Rosi Fernández, peluquera: “Esto reseca la fibra, acentúa la fragilidad natural de un pelo maduro y puede dejarlo sin brillo y sin movimiento” (Canva)

El pelo va cambiando con los años y el secado diario puede marcar la diferencia en su salud y aspecto. Las rutinas que en otras etapas parecían sencillas, como usar el secador tras la ducha, dejan de ser tan inocuas con el paso del tiempo.Lo explica Rosi Fernández - estilista y directora de Ananda Ferdi en Madrid - en el medio Clara, poniendo el foco en los riesgos de un hábito tan cotidiano como es secar el cabello sin ajustar el procedimiento a sus nuevas necesidades.

“Aplicar demasiado calor (...) reseca la fibra y acentúa la fragilidad” del cabello

La experta señala que demasiada temperatura o una mala distancia rompen la fibra capilar y afectan al brillo y la elasticidad del cabello. Fernández remarca cuál es uno de los fallos más habituales entre personas de más de sesenta años: “El error más habitual de muchas mujeres de 60 años al secarse el pelo con secador es aplicar demasiado calor directamente sobre el cabello y desde muy cerca”. En palabras de la experta, el pelo con los años pierde densidad y retención de hidratación, vuelve más fina su estructura y presenta mayor fragilidad. Secar de forma inadecuada agrava esta situación y facilita la rotura y el encrespamiento. Según Fernández, “esto reseca la fibra, acentúa la fragilidad natural de un pelo maduro y puede dejarlo sin brillo y sin movimiento”.

Otro problema frecuente es olvidarse de los protectores térmicos. Fernández apunta: “También es muy común no utilizar protectores térmicos, algo fundamental a cualquier edad, pero todavía más en esta etapa, donde el cabello tiende a estar más fino y deshidratado”. Estos productos funcionan como barrera frente a la deshidratación y el daño térmico, y ayudan a preservar la elasticidad del pelo.

Noticias del día 23 de septiembre del 2025.

A la hora de secar, la estilista señala tres puntos clave. El primero, la temperatura: “Mi recomendación es siempre secar el cabello a temperatura media”, lo que reduce el riesgo de resecar y dañar la fibra capilar. El segundo, la distancia respecto al cabello: Fernández aconseja mantener el secador a unos 15 o 20 centímetros del cuero cabelludo y moverlo para evitar concentrar el calor en un solo punto. El tercero, la importancia de eliminar primero el exceso de humedad con una toalla o dejar que se seque de manera natural unos minutos antes de usar el secador. “Conviene retirar primero la humedad con una toalla o dejar que el pelo se seque ligeramente al aire antes de usar el secador, así reducimos el tiempo de exposición”, puntualiza la profesional.

La rutina de secado no acaba con estos pasos. Los productos específicos para cabello maduro aumentan los resultados positivos. Fernández lo resume con claridad: “Productos que aporten proteínas y cuerpo al cabello: no solo lo protegen, sino que ayudan a que el peinado dure más y el resultado sea más saludable y luminoso”. El protector térmico es imprescindible y, como complemento, sérums y aceites ligeros tras el peinado ayudan a controlar el encrespamiento y sumar brillo.

La rutina ideal empieza por el lavado, con champús y acondicionadores hidratantes para cabellos maduros. Después, utilizar una toalla suave con movimientos delicados es clave para evitar roturas. El protector térmico se distribuye de forma uniforme en todo el cabello antes del secador, que debe emplearse siempre a temperatura media, manteniendo la distancia adecuada y realizando movimientos continuos. Al terminar, se puede aplicar aceite o sérum de medios a puntas.