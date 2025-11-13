Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid

El moderador del acto intentó intervenir para evitar la agresión, y Rubiales reaccionó acercándose al responsable tras ser alcanzado

Durante la presentación de su libro Matar Rubiales en Madrid, Luis Rubiales fue blanco de una agresión por parte de un asistente. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol recibió el impacto de tres huevos lanzados mientras participaba en una conversación en el evento. El moderador del acto intentó intervenir para evitar la agresión, y Rubiales reaccionó acercándose al responsable tras ser alcanzado.

Un individuo que aparentaba ser parte del personal técnico, equipado con auriculares y con un gorro que dificultaba su identificación, interrumpió el acto al arrojar tres huevos hacia el autor del libro. Tras la situación, asistentes del evento evitaron que Rubiales se acercara al agresor, quien fue retirado rápidamente del lugar, lo que facilitó que la presentación continuara sin mayores alteraciones.

Rubiales expresó la importancia de identificar al responsable y señaló que se presentaría la denuncia correspondiente. “Estaría bien que veamos quién es para la correspondiente denuncia”, afirmaba el expresidente. Y añadía: “Queremos saber quién es. Venga, seguimos”.

Respecto a lo ocurrido, Rubiales explicó: “No sabía lo que tenía en la mano este señor. No sabía si tenía un arma. Y he visto a una mujer embarazada, a la mujer de mi amigo Paco con dos niños pequeños justo donde estaba él con algo en la mano y he pensado en los niños. Si llego a cogerlo, estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho”.

Noticia en ampliación