Feijóo propone a Juanfran Pérez Llorca como relevo de Mazón al frente de la Comunidad Valenciana

El Secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, a 10 de noviembre de 2025, en Valencia. (Rober Solsona/Europa Press)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha propuesto al portavoz del Grupo Parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, Juan Francisco Pérez Llorca, como candidato a la presidencia de la Generalitat Valenciana, en sustitución de Carlos Mazón.

El presidente del Partido Popular ha mantenido en la mañana de este martes una última conversación telefónica con Pérez Llorca, en la que le ha comunicado que será él finalmente el elegido de cara al pleno de investidura que se convocará en los próximos días.

Además, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha telefoneado a los presidentes provinciales para comunicarles la decisión de la dirección nacional del partido. Dicha decisión, aseguran desde la dirección Nacional, ha contado con el respaldo unánime de los tres territorios. Ahora, el PPCV comunicará formalmente esta decisión a Vox así como al resto de grupos con representación en las Cortes Valencianas.

