusa para rehuir de la reconstrucción”

El president en funciones de la Generalitat Valenciana comparece en la comisión de investigación de las Corts

Guardar
El presidente de la Generalitat
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, comparece en Les Corts, este 11 de noviembre de 2025. (REUTERS/Eva Manez)

Una semana -y un día- después de que anunciara su dimisión como president de la Generalitat -y el mismo día que se anuncia a su candidato como sucesor- Carlos Mazón comparece este martes en la comisión de investigación sobre la gestión de la DANA en las Corts Valencianes, que se cobró la vida de 229 personas. Fue el propio Mazón el que solicitó declarar voluntariamente “para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat”. Su intervención se produce siendo aún presidente en funciones y antes de que lo hagan las víctimas, que todavía no han sido citadas formalmente a declarar.

Tras unos 20 minutos en los que los diputados del PSOE, Compromís, PP y Vox han lanzado sus preguntas a Mazón, el actual president en funciones ha comenzado, de nuevo y como ya hizo durante la comparecencia de su dimisión, eludiendo responsabilidades por lo ocurrido hace más de un año. “Mis errores han servido para transmitir una imagen de lejanía, mi persona sigue siendo la gran excusa política para tapar las excusas de la tragedia, para justificar la falta de cooperación del Gobierno de España en la reconstrucción”, ha arrancado, para añadir que su “persona” ha sido utilizada como “una gran excusa para rehuir el deber de la reconstrucción que solos no podemos acometer”.

Así mismo, Mazón, tras asegurar en repetidas ocasiones que “ha reconocido sus errores, dado explicaciones y asumido las consecuencias” tras su dimisión, y asegurar que “se activaron las alertas hidrológicas en tiempo y forma”, ha afirmado que “tenía poco que aportar a la emergencia”.

“Yo no soy miembro del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), ¿solo yo debí cambiar la agenda?“, ha preguntado, tras citar a otros altos cargos. ”Quizá no me llamaron porque operativamente poco tenía que aportar a la emergencia”.

Noticia en constante actualización

Temas Relacionados

Comunidad ValencianaCarlos MazónDANAPPDANA de ValenciaValenciaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

¿Por qué se empañan las ventanas? Así es como puedes evitarlo

Acumular humedad en casa puede derivar en diferentes problemas para la salud

¿Por qué se empañan las

Un hombre de 85 años condujo durante más de 20 horas en un intento por llegar a su consulta del médico y terminó en Croacia

El anciano será sometido a exámenes médicos tras la sospecha de posibles deficiencias cognitivas o problemas de desorientación

Un hombre de 85 años

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Como cada martes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de

Un cazador mata a dos perros con arco y flecha en una propiedad privada: alegó que fue en defensa propia

La policía concluye que el disparo fue realizado desde una posición elevada, lo que descarta una situación de peligro inmediato

Un cazador mata a dos

Este es el ejercicio más eficiente que caminar: los músculos generan fuerza sin gastar demasiada energía

Ciertas prácticas deportivas convierten la fuerza muscular en un movimiento que es hasta ocho veces más eficiente que correr

Este es el ejercicio más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PP elige para suceder

El PP elige para suceder a Mazón al candidato preferido por Vox: quién es Juanfran Pérez Llorca, el político que aspira a gobernar la Generalitat

Vito Quiles convoca un acto en la Universidad Complutense sin tener la autorización y el Gobierno responde: “Una provocación más”

El juez archiva la causa contra el joven que fue a prisión por ‘criptoyihadismo’ al no hallar indicios de delito

La unidad del Ejército de Tierra que se une a la misión internacional en Líbano: su preparación para la Operación ‘Libre Hidalgo’

Los nuevos 1.800 coches camuflados de la Guardia Civil: así se distinguen

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Luz verde a Valgrande, el nuevo barrio de Alcobendas que contempla la construcción de 8.600 viviendas, el 54% protegidas

España ofrece puestos de trabajo de bibliotecario en universidades, sin oposición y cobrando un sueldo de 1.700 euros al mes

La justicia de Navarra concede una pensión de viudedad de más de 1.700 euros a la mujer de un trabajador muerto por asbestosis

Los okupas se apuntan al lujo: villas y chalets vacíos en Cataluña, Valencia y Madrid son el nuevo objetivo de las mafias

DEPORTES

Alcaraz - Fritz, sigue en

Alcaraz - Fritz, sigue en directo el partido de las ATP Finals 2025: Carlitos se lleva el segundo set

La Federación desconvoca a Lamine Yamal de la Selección y muestra su enfado con el Barça

Perico Fernández, el boxeador español al que abandonó su madre al nacer, se convirtió en campeón mundial y acabó sus días durmiendo en el coche y en un burdel

La nueva arma de Carlos Alcaraz para acabar la temporada como el número uno: ya la está usando en las ATP Finals

Manuel González busca repetir en Valencia la gesta de 2014: España sueña con otra triple corona de motociclismo