Rosi Fernández, peluquera: “El error más habitual de muchas mujeres de 60 años es aplicar demasiado calor directamente sobre el cabello”

El secado en el cabello es perjudicial para la salud capilar si se hace con frecuencia. / Freepick

El cuidado del cabello en ciertas etapas de la vida ha adquirido una relevancia especial, ya que los cambios en la fibra capilar exigen rutinas adaptadas y una atención minuciosa a los detalles. Según ha explicado la estilista y directora del Salón Ananda Ferdi en Madrid, Rosi Fernández, a la revista Clara, uno de los errores más frecuentes entre las mujeres de 60 años es el uso inadecuado del secador, aplicando un exceso de calor y situándolo demasiado cerca del cabello. Esta práctica, habitual en muchas rutinas, puede tener consecuencias negativas para la salud y el aspecto del pelo, sobre todo si se trata de personas con tendencia a teñirse el cabello.

A medida que pasan los años, el cabello experimenta transformaciones notables: se vuelve más fino, pierde densidad y su capacidad para retener la hidratación disminuye. Esta evolución lo hace más vulnerable a la rotura y al encrespamiento, problemas que se agravan si el secado no se realiza correctamente. Fernández ha advertido que “el error más habitual de muchas mujeres de 60 años al secarse el pelo con secador es aplicar demasiado calor directamente sobre el cabello y desde muy cerca”. Esta costumbre, según la experta, reseca la fibra capilar, incrementa la fragilidad y puede dejar el pelo sin brillo ni movimiento.

La importancia de la técnica y los productos adecuados

El uso de protectores térmicos es otro aspecto fundamental que, según Fernández, muchas mujeres tienden a descuidar. En declaraciones a Clara, la peluquera ha subrayado que “también es muy común no utilizar protectores térmicos, algo fundamental a cualquier edad, pero todavía más en esta etapa, donde el cabello tiende a estar más fino y deshidratado”. Estos productos actúan como una barrera que protege la cutícula, evitando la deshidratación y ayudando a mantener la elasticidad del cabello.

Para preservar la salud capilar y potenciar el brillo natural, la experta ha destacado tres aspectos clave en el secado. El primero es la temperatura, ha asegurado Fernández a Clara: “Mi recomendación es siempre secar el cabello a temperatura media”. De esta manera, se reduce el riesgo de resecar el cabello y se minimizan los daños en la fibra. El segundo factor es la distancia, ha añadido: “Debemos mantener el secador a una distancia prudente y moviéndolo continuamente para no concentrar el calor en una sola zona”. Una separación de entre 15 y 20 centímetros resulta suficiente para lograr un secado uniforme. Por último, Fernández ha aconsejado retirar la humedad con una toalla o dejar que el pelo se seque ligeramente al aire antes de utilizar el secador, lo que permite reducir el tiempo de exposición al calor.

La rutina diaria y los productos complementarios

El proceso de cuidado no termina con el secado. Incorporar productos específicos puede marcar la diferencia en la rutina diaria. Fernández ha recomendado el uso de “productos que aporten proteínas y cuerpo al cabello: no solo lo protegen, sino que ayudan a que el peinado dure más y el resultado sea más saludable y luminoso”. Además, ha insistido en la importancia de los protectores térmicos para evitar el deterioro del cabello. Como complemento, la experta ha sugerido la aplicación de sérums y aceites ligeros de medios a puntas, con el objetivo de controlar el encrespamiento y aportar brillo sin apelmazar. La constancia en la aplicación de estos cuidados constituye, según Fernández, la mejor estrategia para mantener un cabello sano y con buen aspecto a cualquier edad.