El futuro laboral de Los Javis tras su ruptura: los proyectos que ya tienen por separado

Javier Calvo (izquierda) y Javier Ambrossi (derecha) presentan 'La bola negra'. (Movistar Plus+)

Tras finalizar el rodaje de su próximo largometraje, La bola negra, se confirmó la ruptura sentimental de una de las parejas sentimentales y artísticas más famosa de España, Los Javis. Después de 13 años de relación y múltiples proyectos exitosos, los caminos de ambos artistas se separan. Sin embargo, fuentes cercanas confirmaron a El País que seguirán realizando proyectos juntos, como esta película que ellos definen como “la más ambiciosa de su vida”.

Los rumores sobre el fin de la pareja venían creciendo desde hace meses, pero por el momento ninguno de los dos había confirmado ni desmentido la información publicada por la prensa. Javier Ambrossi parece haberse desconectado de las redes; en cambio, Calvo ha compartido una historia en Instagram: “Esta película me ha salvado un poco de todo el jaleo de estos días”, publicó, refiriéndose a Los Domingos de Alauda Ruiz de Azúa. Una historia de monjas como la que comenzó su relación profesional.

Ahora, lo único que se ha confirmado es que los términos en los que permanecen son cordiales y que no existe una división de proyectos. Su proyecto común con la película sigue adelante, pero a partir de ahí, ambos comenzarán proyectos en solitario.

La carrera de Javier Calvo

El director comenzó su carrera como actor en solitario en Física o Química (2008). Cinco años después, dio el salto al guion y la dirección junto a Ambrossi en La Llamada. Una obra de teatro que luego se adaptó a la gran pantalla y les valió para obtener cinco nominaciones a los premios Goya. A partir de ahí han trabajado juntos en proyectos como Paquita Salas o Veneno.

Ahora Javier Calvo prueba suerte en un nuevo sector: la música. Junto a sus amigos ha formado una banda de punk que recibe el nombre de Raya Diplomática. Han sacado un álbum homenaje a la escena ‘queer’ madrileña y han cerrado fechas en importantes festivales. También han contado con celebridades como Karla Sofía Gascón para sus videoclips.

En esta nueva etapa, desvinculado de su pareja, se observa a un Javi más desenfadado, centrado en su proyecto musical y rodeado de amigos. Las últimas imágenes que tenemos de ambos juntos fueron acompañando a la actriz estadounidense Glenn Close, parte del elenco de su próximo film.

La carrera de Javier Ambrossi

Ambrossi estudió Periodismo y luego Dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD). Su gran pasión siempre han sido las letras, pero, como su hermana, la actriz Macarena García, él también probó suerte en el mundo de la interpretación. El madrileño participó en infinidad de proyectos hasta que se metió de lleno en la escritura y la dirección.

Javier Ambrossi en 'Esta noche libro'. (Captura de pantalla)

Ahora, tras la confirmación de su ruptura con Javier Calvo, ya tiene nuevos proyectos. En primer lugar, formará parte, junto a nombres como los de Isabel Coixet y Jay-Jay Johanson, del jurado oficial del Festival Internacional de Cine de Rizoma, que se celebrará del 18 al 23 de noviembre.

Además, cuenta con un programa literario en la Cadena Ser, llamado Esta Noche Libro, junto a la escritora Alana S. Portero y a María Barrier. Se ha emitido ya la primera temporada y está aún por confirmar si seguirá en la radio con una segunda entrega.

Todo esto demuestra que Los Javis son divisibles, pero que, por separado, seguirán siendo dos de los rostros más reconocibles del panorama cinematográfico actual en España.