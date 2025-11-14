Cómo hacer almendras garrapiñadas, el dulce típico de las ferias que puedes hacer fácilmente en casa

Almendras garrapiñadas (Adobe Stock)

Crujientes, de un apabullante sabor dulce y un inconfundible color dorado. El olor a caramelo de las almendras garrapiñadas nos trae inevitables recuerdos de la infancia, de ferias locales y fiestas navideñas en las que pasear con uno de esos cucuruchos en las manos era el plan perfecto. Tradicionalmente, este crocante y calórico bocado se vende en puestos callejeros que preparan esta caramelización in situ; y no solo almendras, sino también semillas como las pipas de girasol u otros frutos secos como las avellanas o los pistachos.

Cada vez quedan menos de estos kioskos, lo que hace más atractiva que nunca la idea de preparar las almendras garrapiñadas en nuestra propia casa. La receta es muy sencilla, y solo requiere de tres ingredientes básicos: almendras crudas, azúcar y agua, aunque podemos darles un toque especial con aromas como canela o vainilla. Prepararlas es un proceso bastante fácil, aunque hay que prestar especial atención al caramelo para que no se queme y amargue. También hemos de vigilar las almendras, para que estén bien cubiertas en todo momento y que no se quemen.

Receta de almendras garrapiñadas

El secreto de la receta está en lograr ese caramelo que envuelve la almendra, dándole brillo y un bocado crujiente e irresistible, sin que llegue a quemarse. Se preparan en sartén, con muy pocos ingredientes, aunque requieren atención constante para lograr una cobertura perfecta.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

250 gramos de almendras crudas, con piel

250 gramos de azúcar

125 ml de agua

Cómo hacer almendras garrapiñadas, paso a paso

Pon una sartén grande a fuego medio y añade el agua y el azúcar, removiendo hasta disolver completamente. Añade las almendras crudas y, sin dejar de remover, cocina para que el almíbar empiece a hervir. Cuando el agua comience a evaporarse y el azúcar se vuelva arenoso, remueve de forma constante y enérgica para que el azúcar envuelva cada almendra. Sigue cocinando, removiendo sin parar, hasta que el azúcar tome un tono dorado y se adhiera por completo a las almendras, formando la característica capa brillante. Una vez listas, extiende las almendras sobre papel vegetal separándolas rápidamente con dos cucharas para evitar que se peguen. Deja enfriar completamente antes de consumir. Recuerda extremar la precaución con las quemaduras: el caramelo alcanza temperaturas muy altas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades obtendrás alrededor de cuatro porciones (o varios cucuruchos pequeños, dependiendo del tamaño deseado).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 290 kcal

Proteínas: 6 g

Grasas: 12 g

Hidratos de carbono: 38 g

Azúcares: 36 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las almendras garrapiñadas se pueden conservar durante varias semanas en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco. Evita la humedad, ya que podría estropear la capa crujiente.