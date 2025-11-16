España

Alba Carrillo confiesa que se ha traído de Colombia una nueva ilusión amorosa: “Algo tengo con un patrón del Eje Cafetero”

La colaboradora de ‘D Corazón’ ha bromeado con sus compañeros tras su regreso de Latinoamérica para las grabaciones del programa ‘Hasta el fin del mundo’

Guardar
Alba Carrilo en 'Mañaneros' (TVE).
Alba Carrilo en 'Mañaneros' (TVE).

El amor y los viajes siempre han formado una mezcla irresistible para la televisión. Y, en el caso de Alba Carrillo, esa ecuación parece haber vuelto a activarse. La modelo regresó hace unas semanas de la grabación de Hasta el fin del mundo, la nueva apuesta de La 1 que recuerda al espíritu competitivo de Pekín Exprés, aunque trasladado esta vez por varios países latinoamericanos. Sin embargo, su entusiasmo inicial se ha visto empañado por el modo en que el programa ha sido editado, algo que ella misma ha denunciado en los últimos días en sus redes.

Ya reinstalada en su silla de colaboradora en D Corazón, Carrillo ha empezado a desgranar algunas de las vivencias que protagonizó durante este reto televisivo. Y, entre anécdota y comentario, ha deslizado algo que ha hecho reaccionar rápidamente al público: la posibilidad de que durante la aventura haya surgido una nueva historia sentimental.

El detonante fue una conversación aparentemente banal. Mientras comentaban rupturas recientes entre famosos, Alba ironizaba con que en el amor “hay que correr, hay que estar siempre en forma para poder salir corriendo”. Ese comentario dio pie a que Anne Igartiburu, con quien mantiene gran complicidad, la describiera como “una romántica camuflada”. Carrillo no tardó en aceptar la broma, aunque con cierta timidez: “Por eso me he desapuntado ya, porque sufro mucho”.

La tertulia avanzaba cuando Laura Fa puso sobre la mesa la pregunta que todos estaban esperando: “¿No te has enamorado en estos viajes que has hecho?”. La reacción de Alba fue inmediata: “No te lo puedo decir, porque hay que verlo. Algo tengo con un patrón del Eje Cafetero, me escribe”. Su respuesta desató las risas del plató, sobre todo cuando añadió que, si la historia prospera, “vamos a ir todos a celebrar mi boda a Colombia”.

Una aventura dura… y con polémica

Más allá del plano sentimental, Alba también atraviesa días de cierta frustración por la manera en la que TVE está mostrando su paso por el programa. Asegura que la emisión no refleja con fidelidad el esfuerzo físico y emocional que ella y su compañera pusieron durante las grabaciones.

En D Corazón explicó que ver el primer episodio le provocó un fuerte malestar: “El otro día, mientras que estaba viendo el programa me puse malísima, empecé a vomitar… Me revolvió mucho, no por nada sino porque no estoy de acuerdo con la edición, no representa el viaje que he hecho. Ha sido un viaje maravilloso, creo que lo ha sido, han pasado cosas de todo tipo y creo que la edición no lo representa”. A su juicio, la edición ha priorizado los conflictos y ha dejado en segundo plano las pruebas más exigentes y las tareas solidarias que realizaron.

Alba Carrillo, en un vídeo
Alba Carrillo, en un vídeo de sus redes sociales. (Instagram)

Entre los ejemplos que mencionó está el día que pasaron en Panamá, cuando colaboraron en una reserva animal colocando cámaras para el estudio de la fauna nocturna. “Nos lo curramos un montón y fue la noche después de dormir en el árbol. Nos fuimos sin desayunar a currar, y creo que ese tipo de cosas que son más personales, después de un esfuerzo tan fuerte personal, se han pasado por alto (…) Dar una imagen de que nosotras nos hemos ido a un spa en vez de ir a nuestro trabajo, cuando hemos sido unas luchadoras, unas currantas y hemos estado sin dormir, sin comer, sin desayunar a trabajar, pues la verdad es que a mí personalmente me duele”, lamentó.

Carrillo reconoce que esta sensación le ha afectado más de lo que creía: “Soy muy emocional, entonces somatizo todas las cosas que me pasan, me sale psoriasis en las uñas cuando me pongo nerviosa, se me abren, migraña… Somatizo muchísimo las cosas emocionales y las convierto en problemas físicos”. Aun así, insiste en que la experiencia vivida durante las grabaciones fue “maravillosa”, aunque considera que el retrato que se emite no hace justicia a su vivencia ni a la de su compañera.

Temas Relacionados

Hasta el fin del mundoLa 1D CorazónTVERTVEFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los pescadores catalanes alertan: podría faltar marisco en la mesa esta Navidad

Ya se han agotado los días de pesca de arrastre permitidos por la Unión Europea en el Mediterráneo, y las gambas y langostinos capturados pueden ser insuficientes

Los pescadores catalanes alertan: podría

Roban 17 monos de una especie rarísima en un zoo de Francia y uno de ellos aparece 10 años después en una casa particular de Eslovaquia: se reabre la investigación

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cataloga a los tamarinos león como “especie en peligro”

Roban 17 monos de una

Un modelo de IA logra identificar signos tempranos de melanoma con más de un 90% de efectividad

La herramienta analiza imágenes de manchas en la piel y los datos clínicos de los pacientes

Un modelo de IA logra

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 noviembre

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Estos son los resultados ganadores

Condenan a Mercadona por despedir de forma improcedente a un trabajador que realizaba tareas cotidianas estando de baja por depresión

Un detective privado le vio fumando en su ventana, cargando bolsas y bebiendo alcohol, lo que, según la empresa, iba en contra de su proceso de reposo

Condenan a Mercadona por despedir
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Condenan a Mercadona por despedir

Condenan a Mercadona por despedir de forma improcedente a un trabajador que realizaba tareas cotidianas estando de baja por depresión

Multa de 270 euros para un hombre que fue pillado mientras realizaba un “acto de naturaleza sexual” con una vaca preñada en Galicia

Jordi Pujol, ingresado en el hospital por una leve neumonía una semana antes de su juicio

Mazón afronta el lunes un segundo interrogatorio sobre la DANA y esta vez no juega en casa: sin el control de los tiempos ni el apoyo de Feijóo

Masajes de 50 minutos, dos al mes, para que los operadores de ‘steadicam’ de Televisión Española puedan grabar con cámaras de 35 kilos

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 noviembre

Una mujer deshereda a dos de sus hijos y el juez anula la disposición gracias al testimonio de una cajera de Mercadona

La cesta de la compra, cada vez más cara: el precio de los huevos sube un 21,7% y el del café un 17,6% en lo que va de año

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 noviembre

DEPORTES

España arrasa 0-4 a Georgia

España arrasa 0-4 a Georgia y prácticamente sella su pase para el Mundial de Estados Unidos 2026

Georgia 0 - España 4, en directo: La Roja arrasa a Georgia y sella su pase virtual al Mundial

Polémica en Sevilla por el cartel de la Cabalgata de Reyes, que destaca una camiseta del Betis: “Solo representa a la mitad de la ciudad”

Los números de la NFL en Madrid: más de cinco toneladas de equipaje, cerca de 50 ‘cheerleaders’ y un dispositivo policial “desproporcionado”

El traumatólogo Álvaro Arriaza habla de la pubalgia, la dolencia que sufre Lamine Yamal: “Aparece en futbolistas donde predomina la velocidad y regate”