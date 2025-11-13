España

Detenido el presunto líder del narcotráfico en Baleares: hijo de un exjugador del Mallorca y ex luchador profesional de MMA

Las fuerzas de seguridad sostienen que la red de la que supuestamente estaba a cargo introducía grandes cantidades de cocaína y hachís por vía marítima y terrestre

Stefan Milojevic. (Instagram)
Stefan Milojevic. (Instagram)

La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a Stefan Milojevic, señalado como uno de los presuntos cabecillas de una organización dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales que operaba en Baleares y otras zonas de España y Europa.

La investigación, desarrollada bajo el nombre operativo “Enroque Bal-Manso”, se ha saldado con la detención de decenas de personas y una importante incautación de estupefacientes y dinero en efectivo.

Las fuerzas de seguridad sostienen que la red introducía grandes cantidades de cocaína y hachís por vía marítima y terrestre, con logística organizada, contactos en puertos y, según las escuchas y los registros, complicidades internas que facilitaron algunas operaciones. En distintos puntos de la causa, se recogen indicios de colaboración de funcionarios y de intentos de soborno para frenar o desviar la investigación.

El detenido: fútbol y artes marciales

Stefan Milojevic, de 34 años y vecino de Mallorca desde la infancia, había pasado por el fútbol semiprofesional y las artes marciales mixtas (MMA) y, según las investigaciones, llegó a liderar grupos moteros como United Tribuns, señalado ahora por la policía como una organización de extrema derecha que controlaba el tráfico de drogas en discotecas y prostíbulos, según los informes policiales. Las autoridades lo sitúan como uno de los líderes de la estructura criminal que coordinaba la entrada y distribución de droga en las islas y la península.

Los agentes han explicado en sus atestados que la organización estaba jerarquizada con distintos estamentos encargados de la logística, la seguridad y el blanqueo. Documentos intervenidos y conversaciones telefónicas grabadas describen el reparto en “cargas” y medidas de seguridad para evitar la localización. En una de las transcripciones figuraba una analogía que algunos medios han descrito como “la Champions League de la droga”, por el volumen y la ambición de la trama.

La operación se ha traducido en un importante golpe material, pues se han intervenido un total de 687 kilos de cocaína y otros 2.500 de hachís, además de más de un millón de euros en efectivo, armas y documentación que liga a la estructura con clanes y redes fuera de España. En conjunto, la operación ha terminado con decenas de detenciones, entre las que figura un exjefe de estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares acusado de filtrar información.

La figura de su padre

El detenido es hijo de Goran Milojevic, un exfutbolista serbio que militó en el RCD Mallorca y en otros clubes como el Estrella Roja de Belgrado, el CP Mérida o el Villarreal CF, entre otros, durante los años 90.

Goran Milojevic en el Mallorca.
Goran Milojevic en el Mallorca. (X/@testimmallorca)

No es la primera vez que Milojevic aparece en causas policiales, ya que fue detenido en 2020, aunque no entró a prisión. Los investigadores señalan que la organización que se ha desmantelado ahora habría reactivado y ampliado mecanismos logísticos y alianzas con clanes internacionales para operar a mayor escala. El caso permanece bajo secreto de sumario y le correspondrá al Juzgado instructor determinar medidas cautelares y el alcance de las imputaciones formales.

Hay ocho personas detenidas en Algeciras, Ceuta e Ibiza (Policía Nacional)

Las piezas del puzzle seguirán colocándose en las próximas semanas en sede judicial. Por ahora, la operación ha supuesto uno de los golpes más relevantes contra el tráfico de drogas en Baleares en los últimos años.

