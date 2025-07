Alba Carrillo, sin piedad contra Santi Burgoa en ‘D Corazón’: “Estaba conmigo para tener contactos”

Alba Carrillo en 'DCorazón'. (RTVE)

Alba Carrillo ha vuelto a estar en el centro del foco mediático tras lanzar durísimas declaraciones contra su ex pareja, el periodista Santi Burgoa. La modelo y colaboradora televisiva no se ha mordido la lengua y ha respondido con contundencia a unas palabras recientes de Burgoa en las que criticaba abiertamente la prensa del corazón, un mundo que él mismo frecuentó y al que se dedica la madrileña.

La reacción de Alba no se hizo esperar. A través de sus redes sociales y también desde el plató de televisión, arremetió con dureza, sacando a la luz aspectos muy personales de su convivencia con Santi. “Se instaló en mi casa y comía de lo que yo ganaba trabajando en la crónica rosa”, aseguró, visiblemente molesta por la actitud que ha adoptado el periodista ahora que ha iniciado una nueva etapa profesional más académica y alejada de los focos del entretenimiento.

“A mí, de verdad, me pinchan y no sangro. Este gran periodista que se instalaba en mi casa y comía aquí, de lo que yo generaba trabajando en la crónica rosa, se permite el lujo de decir semejantes sandeces y dar lecciones de moral (recuerdo que me presenté en su casa con su amante)“, ha escrito en sus stories de Instagram.

Alba Carrillo y Santi Burgoa, en una imagen de archivo. (Europa Press)

Carrillo fue más allá al revelar un episodio especialmente doloroso: llegó a presentarse en casa de Burgoa y se encontró con la mujer con la que él supuestamente le había sido infiel. “Fui con su amante a su casa. Era muy parásito”, declaró, dejando claro que, según ella, Santi se acercó a ella movido por interés y con la intención de utilizarla para abrirse camino en el medio televisivo.

La exmodelo también ha criticado el reciente doctorado de su ex, insinuando que se aprovechó de sus contactos e incluso de su vida personal para construir una tesis relacionada con los medios. “Ahora resulta que se doctora cualquiera. Me molesta que ha puesto a caldo los programas de la prensa del corazón. Él ha hecho un doctorado con los contactos que le he pasado yo, porque iba sobre la prensa del corazón. (...) Lo que me molesta es que dé lecciones sobre la prensa rosa cuando ha estado presentando programas de ese tipo”, comentó tajante.

Otro de los temas que ha despertado la indignación de Alba ha sido la actitud de Burgoa tras la cancelación del programa donde ella trabajaba. Según la colaboradora, él se habría alegrado públicamente del final del espacio, lo que le ha parecido de una falta de empatía absoluta. “Encima de que ha vivido de mí, ¿ahora celebra que me quede sin trabajo?”, cuestionó.

Alba Carrillo durante la presentación del programa de televisión 'Bake off, famosos al horno'. (Antonio Gutiérrez / Europa Press)

En cuanto a su etapa juntos, Alba dejó claro que la relación no fue tan idílica como en su momento intentaron mostrar ante los medios. Asegura que, mientras ella mantenía la casa y trabajaba sin parar, Santi no aportaba lo mismo a nivel personal ni profesional. “Estaba conmigo para tener contactos, no por amor”, sentenció.

Y para rematar su intervención, lanzó un dardo directo al nuevo rol de Burgoa como profesor universitario: “Si ahora da clases en la Complutense, que no me esperen. Yo quiero profesores de calidad”.

Lejos de apagar la polémica, estas declaraciones han reabierto viejas heridas y dejado claro que la relación entre Alba Carrillo y Santi Burgoa, aunque acabó hace tiempo, sigue generando titulares y muchas cuentas pendientes por saldar.