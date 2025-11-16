Alba Carrillo confiesa que se ha traído de Colombia una nueva ilusión amorosa: “Algo tengo con un patrón del Eje Cafetero”

Alba Carrilo en 'Mañaneros' (TVE).

El amor y los viajes siempre han formado una mezcla irresistible para la televisión. Y, en el caso de Alba Carrillo, esa ecuación parece haber vuelto a activarse. La modelo regresó hace unas semanas de la grabación de Hasta el fin del mundo, la nueva apuesta de La 1 que recuerda al espíritu competitivo de Pekín Exprés, aunque trasladado esta vez por varios países latinoamericanos. Sin embargo, su entusiasmo inicial se ha visto empañado por el modo en que el programa ha sido editado, algo que ella misma ha denunciado en los últimos días en sus redes.

Ya reinstalada en su silla de colaboradora en D Corazón, Carrillo ha empezado a desgranar algunas de las vivencias que protagonizó durante este reto televisivo. Y, entre anécdota y comentario, ha deslizado algo que ha hecho reaccionar rápidamente al público: la posibilidad de que durante la aventura haya surgido una nueva historia sentimental.

El detonante fue una conversación aparentemente banal. Mientras comentaban rupturas recientes entre famosos, Alba ironizaba con que en el amor “hay que correr, hay que estar siempre en forma para poder salir corriendo”. Ese comentario dio pie a que Anne Igartiburu, con quien mantiene gran complicidad, la describiera como “una romántica camuflada”. Carrillo no tardó en aceptar la broma, aunque con cierta timidez: “Por eso me he desapuntado ya, porque sufro mucho”.

La tertulia avanzaba cuando Laura Fa puso sobre la mesa la pregunta que todos estaban esperando: “¿No te has enamorado en estos viajes que has hecho?”. La reacción de Alba fue inmediata: “No te lo puedo decir, porque hay que verlo. Algo tengo con un patrón del Eje Cafetero, me escribe”. Su respuesta desató las risas del plató, sobre todo cuando añadió que, si la historia prospera, “vamos a ir todos a celebrar mi boda a Colombia”.

Una aventura dura… y con polémica

Más allá del plano sentimental, Alba también atraviesa días de cierta frustración por la manera en la que TVE está mostrando su paso por el programa. Asegura que la emisión no refleja con fidelidad el esfuerzo físico y emocional que ella y su compañera pusieron durante las grabaciones.

En D Corazón explicó que ver el primer episodio le provocó un fuerte malestar: “El otro día, mientras que estaba viendo el programa me puse malísima, empecé a vomitar… Me revolvió mucho, no por nada sino porque no estoy de acuerdo con la edición, no representa el viaje que he hecho. Ha sido un viaje maravilloso, creo que lo ha sido, han pasado cosas de todo tipo y creo que la edición no lo representa”. A su juicio, la edición ha priorizado los conflictos y ha dejado en segundo plano las pruebas más exigentes y las tareas solidarias que realizaron.

Entre los ejemplos que mencionó está el día que pasaron en Panamá, cuando colaboraron en una reserva animal colocando cámaras para el estudio de la fauna nocturna. “Nos lo curramos un montón y fue la noche después de dormir en el árbol. Nos fuimos sin desayunar a currar, y creo que ese tipo de cosas que son más personales, después de un esfuerzo tan fuerte personal, se han pasado por alto (…) Dar una imagen de que nosotras nos hemos ido a un spa en vez de ir a nuestro trabajo, cuando hemos sido unas luchadoras, unas currantas y hemos estado sin dormir, sin comer, sin desayunar a trabajar, pues la verdad es que a mí personalmente me duele”, lamentó.

Carrillo reconoce que esta sensación le ha afectado más de lo que creía: “Soy muy emocional, entonces somatizo todas las cosas que me pasan, me sale psoriasis en las uñas cuando me pongo nerviosa, se me abren, migraña… Somatizo muchísimo las cosas emocionales y las convierto en problemas físicos”. Aun así, insiste en que la experiencia vivida durante las grabaciones fue “maravillosa”, aunque considera que el retrato que se emite no hace justicia a su vivencia ni a la de su compañera.