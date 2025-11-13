España Deportes

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro en Madrid

El moderador del acto intentó intervenir para evitar la agresión, y Rubiales reaccionó acercándose al responsable tras ser alcanzado

Durante la presentación de su libro Matar Rubiales en Madrid, Luis Rubiales fue blanco de una agresión por parte de un asistente. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol recibió el impacto de tres huevos lanzados mientras participaba en una conversación en el evento. El moderador del acto intentó intervenir para evitar la agresión, y Rubiales reaccionó acercándose al responsable tras ser alcanzado.

Un individuo que aparentaba ser parte del personal técnico, equipado con auriculares y con un gorro que dificultaba su identificación, interrumpió el acto al arrojar tres huevos hacia el autor del libro. Tras la situación, asistentes del evento evitaron que Rubiales se acercara al agresor, quien fue retirado rápidamente del lugar, lo que facilitó que la presentación continuara sin mayores alteraciones.

Rubiales expresó la importancia de identificar al responsable y señaló que se presentaría la denuncia correspondiente. “Estaría bien que veamos quién es para la correspondiente denuncia”, afirmaba el expresidente. Y añadía: “Queremos saber quién es. Venga, seguimos”.

Respecto a lo ocurrido, Rubiales explicó: “No sabía lo que tenía en la mano este señor. No sabía si tenía un arma. Y he visto a una mujer embarazada, a la mujer de mi amigo Paco con dos niños pequeños justo donde estaba él con algo en la mano y he pensado en los niños. Si llego a cogerlo, estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho”.

Noticia en ampliación

El juez del ‘caso Koldo’, sorprendido por la escasa vigilancia en el PSOE de los pagos en efectivo: “No me diga usted que eso es un sistema de control”

Marlaska lleva a la Justicia el reglamento de armas de la Policía Local madrileña: el uso de fusiles y balas expansivas choca con la normativa

Latin Grammy 2025: a qué hora empieza y dónde puedes ver la gala desde España

¿Los periodistas o la UCO? El juicio al fiscal general queda visto para sentencia con la tarea de decidir qué testimonios se impondrán

La defensa del fiscal general denuncia “un juicio paralelo” que ha creado “un entorno adverso para la presunción de inocencia” de su representado

Daron Acemoglu, premio Nobel de Economía, sobre la IA en el trabajo: “En España el aumento de la productividad ha sido anémico, especialmente en la economía de servicios”

Incrementar la oferta de vivienda sin necesidad de construir: España supera los 3,8 millones de pisos vacíos, según un informe

Los extranjeros calientan los precios de la vivienda en el litoral español: una de cada tres casas vendidas las compran ellos

España lidera el desempleo de la OCDE con los mayores ratios de paro entre jóvenes y mujeres

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 13 noviembre

Alcaraz - Musetti, sigue en directo el partido de las ATP Finals 2025: horario, dónde ver y última hora del tenis

De consumir 6 gramos de cocaína al día a hacer carreras de 600 kilómetros por el desierto: la historia de Luis Pérez

Marc Márquez explica cómo era su relación con Rossi: “Él no me necesita a mí y yo no lo necesito a él”

Valencia transformará los tapones de botellas recogidos en Mestalla en mobiliario y material deportivo destinados a zonas afectadas por la DANA

A qué hora y dónde ver el partido de Alcaraz contra Musetti en las ATP Finals