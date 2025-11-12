España

Luis Rubiales se reafirma en no pedir perdón a Jennifer Hermoso y califica su caso de “cortina de humo” de Pedro Sánchez

El expresidente de la RFEF afirma que no cambiará su testimonio “como ha hecho Jenni” y acusa a la “extrema izquierda” y al “feminismo radical” de orquestar su caso

Luis Rubiales durante la celebración
Luis Rubiales durante la celebración de la final del Mundial femenino en Sídney, en agosto de 2023. Posteriormente, sería condenado por agresión sexual

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, se reafirma en no pedir perdón a Jennifer Hermoso por la agresión sexual sobre la jugadora durante la ceremonia de entrega de medallas del Mundial Femenino de Fútbol, celebrado en Sídney, en agosto de 2023. También ha añadido que no cambiará su testimonio sobre lo sucedido “como sí han hecho otros, como ha hecho Jenni”. Durante una entrevista este miércoles en El Chiringuito, ha señalado además que su caso es una “cortina de humo” orquestada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Declaraciones de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, sobre el beso a Jenni Hermoso en la final del Mundial Femenino

Rubiales fue condenado a pagarle a la jugadora de la selección española 10.800 euros, aproximadamente, por besarla sin su consentimiento durante la celebración del Mundial de fútbol. Frente a la sentencia en su contra, el también exjugador ha afirmado que, “cuando hay una sentencia, todos tenemos la obligación de acatarla, pero el Estado de derecho nos permite poder recurrirla si no estamos de acuerdo y efectivamente pensamos que esto no es una agresión sexual”. A la contra, y durante un breve momento, Rubiales sí admite que el beso no consentido “fue desacertado” y que debió estar “en un modo más presidencial”.

No obstante, su reconocimiento sobre lo ocurrido se ha limitado a “desacertado”, ya que, acto seguido, Rubiales ha expuesto su versión de los hechos: “Yo le pedí permiso y ella me dijo, vale, además es un beso de emoción sin ninguna connotación sexual a plena luz de 80.000 personas”. El expresidente de la RFEF también ha dedicado parte de su tiempo en antena a acusar de “desorbitada, distorsionada, llevada a la máxima potencia y con unos intereses que podemos hablar de ellos ahora” a la cobertura que se hizo de su agresión y su posterior caso mediático.

“La extrema izquierda” y “el feminismo radical” como parte de la “manipulación” a Jenni Hermoso

Luis Rubiales, durante la entrevista en el programa deportivo presentado por Josep Pedrerol, ha acusado a la “extrema izquierda de este país” de orquestar su caso. Volviendo a subrayar que Hermosos era su amiga, ha dejado caer que la manipularon en su contra días después de lo sucedido: “Yo no digo que la manipularon o si fue por otros intereses; yo lo que vi es un movimiento inmediato de la extrema izquierda de nuestro país, con unos intereses claros dirigidos, con una realidad paralela creada y con un cambio de guion inmediato”.

El expresidente de la Real Federación ha ido más allá y ha achacado al gobierno de Pedro Sánchez la culpa de crear “una cortina de humo” con su caso de agresión sexual. El porqué de la cortina vendría motivada porque “Sánchez para ser investido necesitaba el apoyo de los independentistas y tuvo que darles una amnistía que había dicho mil veces que era ilegal y que no cabía en la Constitución”. Cabe recordar que el mes anterior a la final del mundial de fútbol en Sídney, el 23 de julio de 2023, se llevaron a cabo los comicios con los que en noviembre de ese año sería investido presidente Pedro Sánchez.

Rubiales ha insistido en esta realidad, y ha acusado a “algunos medios de comunicación que sistemáticamente habían cargado” contra él, “medios que reciben cantidades importantes de LaLiga en ‘branded content’”. No obstante, sí señala a “la extrema izquierda con esa hipocresía de elevar a la enésima potencia una cuestión menor”. Concretamente, apunta hacia Yolanda Díaz por “privarle de la presunción de inocencia”, algo que considera que no ocurre "cuando tiene un problema interno de una índole igual o mayor, lo del ‘sí te creo, hermana, sí te creo’“, menciona.

Además de a Hermoso y a Díaz, Rubiales también se ha dirigido a Irene Montero, ministra de Igualdad en la legislación anterior. Sobre ella, ha concedido “humildemente” su opinión. “Directamente, yo creo que una señora que ha hecho lo que ha hecho con la ley del solo sí es sí, que ha permitido que estén en la calle violadores, no tiene la capacidad moral para hablar sobre este tema”, apunta el expresidente de la RFEF.

Tras un recorrido por las tres mujeres, ha culminado la entrevista con “el feminismo radical” como la versión hegemónica que ha determinado que su juicio no sea proporcional, explica en antena. “Quien lo ve como un punto de vista hermético de la versión del feminismo radical, pues es lógico que piense de esa manera, pero es que no fue lo ocurrido”, resaltó Rubiales.

Radiografía del beso no consentido, según Rubiales

El expresidente de la RFEF rememoró lo que para él eran buenos recuerdo con la futbolista de la selección española. Durante la entrevista, la ha considerado como “una buena amiga” y una parte esencial para la reconstrucción del equipo de la selección. Sin embargo, ha resaltado en varias ocasiones su veracidad de lo sucedido: “Yo sé que tengo razón porque yo le pregunté a ella y me dijo ‘vale’. Es decir, es así de sencillo. Ella y yo lo sabemos. Ella lo sabe, también como yo”. Luis Rubiales ha continuado atacando la decisión de la jugadora al afirmar que “una persona con la madurez de 33 años no ha tenido un cambio de opinión, ha tenido un cambio de versión de manera interesada”.

Jenni Hermoso y el expresidente
Jenni Hermoso y el expresidente Luis Rubiales en los vestidores tras conseguir la copa del mundo. Getty Images)

Del mismo modo, Rubiales ha continuado dándose la razón al alegar que “hay muchos vídeos que no han visto la luz” sobre lo sucedido, incluso después de que dimitiese como presidente de la Real Federación Española de Fútbol el 10 de septiembre de 2023. “Yo ya no estaba en la Federación, pero hay muchísimos más vídeos con protagonistas directos comentando y haciendo más cosas”, comentó. Además, ha incidido que “no tenía acceso a ellos”, ya que de haberlo hecho, "hubiera sido todavía más claro“. Uno de estos vídeos que, según el expresidente, no se ha visto es uno de los momentos previos a entrar al vestuario tras lo sucedido. De acuerdo a Rubiales, el contenido demostraría que “no había habido ninguna presión” y que estaban “comiendo pizza y hablando del viaje a Egipto”, afirmó.

