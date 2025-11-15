España

Quién es el tío de Luis Rubiales que le lanzó tres huevos: actor de ‘La que se Avecina’, imagen de campañas publicitarias y origen del conflicto familiar

El expresidente de la RFEF estaba presentando su libro ‘Matar a Rubiales’ cuando fue atacado por su “tío carnal”

Quién es Luis Rubén Rubiales,
Quién es Luis Rubén Rubiales, el tío de Luis Rubiales. (Instagram/@ rubialestrinidad)

Luis Rubiales no ha dejado de estar en el punto de mira desde el beso a Jenni Hermoso. Pero no solo en el ojo público, sino también en el de su familia. Los rifirrafes con sus tíos, primero con Juan y ahora con Luis Rubén, hacen ver que, desde aquel Mundial femenino de 2023, sus más allegados están molestos con él. El pasado martes, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) fue atacado por el segundo, que le tiro varios huevos. “Le habría tirado más. Tenía una docena”, dijo entonces Luis Rubén al ser detenido por la Policía Nacional.

Encapuchado, con gafas de sol y auriculares, el tío de Rubiales irrumpió en la sala advirtiendo a los presentes: “Tranquilos. No pasa nada”. A continuación, lanzó tres huevos, dos esquivados por el expresidente de la RFEF y uno que consiguió parar con su espalda, antes de ser reducido por los asistentes y la seguridad del evento, la presentación de su libro Matar a Rubiales. “Es una persona desequilibrada, que no debe de estar bien”, resumió el autor del libro a Europa Press.

El moderador del acto intentó intervenir para evitar la agresión, y Rubiales reaccionó acercándose al responsable tras ser alcanzado

La tensión del momento se resolvió cuando el tío abandonó la sala escoltado por la policía. No obstante, el ataque dejaba ver que los problemas familiares eran más graves: “La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. Si llego a cogerlo no estaríamos en esta situación”, explicó el exmandatario federativo. Pese a restar importancia a la agresión: “Que me tiren huevos me da igual”, admitió haberse llevado un buen susto, especialmente por la presencia de amigos y sus hijos en la primera fila.

¿Quién es Luis Rubén Rubiales?

Luis Rubén Rubiales López nació en 1977 y no es un desconocido en el mundo audiovisual. Actor de reparto y figurante, ha participado en series como La que se avecina, Cuéntame, El ministerio del tiempo, Gigantes, Amar es para siempre o El secreto de Puente Viejo. También protagonizó campañas publicitarias, entre ellas una muy difundida de la empresa Vivus.

Según La Cope, vive con su madre de 90 años (la abuela del expresidente de la RFEF), quien estaría muy afectada por la ruptura entre las dos ramas de la familia. “Es una persona que ha dejado muchos cadáveres... El día de mañana se le puede levantar, como en el videoclip de Michael Jackson, Thriller. Yo estoy desequilibrado, pero puedo ir por la calle tranquilamente”, aseguró el tío.

Luis Rubén Rubiales ha participado
Luis Rubén Rubiales ha participado en varias series y campañas publicitarias. (Instagram/@rubialestrinidad)

Una familia rota desde hace años

El incidente ha reavivado un conflicto que no es nuevo. Juan Rubiales, el otro tío del expresidente y hermano mayor de Luis Rubén, fue jefe de gabinete de la RFEF entre 2018 y 2020. Tras su cese, denunció a la Federación por mobbing y acoso psicológico, mientras que su sobrino interpuso contra él una querella por supuesta obtención ilegal de información y revelación de secretos, posteriormente desestimada.

Juan Rubiales también declaró ante la Fiscalía Anticorrupción por el presunto pago de fiestas privadas con dinero de la Federación, caso que la RFEF negó. Las tensiones entre los dos hermanos y su sobrino vienen marcando la vida interna del clan desde entonces. En redes sociales, Luis Rubén tampoco había escondido su animadversión hacia el expresidente. En una publicación de Facebook escribió: “Este pelao alardeaba que era amigo de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias... y toda la patulea. Le van a aplicar las leyes que tanto defendía”.

